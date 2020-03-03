XaurusPro100

Xaurus Pro100(S1) es un sistema de negociación técnica automatizada de ruptura de rollover para operaciones de volatilidad, con riesgo variable por operación, que permite una configuración y optimización flexibles, automáticas, precisas y convenientes para cualquier mercado.

Estructura del documento

Información general Descripción de las estrategias Preparación para la negociación Ejemplos de configuración Pruebas históricas Optimización Pro100 Parámetros de entrada Cambios de versión Otros

Sección 1: Información general

Este producto no es un "grial" que siempre aporta beneficios a los comerciantes, ni un árbol de Navidad decorado con brillantes guirnaldas de paneles de colores, gritando eslóganes pegadizos y lemas diseñados para echar polvo a los ojos de los compradores. Este producto es un "caballo de batalla" simple, pero, al mismo tiempo, bastante potente y conveniente, que tiene un temperamento completamente predecible y un comportamiento comprensible en las realidades comerciales cotidianas, lo que permite al operador asumir riesgos de forma consciente e informada, al tiempo que tiene un plan claro y bien fundamentado para tomar decisiones comerciales en caso de diferentes escenarios de desarrollo del mercado.





El producto está diseñado para dos categorías principales de usuarios, proporcionando la plena realización de sus necesidades a través de dos casos de uso básicos.

Para operadores principiantes con una experiencia mínima que utilizan el escenario "descargar, instalar y olvidar". Cuando se utiliza este escenario, no hay que olvidar que la responsabilidad de la toma de decisiones comerciales y la adecuación de la utilización de esta configuración en las condiciones dadas en cualquier caso sigue siendo sólo con el comerciante, por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que antes de lanzar el robot en el comercio, que realice sus propias pruebas históricas a fondo, asegúrese de que tiene fondos suficientes en su cuenta para comenzar a operar y leer cuidadosamente las descripciones de la estrategia y los riesgos asociados a ella.

Para los operadores experimentados y los que quieran llegar a serlo, ofrecemos una guía detallada para desarrollar sus propias opciones de personalización en profundidad para cualquier mercado, apetito de riesgo, profundidad del historial de pruebas y periodo de los gráficos. Aunque las propias estrategias, que constituyen la base de la negociación, siguen siendo una "caja negra", ya que son el "saber hacer" de los desarrolladores, se trata principalmente de los detalles de la aplicación de los algoritmos. Los algoritmos en sí son intuitivamente comprensibles para un trader con una mínima experiencia en trading, basándose en su comprobación visual. Hemos creado un sistema tan especial de pruebas, en el que la "cerrazón" de los principales parámetros del algoritmo no es un obstáculo para su ajuste exhaustivo, para toda la gama de parámetros significativos, cuyo rango de dispersión predeterminamos de antemano y está integrado en un sistema extremadamente cómodo y comprensible de optimización en 2 etapas, incluyendo el ajuste general y el ajuste fino, que se llevan a cabo en un modo acelerado, lo que permite en un tiempo relativamente corto obtener resultados representativos para toda la amplia gama de variantes de parámetros, y durante un período de tiempo relativamente corto.

No dude en escribir en "privado" a los autores del asesor sobre cualquier cuestión relacionada con este producto, su configuración y uso.





Con respeto y buena suerte en el trading ,

Equipo de desarrollo deXaurus Pro100.





Sección 2: Descripción de las estrategias

En el momento de publicar el robot, hay 1 sistema en su composición, su número es 1. En consecuencia, especificar cualquier otro número en el parámetro "Nº de Sistema" dará lugar a un error de inicio del Asesor Experto.





Sistema 1(S1) es un sistema de comercio de reversión de tendencia a medio plazo con un nivel variable de riesgo por transacción, cuyo principio principal de comercio es que el comerciante no puede preocuparse por la dirección actual y futura del mercado, siempre y cuando esté seguro y el mercado corresponda al concepto de tendencia - la ausencia de corredores prolongados en los que hay una simple fluctuación de precios sin aumento o disminución significativa dentro de los límites de los niveles de precios locales.





