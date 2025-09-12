Valute / ADI
ADI: Analog Devices Inc
245.33 USD 3.72 (1.49%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADI ha avuto una variazione del -1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 243.58 e ad un massimo di 249.95.
Segui le dinamiche di Analog Devices Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ADI News
- Analog Devices (ADI) Up 0.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- ADI's Industrial Segment Improves: What's Driving the Growth?
- Analog Devices al JPMorgan U.S. All Stars: Prospettive strategiche di crescita
- Analog Devices, Inc. (ADI) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- New Highs, Low Drama
- Il CEO di Broadcom Tan Hock E vende azioni per 50 milioni di dollari
- Nvidia Stock Falls As China Pressures U.S. Chipmakers
- L’indagine tariffaria della Cina potrebbe cambiare le dinamiche del mercato dei chip analogici: Bernstein
- China Targets U.S. Chip Sector Ahead of Trade Talks
- HSBC analizza l’impatto dell’indagine cinese sui chip analogici USA
- I titoli dei semiconduttori crollano dopo le indagini cinesi sui chip USA
- What Is Going On With Texas Instruments And Analog Devices Stocks On Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Futures misti; decisione Fed imminente; colloqui USA-Cina - cosa muove i mercati
- China Probes U.S. Chip Sector On Eve Of Trade Talks
- US Semiconductor Sector Faces Anti-Dumping Investigation By China Ahead Of Trade Discussions - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Texas Instruments (NASDAQ:TXN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- How to Find Strong Computer and Technology Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
Intervallo Giornaliero
243.58 249.95
Intervallo Annuale
158.73 258.13
- Chiusura Precedente
- 249.05
- Apertura
- 249.95
- Bid
- 245.33
- Ask
- 245.63
- Minimo
- 243.58
- Massimo
- 249.95
- Volume
- 5.577 K
- Variazione giornaliera
- -1.49%
- Variazione Mensile
- -0.47%
- Variazione Semestrale
- 22.41%
- Variazione Annuale
- 7.36%
20 settembre, sabato