ADI: Analog Devices Inc
245.33 USD 3.72 (1.49%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADI fiyatı bugün -1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 243.58 ve Yüksek fiyatı olarak 249.95 aralığında işlem gördü.
Analog Devices Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
243.58 249.95
Yıllık aralık
158.73 258.13
- Önceki kapanış
- 249.05
- Açılış
- 249.95
- Satış
- 245.33
- Alış
- 245.63
- Düşük
- 243.58
- Yüksek
- 249.95
- Hacim
- 5.577 K
- Günlük değişim
- -1.49%
- Aylık değişim
- -0.47%
- 6 aylık değişim
- 22.41%
- Yıllık değişim
- 7.36%
21 Eylül, Pazar