Esta estrategia evita que el operador se preocupe por la dirección de la operación elegida aquí y ahora, en este momento concreto, hasta que se alcance y supere el límite de fuerza de esta configuración concreta, que depende de los ajustes específicos, y está relacionado con el nivel de rentabilidad esperado, que el operador considera óptimo para sí mismo, comprendiendo y aceptando el nivel asociado de fuerza potencial y durabilidad esperada de esta configuración en el modo de negociación en tiempo real. Las configuraciones más agresivas y rentables son más arriesgadas, ya que permiten menos libertad para que el precio actual deambule en un corredor de precios, a la espera de que comience/cambie/continúe una tendencia importante, a costa de mayores beneficios en un resultado favorable, especialmente dado el efecto de la reinversión, que en todos los casos opera automáticamente en el EA, junto con un nivel de riesgo calibrado. Al reinvertir, el beneficio final de una serie de resultados de trading (periodos de información) crece exponencialmente, mientras que los riesgos actuales (el drawdown máximo alcanzado durante el mismo periodo) crecen aritméticamente (pero no pueden, por razones obvias y evidentes, superar el 100% del depósito inicial, mientras que no existen restricciones de principio al crecimiento del depósito, lo que puede verse claramente en los ejemplos de prueba de conjuntos de la sección correspondiente de este manual).





Sección 3: Configuración de parámetros

Esta sección está destinada a los usuarios principiantes del terminal MT5 .

La configuración de los parámetros de negociación consta de 2 partes:

Selección de un corredor, tipo de cuenta, instrumento (símbolo de negociación), marco temporal y depósito mínimo. Configuración de los parámetros del algoritmo de negociación deXaurus Pro100.

En este manual, en general, y en esta sección en particular, describimos una situación específica de aplicación de la variante de "configuración" ya disponible para el operador (usuario), que consiste en condiciones fijas interrelacionadas (que no cambian en el marco de la elección):





La elección del broker y del tipo de cuenta - es una elección básica, basada en la disponibilidad de negociación en el instrumento requerido, así como en las condiciones de negociación asociadas a esta configuración, y con el nivel previsto disponible de fondos iniciales en la cuenta, así como los requisitos mínimos asociados a la configuración (basados en las condiciones de su localización a través de pruebas en el historial pasado de cotizaciones) al margen de apoyo de las operaciones y al nivel de stopout (cierre forzoso de las posiciones de negociación cuando se alcanza un determinado drawdown).





Un operador debe tener en cuenta que cada tipo específico de cuenta en cada corredor tiene estas dos características, que deben tenerse en cuenta para no encontrarse en una situación de riesgo de negociación irrazonable, no relacionada con los riesgos del sistema, es decir, con la probabilidad de ocurrencia de tal mercado en el futuro, en el que esta configuración no funcionará. Por lo tanto, es necesario averiguar de antemano exactamente estos dos parámetros: el nivel de Magrin Call y el nivel de Stopout, así como el apalancamiento proporcionado por el broker, y comprobar de antemano su correspondencia (para que fueran mejores o iguales) a tales parámetros correlacionados con el montaje elegido. Además, es necesario comprobar la suficiencia de los fondos mínimos en la cuenta para esta configuración en el momento del inicio de la negociación.





Además, es necesario comprobar la correspondencia de la zona horaria de las cotizaciones de este corredor y las cotizaciones, en las que las pruebas de esta configuración se hicieron en el proceso de su preparación por el desarrollador. En caso de que estas comprobaciones y parámetros no sean del todo claros y triviales para usted, los autores del Asesor Experto estarán encantados de ayudarle a decidir. Los parámetros específicos para cada ejemplo de configuración que publicamos en este manual se proporcionan en la siguiente sección de este manual, sus gráficos de prueba se colocan en la sección Capturas de pantalla.





Recomendamos para el comercio con el broker RoboForex Pro , cuentas reales de comercio, donde los requisitos de depósito mínimo se reducen en 100 veces, porque la cantidad depositada en dólares se multiplica automáticamente por 100 (USC). Es decir, la cantidad inicial recomendada de 10000 dólares en estas cuentas se convierte en 100 dólares necesarios para empezar a operar (100 USD = 10000 USC). En el momento de escribir esta guía, todos los ejemplos de sets para el sistema S1 publicados por nosotros han sido desarrollados y se recomiendan para operar en cuentas RoboForex Pro. Además, al desarrollar estos sets, nos orientamos exactamente en el detallado y profundo historial de cotizaciones, disponible en este broker en los servidores Pro.





