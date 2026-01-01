MACD Leader indicator for MT5

MACD Leader - Trend- und Momentum-Indikator mit Null-Verzögerung für MT5

MACD Leader ist ein fortschrittlicher Trend- und Momentum-Indikator für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um die dem traditionellen MACD innewohnende Verzögerung durch die Anwendung einer Zero-Lag-Glättungsmethode zu reduzieren. Er liefert frühere Signale und bewahrt gleichzeitig die Glätte und Struktur, die Händler von MACD-basierten Tools erwarten.

Glättungsmethoden führen zu Verzögerungen, und da der MACD auf gleitenden Durchschnitten beruht, hinkt er naturgemäß dem Preis hinterher. Die Verzögerung lässt sich zwar nicht vollständig beseitigen, aber doch erheblich reduzieren. Der MACD Leader erreicht dies, indem er eine Komponente der Differenz zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt wieder in die Berechnung einbezieht. Dieser Ansatz wird allgemein als Zero-Lag-Glättung (nahezu Zero-Lag) bezeichnet.

Das ursprünglich von Giorgos E. Siligardos vorgeschlagene Leader-Konzept ist so konzipiert, dass es dem traditionellen MACD vor allem bei wichtigen Marktübergängen und sich abzeichnenden Trendwechseln voraus ist.

Hauptmerkmale

Zero-Lag MACD Leader Line

Ein führendes Signal, das von verbesserten Berechnungen des gleitenden Durchschnitts abgeleitet ist und schneller reagiert als der klassische MACD.

Traditionelle MACD- und Signallinien enthalten

MACD- und Signallinien werden im gleichen Unterfenster dargestellt und verwenden die gleiche Skala für einen einfachen Vergleich.

Frühere Erkennung von Trendwechseln

In kritischen Marktsituationen dreht die Leader-Linie oft vor der MACD-Linie.

Klare Kauf- und Verkaufssignale

Visuelle Pfeilsignale werden erzeugt, wenn der Leader die Signallinie kreuzt.

Gleichmäßige und stabile Ausgabe

Obwohl der Indikator schneller ist, bleibt er gleichmäßig, vergleichbar mit dem Standard-MACD.

Integriertes Warnsystem

Optionale Bildschirmwarnungen und Push-Benachrichtigungen für neue Kauf- oder Verkaufssignale.

Integriertes visuelles Backtest-Panel

Der optionale Testmodus zeigt die Gesamtzahl der Trades, die Gewinne und die Gewinnrate direkt auf dem Chart an.

Anpassbare Parameter

Einstellbare Schnell-, Langsam- und Signallängen, um verschiedenen Handelsstilen und Instrumenten gerecht zu werden.

Wie es funktioniert

MACD Leader verbessert den Standard-MACD durch:

Berechnung von schnellen und langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitten

Messung der Preisabweichung von diesen Durchschnitten

Anwendung einer exponentiellen Glättung auf die Abweichung

Hinzufügen der geglätteten Abweichung zu den ursprünglichen gleitenden Durchschnitten

Das Ergebnis ist eine Leader-Linie, die früher reagiert als der Standard-MACD und dabei stabil und lesbar bleibt.

Handelsanwendungen

Trendfolgestrategien

Momentum-Bestätigung

Frühzeitige Erkennung einer Trendumkehr

MACD-Divergenz-Analyse

Multi-Timeframe-Analyse

Der Indikator kann als eigenständiges Signalinstrument oder als Bestätigungsfilter innerhalb eines umfassenderen Handelssystems verwendet werden.

Wichtige Hinweise