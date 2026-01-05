Smark Risk Entry
- Utilidades
- Nhat Truong Trinh
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
Está cansado de estos problemas de trading?
- ❌ ¿Pierde valiosos segundos calculando manualmente el tamaño de los lotes y las cantidades de riesgo?
- ❌ ¿Siendo rechazado por el broker con errores de "Stops inválidos" o "Dinero insuficiente" durante la alta volatilidad?
- ❌ ¿Introduciendo un tamaño de lote incorrecto o confundiendo órdenes Limit con órdenes Stop?
- ❌ ¿Le cuesta visualizar su relación Riesgo/Recompensa en el gráfico?
Smart Risk Entry es su solución completa. No es sólo un panel de operaciones; es un "Escudo de Seguridad" para su cuenta, diseñado para hacer sus operaciones más rápidas, inteligentes y seguras.
Interfaz compacta de la Entrada Inteligente de Riesgo
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1. Experiencia de negociación visual
- Arrastrar y soltar: Olvídate de teclear números. Simplemente arrastre las líneas de Entrada, SL y TP directamente en el gráfico.
- Lógica de anclaje inteligente: Al arrastrar la línea de Entrada, las líneas de SL y TP se desplazan automáticamente con ella, preservando la distancia planificada y la relación Riesgo/Recompensa. No es necesario reajustar las tres líneas manualmente.
- Cálculo en tiempo real: Mueva sus líneas SL/TP y el panel calculará instantáneamente cuánto arriesgará ($) o cuánto ganará ($) en función del volumen actual.
- Soporte Multi-Orden: Cambie sin esfuerzo entre Ejecución de Mercado y Órdenes Pendientes (Límite de Compra/Límite de Venta) con un solo clic.
Trading visual de arrastrar y soltar
2. Tecnología Smart Guard (Sistema de Protección)
Esta característica diferencia a Smart Risk Entry de los paneles básicos:
- 🛡️ Auto-Fix Stops Nivel: No vuelva a temer el error "Stops no válidos". Si coloca SL/TP demasiado cerca del precio (violando las reglas del broker), la herramienta los ajusta automáticamente a la distancia mínima válida antes de enviar la orden.
- 💰 Comprobación del margen previo: La herramienta calcula el margen necesario antes de la ejecución. Si tu margen libre es insuficiente, te avisa inmediatamente en pantalla, evitando el envío de peticiones fallidas al servidor.
- 📊 Límite de Volumen Seguro: Valida automáticamente el tamaño de tu lote frente a los límites del broker (Mín/Máx/Paso) para evitar errores de "Volumen no válido".
3. Interfaz limpia y eficiente
- Monitor de Spread: Seguimiento del spread en tiempo real. El indicador parpadea en Rojo/Dorado cuando los spreads son peligrosamente altos, advirtiéndole que se mantenga al margen.
- Modo oscuro compacto: Diseño profesional que no desordena su gráfico. Perfecto para Scalpers y Swing Traders.
- Acción con un solo clic: Botones grandes y sensibles optimizados para velocidad, pantallas táctiles y entornos VPS.
Monitor de spreads y alertas en tiempo real
🛠️ GUÍA DE INICIO RÁPIDO
1. Pestaña MERCADO: Para una ejecución instantánea.
- Ajuste el Volumen utilizando los botones +/-.
- Arrastre las líneas virtuales SL/TP hasta los niveles deseados.
- Pulse "EJECUTAR" (El botón adapta el color para Compra/Venta).
2. Pestaña PENDIENTE: Para órdenes Límite.
- Haga clic en "Fijar" para que la línea de Entrada se sitúe en el centro de la pantalla.
- Arrastre la línea de Entrada hasta el precio de su interés.
- La herramienta detecta automáticamente el Límite de Compra o el Límite de Venta en función de la posición del precio con respecto al mercado.
💡 ¿POR QUÉ ELEGIR SMART RISK ENTRY?
- Rapidez: Reduce el tiempo de ejecución de 10 segundos a 2 segundos.
- Seguridad: Elimina el 99% de los errores comunes de rechazo técnico (Nivel de Stops, Margen, Volumen).
- Enfoque: Te permite centrarte en la Acción del Precio, no en las Matemáticas.
👉 ¡Descargue Smart Risk Entry hoy y mejore su flujo de trabajo de trading!
Parámetros de Entrada
- InpRiskReward: Relación Riesgo/Recompensa por defecto (por ejemplo, 2,0 significa que TP es 2x SL).
- InpDefVol: Volumen inicial por defecto (Lotes).
- InpMagicNum: Identificador único (Magic Number) para las órdenes gestionadas por este panel.
- InpDeviation: Desviación máxima permitida (en puntos).
Entradas fáciles de configurar
Nota: Esta herramienta está diseñada para la plataforma MetaTrader 5 (MT5).