Después de seleccionar y configurar las condiciones básicas de negociación descritas anteriormente, la configuración del algoritmo de negociación en sí es lo más simple posible. Al principio, el usuario abre el gráfico del instrumento de negociación coincidente con la configuración seleccionada en su período de tiempo del gráfico, que corresponde al menor de los tres períodos de tiempo utilizados en la configuración del robot. Por ejemplo, para los ejemplos básicos de la configuración deXaurus Pro100 S1 , el instrumento es el oro al contado (XAUUSD), los marcos temporales utilizados corresponden a los marcos temporales diario (D1) y horario (H1), es decir, es necesario (preferiblemente, aunque no es crucial) abrir el gráfico del menor de los dos marcos temporales (H1) y configurar el trabajo en él. Para configurar los parámetros de una determinada variante seleccionada de un setup, además del número del sistema, es necesario especificar 3 números - el número del setup (Setup No.), el número de Fine tune y el depósito mínimo (Min. depo parameter - money management). Para una descripción detallada de los ajustes, consulte la sección correspondiente de este manual, así como la sección Capturas de pantalla.





Sección 4: Ejemplos de Configuración (Sistema #1)

Todos estos ejemplos fueron desarrollados y probados en los servidores de RoboForex Pro (modo de modelado Cada tick basado en ticks reales, periodo 2018.01 - 2025.12), apalancamiento 1:2000, margin call = 100%, stopout = 40%, zona horaria de cotización GMT+3. Tenga en cuenta que las diferencias en las cotizaciones y en las condiciones de negociación de los distintos tipos de cuenta y de los distintos brokers son significativas, por lo que para adaptar con éxito el robot a otros servidores y brokers, puede ser necesario volver a optimizarlo (consulte la sección correspondiente de la Guía a continuación). Instrumento de prueba: XAUUSD, timeframes H1 / D1 / H1, System No. 1 .

Setup No. 135360, Fine tune 1109, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD) Setup # 132288, Fine tune 1912, Min. depo 70 USD = 7000 USC (o 7000 USD) Configuración # 4325, Ajuste fino 1841, Depo mín. 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD) Setup # 17508, Fine tune 540, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD) Configuración # 1252, Ajuste fino 1909, Depo min. depo 30 USD = 3000 USC (o 3000 USD) Configuración # 288161, Ajuste fino 1908, Depo mín. 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD) Configuración #276313, Ajuste fino 1345, depósito mín. 10 USD = 1000 USC (o 1000 USD) Setup #26069, Fine tune 0, Min. depo 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD) Configuración #148544, Ajuste fino 1809, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD) Setup # 356769, Fine tune 0, Min. depo 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD) Los informes de prueba de los resultados históricos de estas configuraciones se pueden encontrar en la sección Capturas de pantalla de esta guía. Los archivos.inide configuración del probadorpara su carga automática en el probador de estrategias de la terminal MT5 se pueden descargar en la entrada del blog en el enlace.



Sección 5: Pruebas en el historial

Recomendamos servidores de tipoRoboForex-Pro para llevar a cabo (repetir) los conjuntos de pruebas de los ejemplos anteriores, debido a la disponibilidad de la historia verificada y profunda necesaria de cotizaciones de oro (XAUUSD) en ellos, que es insuficiente y / o de mala calidad en la mayoría de los otros corredores probados por nosotros (incluyendo el tipo de servidores ECN del mismo corredor RoboForex). Si es necesario ajustar el robot para otros tipos de fuentes de cotización, puede ser necesario volver a optimizarlo (ver la siguiente sección), además, es necesario comprobar a fondo dichas fuentes para los requisitos de calidad y la integridad del historial de cotizaciones, lo que requiere ciertos conocimientos y habilidades.





Si no tiene una cuenta con RoboForex, puede utilizar para las pruebas cualquier terminal MT5 de cualquier broker (por ejemplo, el terminal descargable en este sitio), habiéndose conectado a su cuenta demo utilizando su contraseña Invest, siguiendoestas instrucciones.



