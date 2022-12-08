Bots Builder Pro MT4

Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде.

Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода.

Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации.

Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало.

Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может создавать советники и другие инструменты с помощью простого и интуитивно понятного визуального интерфейса.





Версия для MetaTrader 5: https://www.mql5.com/ru/market/product/88939

Bots Builder является визуальной панелью и НЕ РАБОТАЕТ в тестере стратегий . Нет доступной демо-версии. Можно только арендовать или купить продукт. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, прежде чем принимать решение о покупке.





Чтобы создать нового бота, нужно всего лишь выбрать его функции из более чем 50 доступных блоков. Вы также можете создавать собственные блоки, делая количество комбинаций буквально неограниченным.

После того, как файл с исходным кодом создан, его можно использовать как любой другой советник без каких-либо ограничений: работа в терминале, тестер стратегий, облачная оптимизация и так далее.





Возможности

50+ Встроенных готовых частей. Можно использовать несколько модулей из одной секции одновременно.



Методы Расчета Лота: Фиксированный Лот, Auto, Martingale, Сетка, Риск на Сделку и др.



Сигналы: Пробой Коридоров, Пересечение Линий Индикаторов, Пробой Уровней, Скользящие Средние, RSI, CCI, WPR, ZigZag, Fractals, MACD, Stochastic и др.



Фильтры: Максимальный Спред, Количество Сделок, Временной Интервал и др.



Стоп Лосс и Тейк Профит: SL&TP в пунктах или деньгах, Безубыток, Trailing Stop, Трейлинг по MA, Трал по Предыдущему Бару и др.



Управление Сделками: Закрытие Ежедневно, Закрытие в Пятницу, Максимальное Время Удержания, Профит / Лосс в деньгах или % от депозита.





Возможность создавать свои собственные модули, которые могут использоваться вместе со встроенными блоками.





Более 100 элементов для создания всех типов торговых роботов и инструментов управления торговлей для автоматизации вашей рутины.







Встроенные примеры, иллюстрирующие, как можно использовать разные элементы для построения разных стратегий.







Заготовки - наиболее часто используемые комбинаций элементов, которые впоследствии можно скопировать в другие стратегии/схемы







Export / Import схем в файлы







Английская, испанская и русская локализации







Встроенные описания для всех модулей, элементов и параметров







Совместимость с платформами MetaTrader4 и MetaTrader5: Bots Builder позволяет создавать файлы .mq4 и .mq5 на любой из платформ. Таким образом, вы можете тестировать свои стратегии, используя всю мощь тестера MetaTrader5 и облака оптимизации, а затем запускать их в реальном времени на своем счете MetaTrader4.







Входные параметры

В Bots Builder есть только один входной параметр: Profile ID #, который указывает имя используемого в данный момент профиля. Вы можете создавать разные профили для разных стратегий, над которыми вы работаете.





Ограничения



Не все стратегии можно создать с помощью Bots Builder Pro. Некоторые стратегии не могут быть созданы автоматически.





Дальнейшее развитие

Я планирую дальнейшее развитие этого проекта, используя свои собственные идеи и ценный вклад/отзывы пользователей.





Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо комментарии или пожелания, которые могут помочь сделать Bots Builder еще лучше. Я слушаю.





Обо мне

Я профессиональный разработчик с более чем 10-летним опытом программирования на MQL и более 1000 выполненных заказов в качестве фрилансера.

Сейчас моя работа заключается в создании профессиональных решений для трейдеров.



