Edgevia Gold Calenda
- Experten
- Le Huy Tuong
- Version: 2.0
XAUUSD CALENDAR - News Trading Expert Advisor
Handeln Sie Gold (XAUUSD) auf der Grundlage wichtiger wirtschaftlicher Kalenderereignisse. Dieser EA wurde speziell für den Nachrichtenhandel entwickelt und erfasst Volatilitätsspitzen während wichtiger wirtschaftlicher USD-Veröffentlichungen.
═══════════════════════════════════════
UNTERSTÜTZTE NACHRICHTENEREIGNISSE
═══════════════════════════════════════
- FED-Zinsentscheidungen
- Non-Farm Payrolls (NFP)
- CPI-Inflationsdaten
- PCE-Kernpreisindex
- BIP-Veröffentlichungen
- Einzelhandelsumsätze
- Geopolitische Ereignisse (manuelle Eingabe)
═══════════════════════════════════════
WIE ES FUNKTIONIERT
═══════════════════════════════════════
PHASE 1 - VORBEREITUNG (15 Minuten vor den Nachrichten):
- Schließt bestehende Positionen (optional)
- Platziert schwebende Buy Stop- und Sell Stop-Orders
- Passt die Losgröße an die aktuelle Volatilität an
PHASE 2 - HANDELN (während der Veröffentlichung der Nachrichten):
- Überwacht auf Ausbruchssignale
- Führt Trades aus, wenn der Kurs die Spanne vor der Bekanntgabe der Nachrichten durchbricht
- Wendet Spread-Filter an, um Slippage zu vermeiden
PHASE 3 - VERWALTUNG NACH DER BEKANNTGABE:
- Löscht nicht ausgeführte schwebende Aufträge
- Verschiebt profitable Trades zum Break-Even
- Verfolgt den Stop-Loss, um Gewinne zu sichern
═══════════════════════════════════════
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
═══════════════════════════════════════
✓ Automatische Erkennung und Planung von Nachrichten
✓ Manuelle Nachrichteneingabe für benutzerdefinierte Ereignisse
✓ Volatilitätsbasierte Anpassung der Losgröße
✓ Spread-Filter bei hoher Volatilität
✓ ATR-basierter dynamischer Stop Loss und Take Profit
✓ Trailing Stop mit Break-Even-Schutz
✓ Limit für maximale Trades pro Nachrichtenereignis
✓ Echtzeit-Dashboard mit Countdown-Timer
✓ Kompatibel mit allen Goldsymbolen (XAUUSD, GOLD)
═══════════════════════════════════════
EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
═══════════════════════════════════════
Symbol: XAUUSD / GOLD
Zeitrahmen: M5 oder M15
Mindesteinlage: $500 (0,01 Lot) / $2000 (0,1 Lot)
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
Makler: ECN/Raw Spread empfohlen
═══════════════════════════════════════
PARAMETER
═══════════════════════════════════════
- News_Lot: Handelslotgröße (Standardwert 0.1)
- News_SL: Stop Loss in Punkten (Standardwert 1000 = 100 Pips)
- News_TP: Take Profit in Punkten (Standardwert 500 = 50 Pips)
- Max_Spread: Maximal erlaubter Spread (Standardwert 800 Punkte)
- Nachrichten_Puffer_Minuten: Vorbereitungszeit vor Nachrichten (Standardwert 15)
- Handel_Dauer: Handelsfenster nach den Nachrichten (Standardwert 30 Minuten)
- Max_Trades_Per_News: Limit Trades pro Ereignis (Standardwert 2)
- Volatilität_Filter verwenden: Reduziert das Lot bei hoher Volatilität
- Schließen_Vor_Nachrichten: Positionen vor der Veröffentlichung von Nachrichten schließen
═══════════════════════════════════════
RISIKOWARNUNG
═══════════════════════════════════════
Der Handel mit Nachrichten birgt ein erhebliches Risiko aufgrund von:
- Hohe Volatilität und schnelle Kursbewegungen
- Ausgedehnte Spreads während der Veröffentlichung von Nachrichten
- Mögliche Abweichungen bei der Auftragsausführung
Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
═══════════════════════════════════════
UNTERSTÜTZUNG
═══════════════════════════════════════
Bei Fragen, benutzerdefinierten Einstellungen oder Hilfestellungen wenden Sie sich bitte über MQL5 Messaging an uns.