Sección 6: Optimización Pro100

Esta sección está destinada a "usuarios avanzados" del terminal MT5. Para optimizar la estrategia, es necesario utilizar el modo "Open Price Only" del TF más bajo utilizado (H1 por defecto). En los parámetros es necesario especificar -1 en el campo "Setup No.", y luego hacer clic en "Start" optimización en el probador. Recomendamos encarecidamente utilizar un criterio de optimización personalizado. Después de la optimización general, recomendamos comprobar de 100 a 1000 (más de 1000 no funcionará), las mejores variantes encontradas durante la última optimización general (por Tick TF precios de apertura), en el modo "Cada tick basado en ticks reales" (por supuesto, es necesario asegurarse primero de que estos ticks muy reales están disponibles para el período seleccionado de la historia de este instrumento con este broker y tipo de cuenta). Para ello, inmediatamente después de completar la optimización general, vuelva a "parámetros por defecto" en la pestaña Parámetros del Probador (botón derecho del ratón en cualquier lugar de la pestaña), a continuación, el parámetro "Forward" del Asesor Experto (no confundir con el ajuste general Forward en la pestaña Configuración, que siempre está desactivado en este escenario, es decir, no se utiliza), especifique, con un signo inverso (-), el número de variantes para la comprobación posterior (por ejemplo, "-100" para comprobar los 100 mejores resultados de la última optimización). Y (seleccionando "Cada tick..." en lugar de "Sólo precios abiertos" en la pestaña Configuración del comprobador) después de eso, vuelva a hacer clic en "Iniciar". Tenga en cuenta que en el modo de optimización "Cada tick..." el probador carga todo el historial de ticks en memoria para cada agente de pruebas, lo que provoca el error de optimización "no hay memoria para generar ticks", cuando se produce este error, es necesario iniciar de nuevo toda la prueba, porque los resultados no son representativos, al haber desactivado varios agentes en la pestaña "Agentes" del probador. Si no entiendes algo, ponte en contacto con nosotros en un mensaje privado, te lo explicaremos todo y te lo mostraremos "con los dedos".

Sección 7. Parámetros de entrada Vea una captura de pantalla de los parámetros de entrada en la sección Capturas de pantalla. Descripción: Opciones generales Signal TF - El período del gráfico de la lógica de negociación principal del Asesor Experto. Por defecto se establece en D1.

El período del gráfico de la lógica de negociación principal del Asesor Experto. Por defecto se establece en D1. Support TF - Plazo auxiliar de los algoritmos del EA, este es el plazo, en la apertura de las velas de las cuales los algoritmos del EA se activan una vez por período. Este comportamiento y limitación permite la optimización eficiente y rápida de 2 etapas del algoritmo de negociación en la historia pasada (véase la sección Optimización de este manual), que es la base de la metodología de desarrollo original que subyace a la singularidad y la eficiencia del enfoque comercial propuesto en su conjunto. Este período debe ser inferior o igual al parámetro Candles TF. Recomendamos pares como D1 / H1, H4 / M15, H1 / M5, M30 / M1. H1 se establece por defecto.

Plazo auxiliar de los algoritmos del EA, este es el plazo, en la apertura de las velas de las cuales los algoritmos del EA se activan una vez por período. Este comportamiento y limitación permite la optimización eficiente y rápida de 2 etapas del algoritmo de negociación en la historia pasada (véase la sección Optimización de este manual), que es la base de la metodología de desarrollo original que subyace a la singularidad y la eficiencia del enfoque comercial propuesto en su conjunto. Este período debe ser inferior o igual al parámetro Candles TF. Recomendamos pares como D1 / H1, H4 / M15, H1 / M5, M30 / M1. H1 se establece por defecto. Magic ID - "número mágico" de las órdenes del Asesor Experto. Influye en la correcta detección de órdenes y posiciones "propias" por parte del Asesor Experto en la cuenta de trading. Configuración del sistema Pro100 (Setting Pro100) System No. - Número del sistema de trading. Por el momento sólo está implementado 1 sistema (nombre en clave S1). Corresponde al número 1 en este parámetro, que no debe ser cambiado, de lo contrario el Asesor Experto no se iniciará.

Número del sistema de trading. Por el momento sólo está implementado 1 sistema (nombre en clave S1). Corresponde al número 1 en este parámetro, que no debe ser cambiado, de lo contrario el Asesor Experto no se iniciará. Número de configuración - Número de configuración, que debe tomarse de los campos de información correspondientes de las capturas de pantalla de prueba con ejemplos de configuración distribuidos (véase la sección Capturas de pantalla y ejemplos de configuración). En caso de optimización general, el valor "-1" debe establecerse aquí antes de pulsar el botón "Iniciar" en el probador. En este caso, las configuraciones a seleccionar serán calculadas automáticamente por el algoritmo, sin que el usuario tenga que intervenir en este cálculo antes de iniciar la optimización. En el caso de una prueba y/o operación regular, se debe introducir en este campo el número del conjunto principal de ajustes (número positivo).

