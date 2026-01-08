Nexus Chart Trader
- Utilitys
- Varun Katoch
- Version: 4.11
- Aktualisiert: 8 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Nexus Chart Trader Pro (MT5)
Professionelle On-Chart-Ausführung & Risikomanagement
Rüsten Sie Ihr MetaTrader 5-Terminal mit Nexus Chart Trader Pro auf. Dieses Panel wurde für Geschwindigkeit und Präzision entwickelt und ersetzt die Standard-Handelskontrollen durch ein professionelles Cockpit mit visuellen Risikoberechnungen, automatisiertem Management und Live-News-Integration.
Hauptmerkmale:
📐 Visuelles Risiko-Tool: Ziehen Sie Entry-, SL- und TP-Linien direkt auf den Chart. Sehen Sie sofort Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis (R-Multiple) und das exakte Dollar-Risiko, bevor Sie handeln.
📰 Integrierte Nachrichten:Der integrierte Feed zeigt die wichtigsten USD-Nachrichten (über Forex Factory) direkt auf Ihrem Panel an, damit Sie nie unvorbereitet sind.
🛡️ Auto-Management: Sichern Sie Ihre Gewinne mit automatischen Breakeven-Triggern und dynamischen Trailing Stops.
📊 Smart Dashboard: Überwachen Sie Echtzeit-Equity, Floating PnL und einen Kerzen-Countdown-Timer in einer eleganten, dunkel gehaltenen Oberfläche.
⚡ Schnelle Ausführung: Führen Sie Trades aus , kehren Sie Positionen um oder schließen Sie alle sofort mit einem Klick.
Voraussetzungen: MetaTrader 5 (Desktop) mit aktiviertem WebRequest.