QuotazioniSezioni
Valute / ADI
Tornare a Azioni

ADI: Analog Devices Inc

245.33 USD 3.72 (1.49%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADI ha avuto una variazione del -1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 243.58 e ad un massimo di 249.95.

Segui le dinamiche di Analog Devices Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADI News

Intervallo Giornaliero
243.58 249.95
Intervallo Annuale
158.73 258.13
Chiusura Precedente
249.05
Apertura
249.95
Bid
245.33
Ask
245.63
Minimo
243.58
Massimo
249.95
Volume
5.577 K
Variazione giornaliera
-1.49%
Variazione Mensile
-0.47%
Variazione Semestrale
22.41%
Variazione Annuale
7.36%
20 settembre, sabato