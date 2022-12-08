Bots Builder Pro MT4

Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде.

Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода.

Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации.

Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало.

Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может создавать советники и другие инструменты с помощью простого и интуитивно понятного визуального интерфейса.


Инструкция: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/751211

Версия для MetaTrader 5: https://www.mql5.com/ru/market/product/88939

Bots Builder является визуальной панелью и НЕ РАБОТАЕТ в тестере стратегий. Нет доступной демо-версии. Можно только арендовать или купить продукт.

Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, прежде чем принимать решение о покупке.


Чтобы создать нового бота, нужно всего лишь выбрать его функции из более чем 50 доступных блоков. Вы также можете создавать собственные блоки, делая количество комбинаций буквально неограниченным.

После того, как файл с исходным кодом создан, его можно использовать как любой другой советник без каких-либо ограничений: работа в терминале, тестер стратегий, облачная оптимизация и так далее.


Возможности

50+ Встроенных готовых частей. Можно использовать несколько модулей из одной секции одновременно.


Методы Расчета Лота: Фиксированный Лот, Auto, Martingale, Сетка, Риск на Сделку и др.


Сигналы: Пробой Коридоров, Пересечение Линий Индикаторов, Пробой Уровней, Скользящие Средние, RSI, CCI, WPR, ZigZag, Fractals, MACD, Stochastic и др.


Фильтры: Максимальный Спред, Количество Сделок, Временной Интервал и др.


Стоп Лосс и Тейк Профит: SL&TP в пунктах или деньгах, Безубыток, Trailing Stop, Трейлинг по MA, Трал по Предыдущему Бару и др.


Управление Сделками: Закрытие Ежедневно, Закрытие в Пятницу, Максимальное Время Удержания, Профит / Лосс в деньгах или % от депозита.


Возможность создавать свои собственные модули, которые могут использоваться вместе со встроенными блоками.


Более 100 элементов для создания всех типов торговых роботов и инструментов управления торговлей для автоматизации вашей рутины.


Встроенные примеры, иллюстрирующие, как можно использовать разные элементы для построения разных стратегий.


Заготовки - наиболее часто используемые комбинаций элементов, которые впоследствии можно скопировать в другие стратегии/схемы


Export / Import схем в файлы


Английская, испанская и русская локализации


Встроенные описания для всех модулей, элементов и параметров


Совместимость с платформами MetaTrader4 и MetaTrader5: Bots Builder позволяет создавать файлы .mq4 и .mq5 на любой из платформ. Таким образом, вы можете тестировать свои стратегии, используя всю мощь тестера MetaTrader5 и облака оптимизации, а затем запускать их в реальном времени на своем счете MetaTrader4.


Входные параметры

В Bots Builder есть только один входной параметр: Profile ID #, который указывает имя используемого в данный момент профиля. Вы можете создавать разные профили для разных стратегий, над которыми вы работаете.


Ограничения

Не все стратегии можно создать с помощью Bots Builder Pro. Некоторые стратегии не могут быть созданы автоматически.


Дальнейшее развитие

Я планирую дальнейшее развитие этого проекта, используя свои собственные идеи и ценный вклад/отзывы пользователей.
Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо комментарии или пожелания, которые могут помочь сделать Bots Builder еще лучше. Я слушаю.


Обо мне

Я профессиональный разработчик с более чем 10-летним опытом программирования на MQL и более 1000 выполненных заказов в качестве фрилансера.
Сейчас моя работа заключается в создании профессиональных решений для трейдеров.


Отзывы 1
Kurren James Kidd
494
Kurren James Kidd 2023.06.22 19:31 
 

Freaken GOLD! I'm a very novice programmer(if I can even call myself that). This thing will save you hours and hours of learning and programming. No more reading articles you barely understand or copy and pasting code. If you're a complete novice like me I absolutely 100% recommend Bots Builder Pro!

Fibo Level Management Tools
Chen Yau Weng
Утилиты
This indicator is a great utilities tools for Fibonacci Trader that draw their chart manually. This indicator do not draw any Fibonacci Retracement or Fibonacci Expansion. It is a utilities tool for modifying the Fibonacci level for Fibonacci object manually drawn on the chart. Just draw using the Fibonacci Retracement or other Fibonacci tool in MT4 as per normal. The select the Fibonacci you have just drawn. Make sure you have only 1 object selected. Then open up this Fibonacci Level Management
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Эксперты
NSA Prop Firm Robot EA for MT4 is an advanced trading algorithm specifically optimized for traders aiming to pass prop firm challenges such as FTMO, MyForexFunds, or FundedNext. I’ve personally tested this EA over several weeks, and I was impressed by how efficiently it balances profitability and risk — a key factor for any funded account strategy. The EA operates with strict drawdown control and steady profit accumulation. What differentiates NSA Prop Firm Robot EA from other automated systems
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Forest
Vadim Podoprigora
Эксперты
Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Suite позиционируется как инновационный торговый советник, сочетающий проверенные торговые стратегии . Его цель — обеспечить трейдеров надежной системой анализа рынка, прогнозирования и рекомендаций, основанных на глубоком анализе данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основные характеристики Golden Suite: НАСТРОЙКИ ПОД РЫНКИ авто-подбор индикаторов риск % от депозита трейлинг-стоп фильтр новостей мульти-таймфрейм зависимости о
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive DC — советник для прохождения Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC — специализированный алгоритм для работы с золотом (XAUUSD), созданный исключительно для трейдеров, проходящих проп‑челленджи. Советник оптимизирован и готов к работе сразу после установки. Основная задача пользователя — управление рисками, все остальные процессы выполняются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Важно: Если вы не знаете, что такое
