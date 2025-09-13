Devises / ADI
ADI: Analog Devices Inc
245.33 USD 3.72 (1.49%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADI a changé de -1.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 243.58 et à un maximum de 249.95.
Suivez la dynamique Analog Devices Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ADI Nouvelles
- Analog Devices (ADI) Up 0.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- ADI's Industrial Segment Improves: What's Driving the Growth?
- Analog Devices à la conférence JPMorgan U.S. All Stars : Perspectives de croissance stratégique
- Analog Devices, Inc. (ADI) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- New Highs, Low Drama
- Le PDG de Broadcom (AVGO), Tan Hock E, vend des actions pour 50 millions $
- Nvidia Stock Falls As China Pressures U.S. Chipmakers
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices et autres grandes actions en baisse dans la séance de pré-ouverture de lundi | Benzinga France
- L’enquête tarifaire de la Chine pourrait modifier la dynamique du marché des puces analogiques : Bernstein
- China Targets U.S. Chip Sector Ahead of Trade Talks
- HSBC examine l’impact d’une enquête chinoise sur les puces analogiques américaines
- Les actions des semi-conducteurs chutent après l’ouverture d’enquêtes chinoises sur les puces américaines
- What Is Going On With Texas Instruments And Analog Devices Stocks On Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Contrats à terme mitigés; décision de la Fed imminente; pourparlers États-Unis-Chine - ce qui fait bouger les marchés
- Le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis fait l'objet d'une enquête pour dumping par la Chine avant les discussions commerciales | Benzinga France
- US Semiconductor Sector Faces Anti-Dumping Investigation By China Ahead Of Trade Discussions - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Texas Instruments (NASDAQ:TXN)
Range quotidien
243.58 249.95
Range Annuel
158.73 258.13
- Clôture Précédente
- 249.05
- Ouverture
- 249.95
- Bid
- 245.33
- Ask
- 245.63
- Plus Bas
- 243.58
- Plus Haut
- 249.95
- Volume
- 5.577 K
- Changement quotidien
- -1.49%
- Changement Mensuel
- -0.47%
- Changement à 6 Mois
- 22.41%
- Changement Annuel
- 7.36%
20 septembre, samedi