de configuración Número de configuración, que debe tomarse de los campos de información correspondientes de las capturas de pantalla de prueba con ejemplos de configuración distribuidos (véase la sección Capturas de pantalla y ejemplos de configuración). En caso de optimización general, el valor "-1" debe establecerse aquí antes de pulsar el botón "Iniciar" en el probador. En este caso, las configuraciones a seleccionar serán calculadas automáticamente por el algoritmo, sin que el usuario tenga que intervenir en este cálculo antes de iniciar la optimización. En el caso de una prueba y/o operación regular, se debe introducir en este campo el número del conjunto principal de ajustes (número positivo). Ajuste fino - Número del ajuste fino de la configuración. Debe utilizarse cuando se establece un número de ajuste no negativo para especificar su número de ajuste fino. Puede ser positivo, por defecto es 0 (lo que significa que no hay sintonización fina y también es aceptable). Para optimizar el ajuste fino, debe ajustarse aquí el valor "-1" después de especificar un valor no negativo en el parámetro Setup No. También es posible configurar una optimización general (nº de ajuste) y una optimización de ajuste fino al mismo tiempo. En breve se elaborará y publicará una Guía del usuario de optimización de Pro100 completamente detallada. Hasta que esto ocurra, los autores del Asesor Experto estarán encantados de compartir todos los secretos con usted personalmente en caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del mecanismo PM.

Número del de la configuración. Debe utilizarse cuando se establece un número de ajuste no negativo para especificar su número de ajuste fino. Puede ser positivo, por defecto es 0 (lo que significa que no hay sintonización fina y también es aceptable). Para optimizar el ajuste fino, debe ajustarse aquí el valor "-1" después de especificar un valor no negativo en el parámetro Setup No. También es posible configurar una optimización general (nº de ajuste) y una optimización de ajuste fino al mismo tiempo. En breve se elaborará y publicará una Guía del usuario de optimización de Pro100 completamente detallada. Hasta que esto ocurra, los autores del Asesor Experto estarán encantados de compartir todos los secretos con usted personalmente en caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del mecanismo PM. Forward - Se especifica cuando se realiza una prueba forward (en el sentido de comprobar en la historia profunda de ticks Reales, no en el sentido de comprobar en el periodo fuera de muestra). Es una parte importante de la metodología de desarrollo y prueba dePro100. En el caso de una ejecución de prueba única ordinaria, así como en casos de negociación normal, este parámetro no se utiliza. Véase también la sección Optimización de este manual. Gestión del dinero Depósito mínimo - Un valor positivo significa que para el número de fondos en depósito especificado en este parámetro, se abre 0,01 lote en el momento de la apertura de las órdenes básicas de cada serie de operaciones. Por ejemplo, si 1000 se especifica aquí, y 12345 fondos en la moneda de la cuenta están en el depósito en el momento de la apertura de las primeras órdenes de cada serie de operaciones, entonces se abrirán órdenes con tamaño de lote 12345 / 1000 * 0,01 * 0,01 = 0,12 (345 se redondean al valor más cercano del número de decimales, de acuerdo con la configuración del paso de lote del broker). El parámetro MM es un componente importante de cada configuración particular (Setup No. - Fine tune - Min. depo).

Un valor positivo significa que para el número de fondos en depósito especificado en este parámetro, se abre 0,01 lote en el momento de la apertura de las órdenes básicas de cada serie de operaciones. Por ejemplo, si 1000 se especifica aquí, y 12345 fondos en la moneda de la cuenta están en el depósito en el momento de la apertura de las primeras órdenes de cada serie de operaciones, entonces se abrirán órdenes con tamaño de lote 12345 / 1000 * 0,01 * 0,01 = 0,12 (345 se redondean al valor más cercano del número de decimales, de acuerdo con la configuración del paso de lote del broker). El parámetro MM es un componente importante de cada configuración particular (Setup No. - Fine tune - Min. depo). Equity no less - si es necesario controlar la reducción máxima de fondos, aquí es necesario especificar directamente el nivel mínimo de fondos en la moneda del depósito, cuando se alcanza, el comercio del Asesor Experto se detendrá forzosamente, y el Asesor Experto se descargará del gráfico después de cerrar todas las posiciones abiertas y eliminar las órdenes pendientes. Si el valor por defecto es 0, el mecanismo de control de drawdown no se activa.

