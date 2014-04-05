Quantum Arrow Reversal Signal ist ein technischer Indikator, der auf einer neuen Strategie basiert, die durch mehrjährige Forschung und Analyse der Finanzmärkte entwickelt wurde. Dieser Ansatz wird von erfahrenen Händlern und technischen Analysten verwendet und verfeinert, mit dem Ziel, klare und strukturierte Signale zu liefern, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet sind.

Der Indikator zeigt Signale an, die den Marktchancen entsprechen und hilft, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in eine Position zu finden. Er automatisiert einen großen Teil des Analyseprozesses und deckt etwa 70 % der Aufgaben eines professionellen Händlers ab, insbesondere das Lesen von Trends und das Timing des Einstiegs. Die endgültige Entscheidung sowie das Risikomanagement bleiben vollständig in der Verantwortung des Benutzers.

Verwendetes Handelsprinzip

1. Trend-Handel

Das Quantum Arrow Reversal Signal basiert auf einer Trendfolgelogik, die dazu dient, Fehlsignale zu reduzieren und die Konsistenz der Einstiege zu verbessern.

Beispiel: Bullischer Trend

Mit gleitenden Durchschnitten (EMA)

EMA 12 über EMA 36

oder

EMA 18 über EMA 50

Mit Ichimoku

Tenkan-sen über Kijun-sen

Diese Regeln helfen, die Marktrichtung zu bestätigen, bevor eine Position eingegangen wird.

2. Fokus auf frühe Trendsignale

Der Indikator ist so konzipiert, dass er die ersten Signale hervorhebt, die zu Beginn eines Trends auftreten.

Es wird empfohlen,:

den Handel am Ende eines Trends zu vermeiden,

Setups zu bevorzugen, die eine klare Marktdynamik aufweisen.

3. Stop-Management

Schutzstopps werden auf technische und logische Weise platziert:

knapp unterhalb des Tenkan-sen,

oder unter dem gleitenden Durchschnitt EMA 36 oder EMA 50,

, der auf dem Chart durch ein rotes Rechteck als Referenzzone dargestellt wird.

Diese Methode zielt darauf ab, die Marktstruktur zu respektieren und gleichzeitig einen kohärenten Risikomanagementansatz beizubehalten.

Wichtigste Merkmale

Visuelle BUY/SELL-Signale, die direkt auf dem Chart angezeigt werden

Kombination von zwei Paaren gleitender Durchschnitte EMA oder SMA (Beispiele: 12/36, 18/50)

Filterung mit Ichimoku (Tenkan / Kijun)

Frühzeitiger trendorientierter Ansatz

Eingebaute Alarme: Popup-Warnungen auf der Plattform, Push-Benachrichtigungen auf dem Handy, Tonalarm (optional)



Wichtige Informationen

Quantum Arrow Reversal Signal ist ein Analysehilfsmittel, das die Benutzererfahrung und das Marktverständnis verbessern soll.

Es bietet keine Garantie und kein Gewinnversprechen und muss mit angemessenem Risikomanagement und persönlicher Marktanalyse verwendet werden.