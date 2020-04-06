Edgevia Gold Calenda

XAUUSD CALENDARIO - Noticias Trading Asesor Experto





Opere con el Oro (XAUUSD) basándose en eventos del calendario económico de alto impacto. Este EA está diseñado específicamente para el comercio de noticias, capturando los picos de volatilidad durante las principales publicaciones económicas del USD.





═══════════════════════════════════════

NOTICIAS SOPORTADAS

═══════════════════════════════════════

- Decisiones de la FED sobre tipos de interés

- Nóminas no agrícolas (NFP)

- Datos de inflación IPC

- Índice de precios PCE subyacente

- Publicación del PIB

- Ventas al por menor

- Acontecimientos geopolíticos (entrada manual)





═══════════════════════════════════════

CÓMO FUNCIONA

═══════════════════════════════════════

FASE 1 - PREPARACIÓN (15 min antes de las noticias):

- Cierra las posiciones existentes (opcional)

- Coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop

- Ajusta el tamaño del lote en función de la volatilidad actual





FASE 2 - NEGOCIACIÓN (Durante la publicación de la noticia):

- Vigila las señales de ruptura

- Ejecuta operaciones cuando el precio rompe el rango previo a la noticia

- Aplica un filtro de diferencial para evitar deslizamientos





FASE 3 - GESTIÓN POSTERIOR A LA NOTICIA:

- Elimina las órdenes pendientes no ejecutadas

- Mueve las operaciones rentables al punto de equilibrio

- Rastrea el stop loss para bloquear los beneficios





═══════════════════════════════════════

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

═══════════════════════════════════════

✓ Detección y programación automática de noticias

✓ Introducción manual de noticias para eventos personalizados

✓ Ajuste del tamaño del lote basado en la volatilidad

Filtro de diferencial durante la alta volatilidad

Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

✓ Trailing stop con protección de punto de equilibrio

✓ Límite máximo de operaciones por evento de noticias

✓ Panel de control en tiempo real con temporizador de cuenta atrás

Compatible con todos los símbolos de oro (XAUUSD, GOLD)





═══════════════════════════════════════

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

═══════════════════════════════════════

Símbolo: XAUUSD / ORO

Marco temporal: M5 o M15

Depósito mínimo: $500 (0.01 lote) / $2000 (0.1 lote)

Apalancamiento: 1:100 o superior

Broker: ECN/Raw spread recomendado





═══════════════════════════════════════

PARÁMETROS

═══════════════════════════════════════

- News_Lot: Tamaño del lote (por defecto 0.1)

- News_SL: Stop Loss en puntos (por defecto 1000 = 100 pips)

- News_TP: Take Profit en puntos (por defecto 500 = 50 pips)

- Diferencial_máx: Diferencial máximo permitido (por defecto 800 puntos)

- News_Buffer_Minutes: Tiempo de preparación antes de las noticias (por defecto 15)

- Trade_Duration: Ventana de negociación tras las noticias (por defecto 30 min)

- Max_Trades_Per_News: Límite de operaciones por evento (por defecto 2)

- Use_Volatility_Filter: Reducir lote en volatilidad alta

- Close_Before_News: Cerrar posiciones antes de la publicación de noticias





═══════════════════════════════════════

ADVERTENCIA DE RIESGO

═══════════════════════════════════════

La negociación de noticias implica un riesgo significativo debido a:

- Alta volatilidad y rápidos movimientos de precios

- Amplios diferenciales durante la publicación de noticias

- Posible deslizamiento en la ejecución de órdenes





Pruebe siempre primero en una cuenta de demostración. Utilice una gestión adecuada del riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.





═══════════════════════════════════════

SOPORTE

═══════════════════════════════════════

Para preguntas, configuraciones personalizadas, o asistencia, por favor, póngase en contacto a través de mensajería MQL5.