Edgevia Gold Calenda

XAUUSD CALENDARIO - Noticias Trading Asesor Experto

Opere con el Oro (XAUUSD) basándose en eventos del calendario económico de alto impacto. Este EA está diseñado específicamente para el comercio de noticias, capturando los picos de volatilidad durante las principales publicaciones económicas del USD.

═══════════════════════════════════════
NOTICIAS SOPORTADAS
═══════════════════════════════════════
- Decisiones de la FED sobre tipos de interés
- Nóminas no agrícolas (NFP)
- Datos de inflación IPC
- Índice de precios PCE subyacente
- Publicación del PIB
- Ventas al por menor
- Acontecimientos geopolíticos (entrada manual)

═══════════════════════════════════════
CÓMO FUNCIONA
═══════════════════════════════════════
FASE 1 - PREPARACIÓN (15 min antes de las noticias):
- Cierra las posiciones existentes (opcional)
- Coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop
- Ajusta el tamaño del lote en función de la volatilidad actual

FASE 2 - NEGOCIACIÓN (Durante la publicación de la noticia):
- Vigila las señales de ruptura
- Ejecuta operaciones cuando el precio rompe el rango previo a la noticia
- Aplica un filtro de diferencial para evitar deslizamientos

FASE 3 - GESTIÓN POSTERIOR A LA NOTICIA:
- Elimina las órdenes pendientes no ejecutadas
- Mueve las operaciones rentables al punto de equilibrio
- Rastrea el stop loss para bloquear los beneficios

═══════════════════════════════════════
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
═══════════════════════════════════════
✓ Detección y programación automática de noticias
✓ Introducción manual de noticias para eventos personalizados
✓ Ajuste del tamaño del lote basado en la volatilidad
Filtro de diferencial durante la alta volatilidad
Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
✓ Trailing stop con protección de punto de equilibrio
✓ Límite máximo de operaciones por evento de noticias
✓ Panel de control en tiempo real con temporizador de cuenta atrás
Compatible con todos los símbolos de oro (XAUUSD, GOLD)

═══════════════════════════════════════
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
═══════════════════════════════════════
Símbolo: XAUUSD / ORO
Marco temporal: M5 o M15
Depósito mínimo: $500 (0.01 lote) / $2000 (0.1 lote)
Apalancamiento: 1:100 o superior
Broker: ECN/Raw spread recomendado

═══════════════════════════════════════
PARÁMETROS
═══════════════════════════════════════
- News_Lot: Tamaño del lote (por defecto 0.1)
- News_SL: Stop Loss en puntos (por defecto 1000 = 100 pips)
- News_TP: Take Profit en puntos (por defecto 500 = 50 pips)
- Diferencial_máx: Diferencial máximo permitido (por defecto 800 puntos)
- News_Buffer_Minutes: Tiempo de preparación antes de las noticias (por defecto 15)
- Trade_Duration: Ventana de negociación tras las noticias (por defecto 30 min)
- Max_Trades_Per_News: Límite de operaciones por evento (por defecto 2)
- Use_Volatility_Filter: Reducir lote en volatilidad alta
- Close_Before_News: Cerrar posiciones antes de la publicación de noticias

═══════════════════════════════════════
ADVERTENCIA DE RIESGO
═══════════════════════════════════════
La negociación de noticias implica un riesgo significativo debido a:
- Alta volatilidad y rápidos movimientos de precios
- Amplios diferenciales durante la publicación de noticias
- Posible deslizamiento en la ejecución de órdenes

Pruebe siempre primero en una cuenta de demostración. Utilice una gestión adecuada del riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

═══════════════════════════════════════
SOPORTE
═══════════════════════════════════════
Para preguntas, configuraciones personalizadas, o asistencia, por favor, póngase en contacto a través de mensajería MQL5.
Otros productos de este autor
Edgevia EURUSD
Le Huy Tuong
Asesores Expertos
Escalador de precios Edgevia EMA Edgevia EMA Price Action Scalper es un sofisticado algoritmo de negociación diseñado específicamente para EURUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de las estrategias estándar de cruce de medias móviles que sufren en mercados variables, Edgevia implementa un sistema de filtrado de múltiples capas para validar cada operación. La lógica central se basa en un triple cruce EMA verificado (21/9/50) para identificar la tendencia, pero una operación sólo se ejecuta
FREE
Edgevia Mtf Support Resistance Alert
Le Huy Tuong
Indicadores
Edgevia MTF Smart S/R Alert es un indicador profesional de soporte y resistencia de múltiples marcos temporales diseñado para operadores de precisión. Identifica automáticamente zonas de S/R de alta probabilidad en múltiples marcos temporales y activa alertas de COMPRA/VENTA sólo cuando el precio reacciona con una fuerte confirmación. Características principales: - Zonas S/R en múltiples marcos temporales (H1, H4, D1) - Fusión inteligente de zonas para evitar el desorden - Filtro RSI de sobre
FREE
Edgevia GOLD Trend
Le Huy Tuong
Asesores Expertos
Edgevia GOLD Trend - Asesor experto de trading automatizado para XAUUSD. Edgevia GOLD Trend es un sistema de trading automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) , centrado en la alineación de la tendencia, la validación del impulso y el control disciplinado de la ejecución . El EA está construido para los operadores que priorizan la estructura, la conciencia del riesgo y la consistencia en lugar de un comportamiento de negociación agresivo o incontrolado. La lógica central de la es
FREE
Edgevia Smart Session Volatility MT5
Le Huy Tuong
Indicadores
Indicador Inteligente de Volatilidad de Sesión Mapa profesional de volatilidad basado en sesiones para MT5 Smart Session V olatility es un indicador profesional para MT5 diseñado para identificar ventanas de negociación de alta probabilidad basadas en las sesiones de mercado y el comportamiento de la volatilidad en tiempo real . En lugar de operar a ciegas todo el día, esta herramienta ayuda a los operadores a centrarse en cuándo se mueve realmente el mercado -Tokio, Londres, Nueva York y sus pe
FREE
Edgevia XAUUSD
Le Huy Tuong
Asesores Expertos
Edgevia GOLD - Asesor Experto de Trading Automatizado XAUUSD Edgevia GOLD es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro), diseñado en torno a la ejecución de scalping de una sola entrada , la alineación de tendencias y el control disciplinado del riesgo. El EA no utiliza Grid, Martingale, o técnicas basadas en la recuperación . Cada señal activa una sola operación independiente , priorizando la calidad de ejecución y la exposición controlada sobre la gestión
FREE
