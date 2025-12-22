Quantum Arrow Reversal Signal est un indicateur technique issu d’une stratégie récente développée à partir de plusieurs années de recherche et d’analyse des marchés financiers. Cette approche est utilisée et affinée par des traders et analystes techniques chevronnés, avec pour objectif de fournir des signaux clairs et structurés, adaptés aussi bien aux traders débutants qu’aux traders expérimentés.

L’indicateur présente des signaux correspondant à des occasions de marché, permettant d’identifier le moment opportun pour entrer en position. Il automatise une grande partie du processus d’analyse et couvre environ 70 % des tâches d’un trader professionnel, notamment la lecture de la tendance et le timing d’entrée. La décision finale ainsi que la gestion du risque restent entièrement sous la responsabilité de l’utilisateur.

Principe de trading utilisé

1. Trading en tendance

Quantum Arrow Reversal Signal est basé sur une logique de trading en tendance, afin de limiter les faux signaux et d’améliorer la cohérence des entrées.

Exemple : tendance haussière

Avec les moyennes mobiles (EMA)

EMA 12 supérieure à EMA 36

ou

EMA 18 supérieure à EMA 50

Avec l’Ichimoku

Tenkan-sen supérieure à Kijun-sen

Ces règles permettent de confirmer la direction du marché avant toute prise de position.

2. Priorité aux débuts de tendance

L’indicateur est conçu pour mettre en avant les premiers signaux apparaissant au début d’une tendance.

Il est recommandé :

d’éviter de trader en fin de tendance,

de privilégier les configurations offrant une dynamique claire.

3. Gestion des stops

Les stops de protection sont positionnés de manière technique :

juste en dessous de la Tenkan-sen ,

ou en dessous de la moyenne mobile EMA 36 ou EMA 50,

celle-ci étant matérialisée sur le graphique par un rectangle rouge servant de zone de référence.

Cette méthode vise à respecter la structure du marché tout en conservant une logique de gestion du risque cohérente.

Fonctionnalités principales

Signaux BUY / SELL visuels directement sur le graphique

Combinaison de deux couples de moyennes mobiles EMA ou SMA (exemples : 12/36, 18/50)

Filtrage par Ichimoku (Tenkan / Kijun)

Approche orientée début de tendance

Alertes intégrées : popup sur la plateforme, notification push sur mobile, alerte sonore (optionnelle)



Information importante

Quantum Arrow Reversal Signal est un outil d’aide à l’analyse destiné à améliorer l’expérience utilisateur et la compréhension du marché.

Il ne fournit aucune garantie ni promesse de bénéfices et doit être utilisé avec une gestion du risque appropriée et une analyse personnelle du marché.