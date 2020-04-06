Edgevia Gold Calenda

XAUUSD CALENDAR - News Trading Expert Advisor





Handeln Sie Gold (XAUUSD) auf der Grundlage wichtiger wirtschaftlicher Kalenderereignisse. Dieser EA wurde speziell für den Nachrichtenhandel entwickelt und erfasst Volatilitätsspitzen während wichtiger wirtschaftlicher USD-Veröffentlichungen.





═══════════════════════════════════════

UNTERSTÜTZTE NACHRICHTENEREIGNISSE

═══════════════════════════════════════

- FED-Zinsentscheidungen

- Non-Farm Payrolls (NFP)

- CPI-Inflationsdaten

- PCE-Kernpreisindex

- BIP-Veröffentlichungen

- Einzelhandelsumsätze

- Geopolitische Ereignisse (manuelle Eingabe)





═══════════════════════════════════════

WIE ES FUNKTIONIERT

═══════════════════════════════════════

PHASE 1 - VORBEREITUNG (15 Minuten vor den Nachrichten):

- Schließt bestehende Positionen (optional)

- Platziert schwebende Buy Stop- und Sell Stop-Orders

- Passt die Losgröße an die aktuelle Volatilität an





PHASE 2 - HANDELN (während der Veröffentlichung der Nachrichten):

- Überwacht auf Ausbruchssignale

- Führt Trades aus, wenn der Kurs die Spanne vor der Bekanntgabe der Nachrichten durchbricht

- Wendet Spread-Filter an, um Slippage zu vermeiden





PHASE 3 - VERWALTUNG NACH DER BEKANNTGABE:

- Löscht nicht ausgeführte schwebende Aufträge

- Verschiebt profitable Trades zum Break-Even

- Verfolgt den Stop-Loss, um Gewinne zu sichern





═══════════════════════════════════════

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

═══════════════════════════════════════

✓ Automatische Erkennung und Planung von Nachrichten

✓ Manuelle Nachrichteneingabe für benutzerdefinierte Ereignisse

✓ Volatilitätsbasierte Anpassung der Losgröße

✓ Spread-Filter bei hoher Volatilität

✓ ATR-basierter dynamischer Stop Loss und Take Profit

✓ Trailing Stop mit Break-Even-Schutz

✓ Limit für maximale Trades pro Nachrichtenereignis

✓ Echtzeit-Dashboard mit Countdown-Timer

✓ Kompatibel mit allen Goldsymbolen (XAUUSD, GOLD)





═══════════════════════════════════════

EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

═══════════════════════════════════════

Symbol: XAUUSD / GOLD

Zeitrahmen: M5 oder M15

Mindesteinlage: $500 (0,01 Lot) / $2000 (0,1 Lot)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Makler: ECN/Raw Spread empfohlen





═══════════════════════════════════════

PARAMETER

═══════════════════════════════════════

- News_Lot: Handelslotgröße (Standardwert 0.1)

- News_SL: Stop Loss in Punkten (Standardwert 1000 = 100 Pips)

- News_TP: Take Profit in Punkten (Standardwert 500 = 50 Pips)

- Max_Spread: Maximal erlaubter Spread (Standardwert 800 Punkte)

- Nachrichten_Puffer_Minuten: Vorbereitungszeit vor Nachrichten (Standardwert 15)

- Handel_Dauer: Handelsfenster nach den Nachrichten (Standardwert 30 Minuten)

- Max_Trades_Per_News: Limit Trades pro Ereignis (Standardwert 2)

- Volatilität_Filter verwenden: Reduziert das Lot bei hoher Volatilität

- Schließen_Vor_Nachrichten: Positionen vor der Veröffentlichung von Nachrichten schließen





═══════════════════════════════════════

RISIKOWARNUNG

═══════════════════════════════════════

Der Handel mit Nachrichten birgt ein erhebliches Risiko aufgrund von:

- Hohe Volatilität und schnelle Kursbewegungen

- Ausgedehnte Spreads während der Veröffentlichung von Nachrichten

- Mögliche Abweichungen bei der Auftragsausführung





Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.





═══════════════════════════════════════

UNTERSTÜTZUNG

═══════════════════════════════════════

Bei Fragen, benutzerdefinierten Einstellungen oder Hilfestellungen wenden Sie sich bitte über MQL5 Messaging an uns.