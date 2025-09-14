통화 / ADI
ADI: Analog Devices Inc
245.33 USD 3.72 (1.49%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADI 환율이 오늘 -1.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 243.58이고 고가는 249.95이었습니다.
Analog Devices Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
243.58 249.95
년간 변동
158.73 258.13
- 이전 종가
- 249.05
- 시가
- 249.95
- Bid
- 245.33
- Ask
- 245.63
- 저가
- 243.58
- 고가
- 249.95
- 볼륨
- 5.577 K
- 일일 변동
- -1.49%
- 월 변동
- -0.47%
- 6개월 변동
- 22.41%
- 년간 변동율
- 7.36%
