ADI: Analog Devices Inc

245.33 USD 3.72 (1.49%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADI fiyatı bugün -1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 243.58 ve Yüksek fiyatı olarak 249.95 aralığında işlem gördü.

Analog Devices Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
243.58 249.95
Yıllık aralık
158.73 258.13
Önceki kapanış
249.05
Açılış
249.95
Satış
245.33
Alış
245.63
Düşük
243.58
Yüksek
249.95
Hacim
5.577 K
Günlük değişim
-1.49%
Aylık değişim
-0.47%
6 aylık değişim
22.41%
Yıllık değişim
7.36%
21 Eylül, Pazar