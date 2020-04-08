Quantum Arrow Reversal Signal

Quantum Arrow Reversal Signal es un indicador técnico basado en una estrategia reciente desarrollada a partir de varios años de investigación y análisis de los mercados financieros. Este enfoque es utilizado y perfeccionado por traders y analistas técnicos experimentados, con el objetivo de ofrecer señales claras y estructuradas, adecuadas tanto para traders principiantes como para traders con experiencia.

El indicador muestra señales que representan oportunidades de mercado, permitiendo identificar el momento adecuado para entrar en una posición. Automatiza gran parte del proceso de análisis y cubre aproximadamente el 70 % de las tareas de un trader profesional, especialmente la lectura de la tendencia y el timing de entrada. La decisión final y la gestión del riesgo siguen siendo responsabilidad exclusiva del usuario.

Principio de Trading Utilizado

1. Trading en Tendencia

Quantum Arrow Reversal Signal se basa en una lógica de trading en tendencia, con el fin de reducir las señales falsas y mejorar la coherencia de las entradas.

Ejemplo: Tendencia Alcista

Con Medias Móviles (EMA)

  • EMA 12 por encima de EMA 36
    o

  • EMA 18 por encima de EMA 50

Con Ichimoku

  • Tenkan-sen por encima de Kijun-sen

Estas reglas permiten confirmar la dirección del mercado antes de tomar cualquier posición.

2. Prioridad a los Inicios de Tendencia

El indicador está diseñado para resaltar las primeras señales que aparecen al inicio de una tendencia.
Se recomienda:

  • evitar operar al final de la tendencia,

  • priorizar configuraciones que presenten una dinámica clara.

3. Gestión de Stops

Los stops de protección se colocan de forma técnica:

  • justo por debajo del Tenkan-sen,

  • o por debajo de la media móvil EMA 36 o EMA 50,
    la cual se representa en el gráfico mediante un rectángulo rojo como zona de referencia.

Este método busca respetar la estructura del mercado manteniendo una lógica coherente de gestión del riesgo.

Funcionalidades Principales

  • Señales visuales BUY / SELL directamente en el gráfico

  • Combinación de dos pares de medias móviles EMA o SMA (ejemplos: 12/36, 18/50)

  • Filtrado mediante Ichimoku (Tenkan / Kijun)

  • Enfoque orientado al inicio de tendencia

  • Alertas integradas:

    • popup en la plataforma,

    • notificaciones push en el móvil,

    • alerta sonora (opcional)

Información Importante

Quantum Arrow Reversal Signal es una herramienta de apoyo al análisis destinada a mejorar la experiencia del usuario y la comprensión del mercado.
No ofrece ninguna garantía ni promesa de beneficios y debe utilizarse con una gestión de riesgo adecuada y un análisis personal del mercado.


