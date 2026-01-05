Smark Risk Entry

Está cansado de estos problemas de trading?

❌ ¿Pierde valiosos segundos calculando manualmente el tamaño de los lotes y las cantidades de riesgo?

❌ ¿Siendo rechazado por el broker con errores de "Stops inválidos" o "Dinero insuficiente" durante la alta volatilidad?

o durante la alta volatilidad? ❌ ¿Introduciendo un tamaño de lote incorrecto o confundiendo órdenes Limit con órdenes Stop?

❌ ¿Le cuesta visualizar su relación Riesgo/Recompensa en el gráfico?

Smart Risk Entry es su solución completa. No es sólo un panel de operaciones; es un "Escudo de Seguridad" para su cuenta, diseñado para hacer sus operaciones más rápidas, inteligentes y seguras.



Interfaz compacta de la Entrada Inteligente de Riesgo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Experiencia de negociación visual

Arrastrar y soltar: Olvídate de teclear números. Simplemente arrastre las líneas de Entrada, SL y TP directamente en el gráfico.

Olvídate de teclear números. Simplemente arrastre las líneas de Entrada, SL y TP directamente en el gráfico. Lógica de anclaje inteligente: Al arrastrar la línea de Entrada, las líneas de SL y TP se desplazan automáticamente con ella, preservando la distancia planificada y la relación Riesgo/Recompensa. No es necesario reajustar las tres líneas manualmente.

Al arrastrar la línea de Entrada, las líneas de SL y TP se desplazan automáticamente con ella, preservando la distancia planificada y la relación Riesgo/Recompensa. No es necesario reajustar las tres líneas manualmente. Cálculo en tiempo real: Mueva sus líneas SL/TP y el panel calculará instantáneamente cuánto arriesgará ($) o cuánto ganará ($) en función del volumen actual.

Mueva sus líneas SL/TP y el panel calculará instantáneamente cuánto o cuánto en función del volumen actual. Soporte Multi-Orden: Cambie sin esfuerzo entre Ejecución de Mercado y Órdenes Pendientes (Límite de Compra/Límite de Venta) con un solo clic.



Trading visual de arrastrar y soltar

2. Tecnología Smart Guard (Sistema de Protección)

Esta característica diferencia a Smart Risk Entry de los paneles básicos:

🛡️ Auto-Fix Stops Nivel: No vuelva a temer el error "Stops no válidos" . Si coloca SL/TP demasiado cerca del precio (violando las reglas del broker), la herramienta los ajusta automáticamente a la distancia mínima válida antes de enviar la orden.

No vuelva a temer el error . Si coloca SL/TP demasiado cerca del precio (violando las reglas del broker), la herramienta los ajusta automáticamente a la distancia mínima válida antes de enviar la orden. 💰 Comprobación del margen previo: La herramienta calcula el margen necesario antes de la ejecución. Si tu margen libre es insuficiente, te avisa inmediatamente en pantalla, evitando el envío de peticiones fallidas al servidor.

La herramienta calcula el margen necesario ejecución. Si tu margen libre es insuficiente, te avisa inmediatamente en pantalla, evitando el envío de peticiones fallidas al servidor. 📊 Límite de Volumen Seguro: Valida automáticamente el tamaño de tu lote frente a los límites del broker (Mín/Máx/Paso) para evitar errores de "Volumen no válido".

3. Interfaz limpia y eficiente

Monitor de Spread: Seguimiento del spread en tiempo real. El indicador parpadea en Rojo/Dorado cuando los spreads son peligrosamente altos, advirtiéndole que se mantenga al margen.

Seguimiento del spread en tiempo real. El indicador parpadea en Rojo/Dorado cuando los spreads son peligrosamente altos, advirtiéndole que se mantenga al margen. Modo oscuro compacto: Diseño profesional que no desordena su gráfico. Perfecto para Scalpers y Swing Traders.

Diseño profesional que no desordena su gráfico. Perfecto para Scalpers y Swing Traders. Acción con un solo clic: Botones grandes y sensibles optimizados para velocidad, pantallas táctiles y entornos VPS.



Monitor de spreads y alertas en tiempo real

🛠️ GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Pestaña MERCADO: Para una ejecución instantánea.

Ajuste el Volumen utilizando los botones +/-.

Arrastre las líneas virtuales SL/TP hasta los niveles deseados.

Pulse "EJECUTAR" (El botón adapta el color para Compra/Venta).

2. Pestaña PENDIENTE: Para órdenes Límite.

Haga clic en "Fijar" para que la línea de Entrada se sitúe en el centro de la pantalla.

para que la línea de Entrada se sitúe en el centro de la pantalla. Arrastre la línea de Entrada hasta el precio de su interés.

La herramienta detecta automáticamente el Límite de Compra o el Límite de Venta en función de la posición del precio con respecto al mercado.

💡 ¿POR QUÉ ELEGIR SMART RISK ENTRY?

Rapidez: Reduce el tiempo de ejecución de 10 segundos a 2 segundos.

Reduce el tiempo de ejecución de 10 segundos a 2 segundos. Seguridad: Elimina el 99% de los errores comunes de rechazo técnico (Nivel de Stops, Margen, Volumen).

Elimina el 99% de los errores comunes de rechazo técnico (Nivel de Stops, Margen, Volumen). Enfoque: Te permite centrarte en la Acción del Precio, no en las Matemáticas.

👉 ¡Descargue Smart Risk Entry hoy y mejore su flujo de trabajo de trading!

Parámetros de Entrada

InpRiskReward: Relación Riesgo/Recompensa por defecto (por ejemplo, 2,0 significa que TP es 2x SL).

Relación Riesgo/Recompensa por defecto (por ejemplo, 2,0 significa que TP es 2x SL). InpDefVol: Volumen inicial por defecto (Lotes).

Volumen inicial por defecto (Lotes). InpMagicNum: Identificador único (Magic Number) para las órdenes gestionadas por este panel.

Identificador único (Magic Number) para las órdenes gestionadas por este panel. InpDeviation: Desviación máxima permitida (en puntos).



Entradas fáciles de configurar

Nota: Esta herramienta está diseñada para la plataforma MetaTrader 5 (MT5).