Sección 8: Cambios de versión 13 . 10.2025 - versión6.0: primera publicación del producto, se publicó el sistema S1 y sus conjuntos 131296, 148545-5371 y 16612-8189. 14.10.2025 - versión7.0: se detectó y corrigió un error relacionado con la colocación tardía del stoploss en algunos conjuntos, en los que no se colocaba a algunas órdenes durante mucho tiempo debido a un error. El conjunto 131296 afectado por el funcionamiento incorrecto ha sido eliminado de la publicación, y en su lugar se ha añadido el conjunto 336180-4809 como conjunto por defecto en el Asesor Experto. 14.10.2025 - versión7.0: corregidos errores menores. 17.12.2025 - versión 17.0. Se ha mejorado el sistema de lógica de negociación del sistema Xaurus S1 para aumentar la fiabilidad de las configuraciones. Se han actualizado los ejemplos de conjuntos de prueba, se ha mejorado el sistema de optimización Pro100. Actualización general a gran escala del Asesor Experto



Sección 9. Otros

Sobre el tema de la martingala, ¿existe o no en este EA el uso de la martingala. Si nos acercamos desde un punto de vista formal, y tomamos como martingala cualquier aumento en el lote después de una operación perdedora, entonces martingala desde un punto de vista formal en este Asesor Experto es. Sin embargo, nosotros, es decir autores y desarrolladores del robot, tenemos una interpretación diferente de nuestro uso de este mecanismo, y lo correlacionamos con un concepto de trading similar a la estrategia de opciones "straddle", es decir, el trading de volatilidad, en el que el trader se despreocupa de la dirección de la tendencia mientras que la tendencia en sí, al final de un cierto intervalo de tiempo (en el caso de la estrategia de opciones), o por el hecho de su desarrollo durante la elección de una dirección plana (en el caso de Xaurus Pro), el precio resulta haber realizado el movimiento tendencial esperado por el trader, como resultado de lo cual éste obtiene beneficios de la previsión de la forma general de comportamiento del mercado, y no de un conjunto de episodios individuales concretos de comportamiento del precio en el mismo en situaciones concretas de transacciones y previsiones locales relacionadas con las mismas. Por lo tanto, el precio de la realización del mecanismo de "negociación de volatilidad" en los mercados al contado/CFD y activos similares negociados "en línea recta" es un nivel variable de riesgo por transacción (realizado por medio del aumento de lotes en las reversiones), y la situación en la que, junto con el crecimiento de este nivel en el proceso de acumulación de reversiones actuales de una serie de transacciones, el beneficio potencial de toda la serie crece, de tal manera que la relación total riesgo/beneficio no disminuye, o incluso crece notablemente, hasta el logro del límite de fuerza de esta configuración particular, en el proceso de acumulación de reversiones actuales de una serie de transacciones. Saque sus propias conclusiones de lo anterior, no vamos a discutir con las definiciones de nuestra estrategia de negociación como una martingala, pero nosotros mismos razonablemente no se adhieren a esta característica sistémica.





Sobre el tema de las pruebas a plazo. Nosotros no utilizamos el mecanismo "clásico" de pruebas a plazo (incorporado en el probador de estrategias MT5 en la pestaña Configuración), y llamamos "a plazo" a un mecanismo completamente diferente dentro de la metodología Pro100. La razón por la que no utilizamos (véanse también las secciones Parámetros de entrada, Criterios de usuario y Optimización de Pro100 de este manual) el forward "clásico" es la siguiente. Consideramos que este mecanismo es un fenómeno en gran medida inútil, cuyo valor está sobrevalorado y es aceptado por la mayoría de la comunidad sin un pensamiento crítico. Después de todo, efectivamente, si tomamos el periodo de prueba completo (0), y lo dividimos en "muestra" (1) y "post-muestra" (2). Y si optimizamos todo el periodo a la vez (0), obtendremos sólo las variantes que superaron las pruebas en los periodos (1) y (2) juntos, mostrando beneficios en ambos subperiodos. Si optimizamos primero el periodo (1), luego tomamos los mejores resultados X de los mejores resultados, y optimizamos el periodo (2) en función de ellos, al final obtendremos los de los mejores resultados (1), que también son líderes en el periodo (2) de ellos, descartando todos los demás, obteniendo así al final la misma muestra, que tendríamos al optimizar inicialmente toda la muestra (0) de una vez, sólo que dando un rodeo al dividirla en periodos (1) y (2) con su optimización sucesiva, lo que da una ventaja imaginaria en forma de idea errónea de fiabilidad superior de los mismos resultados exactos obtenidos de tal rodeo.