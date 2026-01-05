Smark Risk Entry

Sind Sie diese Handelsprobleme leid?

Vergeuden Sie wertvolle Sekunden mit der manuellen Berechnung von Losgrößen und Risikobeträgen?

❌ Bei hoher Volatilität vom Broker mit den Fehlern "Ungültige Stops" oder "Nicht genug Geld" abgewiesen zu werden?

oder abgewiesen zu werden? ❌ Sie geben die falsche Losgröße ein oder verwechseln Limit-Orders mit Stop-Orders?

❌ Haben Sie Schwierigkeiten, Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis auf dem Chart zu visualisieren?

Smart Risk Entry ist Ihre Komplettlösung. Es ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein "Sicherheits-Schutzschild" für Ihr Konto, das Ihren Handel schneller, intelligenter und sicherer macht.



Smart Risk Entry Kompakte Schnittstelle

🚀 SCHLÜSSEL-FEATURES

1. Visuelles Handelserlebnis

Ziehen und Ablegen: Vergessen Sie das Eintippen von Zahlen. Ziehen Sie einfach die Entry-, SL- und TP-Linien direkt auf den Chart.

Vergessen Sie das Eintippen von Zahlen. Ziehen Sie einfach die Entry-, SL- und TP-Linien direkt auf den Chart. Intelligente Anker-Logik: Wenn Sie die Entry-Linie ziehen, verschieben sich Ihre SL- und TP-Linien automatisch mit, so dass Ihr geplanter Abstand und Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis erhalten bleiben. Sie müssen alle drei Linien nicht manuell nachjustieren.

Wenn Sie die Entry-Linie ziehen, verschieben sich Ihre SL- und TP-Linien automatisch mit, so dass Ihr geplanter Abstand und Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis erhalten bleiben. Sie müssen alle drei Linien nicht manuell nachjustieren. Echtzeit-Berechnung: Wenn Sie Ihre SL/TP-Linien verschieben, berechnet das Panel sofort, wie hoch Ihr Risiko ($) oder Ihr Gewinn ($) basierend auf dem aktuellen Volumen ist.

Wenn Sie Ihre SL/TP-Linien verschieben, berechnet das Panel sofort, wie hoch Ihr oder Ihr basierend auf dem aktuellen Volumen ist. Multi-Order-Unterstützung: Wechseln Sie mühelos zwischen Market Execution und Pending Orders (Buy Limit/Sell Limit) mit einem einzigen Klick.



Visueller Handel per Drag & Drop

2. Smart Guard Technologie (Schutzsystem)

Diese Funktion hebt Smart Risk Entry von einfachen Panels ab:

🛡️ Auto-Fix Stops Level: Nie wieder Angst vor dem Fehler "Ungültige Stops" . Wenn Sie SL/TP zu nahe am Preis platzieren (was gegen die Regeln des Brokers verstößt), passt das Tool diese automatisch auf den gültigen Mindestabstand an, bevor die Order gesendet wird.

Nie wieder Angst vor dem Fehler . Wenn Sie SL/TP zu nahe am Preis platzieren (was gegen die Regeln des Brokers verstößt), passt das Tool diese automatisch auf den gültigen Mindestabstand an, bevor die Order gesendet wird. 💰 Pre-Margin-Prüfung: Das Tool berechnet die erforderliche Marge vor der Ausführung. Wenn Ihre freie Marge nicht ausreicht, werden Sie sofort auf dem Bildschirm gewarnt, so dass keine fehlgeschlagenen Anfragen an den Server gesendet werden.

Das Tool berechnet die erforderliche Marge Ausführung. Wenn Ihre freie Marge nicht ausreicht, werden Sie sofort auf dem Bildschirm gewarnt, so dass keine fehlgeschlagenen Anfragen an den Server gesendet werden. 📊 Safe Volume Limit: Überprüft automatisch Ihre Lot-Größe anhand der Broker-Limits (Min/Max/Step), um "Invalid Volume" -Fehler zu vermeiden.

3. Sauberes & effizientes Interface

Spread-Monitor: Spread-Verfolgung in Echtzeit. Der Indikator blinkt rot/gold, wenn die Spreads gefährlich hoch sind, um Sie zu warnen, nicht zu handeln.

Spread-Verfolgung in Echtzeit. Der Indikator blinkt rot/gold, wenn die Spreads gefährlich hoch sind, um Sie zu warnen, nicht zu handeln. Kompakter dunkler Modus: Professionelles Design, das Ihren Chart nicht verdeckt. Perfekt für Scalper und Swing Trader.

Professionelles Design, das Ihren Chart nicht verdeckt. Perfekt für Scalper und Swing Trader. Ein-Klick-Aktion: Große, reaktionsschnelle Schaltflächen, optimiert für Geschwindigkeit, Touchscreens und VPS-Umgebungen.



Spread-Monitor & Warnungen in Echtzeit

🛠️ SCHNELLSTART-ANLEITUNG

1. Registerkarte MARKET: Für sofortige Ausführung.

Passen Sie die Lautstärke mit den Tasten +/- an.

Ziehen Sie die virtuellen SL/TP-Linien auf die von Ihnen gewünschten Werte.

Klicken Sie auf "AUSFÜHREN" (Die Schaltfläche passt die Farbe für Kauf/Verkauf an).

2. Registerkarte "PENDING": Für Limit-Aufträge.

Klicken Sie auf "Setzen" , um die Einstiegslinie in die Mitte des Bildschirms zu bringen.

, um die Einstiegslinie in die Mitte des Bildschirms zu bringen. Ziehen Sie die Einstiegslinie auf den gewünschten Preis.

Das Tool erkennt automatisch ein Kauf- oder Verkaufslimit auf der Grundlage der Preisposition im Verhältnis zum Markt.

💡 WARUM SMART RISK ENTRY WÄHLEN?

Schnelligkeit: Reduzieren Sie die Ausführungszeit von 10 Sekunden auf 2 Sekunden.

Reduzieren Sie die Ausführungszeit von 10 Sekunden auf 2 Sekunden. Sicherheit: Eliminiert 99% der üblichen technischen Ablehnungsfehler (Stops Level, Margin, Volumen).

Eliminiert 99% der üblichen technischen Ablehnungsfehler (Stops Level, Margin, Volumen). Fokus: Konzentrieren Sie sich auf die Price Action, nicht auf die Mathematik.

👉 Laden Sie Smart Risk Entry noch heute herunter und verbessern Sie Ihren Trading-Workflow!

Eingabe-Parameter

InpRiskReward: Standard-Risiko/Belohnungs-Verhältnis (z.B. 2,0 bedeutet, dass TP 2x SL ist).

Standard-Risiko/Belohnungs-Verhältnis (z.B. 2,0 bedeutet, dass TP 2x SL ist). InpDefVol: Vorgegebenes Startvolumen (Lots).

Vorgegebenes Startvolumen (Lots). InpMagicNum: Einzigartige Kennung (Magic Number) für die von diesem Panel verwalteten Aufträge.

Einzigartige Kennung (Magic Number) für die von diesem Panel verwalteten Aufträge. InpDeviation: Maximal zulässige Abweichung (in Punkten).



Einfach zu konfigurierende Inputs

Hinweis: Dieses Tool ist für die Plattform MetaTrader 5 (MT5) konzipiert.