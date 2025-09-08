Валюты / ADI
ADI: Analog Devices Inc
244.10 USD 0.81 (0.33%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADI за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 242.22, а максимальная — 247.31.
Следите за динамикой Analog Devices Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
242.22 247.31
Годовой диапазон
158.73 258.13
- Предыдущее закрытие
- 244.91
- Open
- 243.18
- Bid
- 244.10
- Ask
- 244.40
- Low
- 242.22
- High
- 247.31
- Объем
- 5.919 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -0.97%
- 6-месячное изменение
- 21.80%
- Годовое изменение
- 6.82%
