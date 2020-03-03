XaurusPro100

Xaurus Pro100(S1) es un sistema de negociación técnica automatizada de ruptura de rollover para operaciones de volatilidad, con riesgo variable por operación, que permite una configuración y optimización flexibles, automáticas, precisas y convenientes para cualquier mercado.


Estructura del documento

  1. Información general
  2. Descripción de las estrategias
  3. Preparación para la negociación
  4. Ejemplos de configuración
  5. Pruebas históricas
  6. Optimización Pro100
  7. Parámetros de entrada
  8. Cambios de versión
  9. Otros

Sección 1: Información general

Este producto no es un "grial" que siempre aporta beneficios a los comerciantes, ni un árbol de Navidad decorado con brillantes guirnaldas de paneles de colores, gritando eslóganes pegadizos y lemas diseñados para echar polvo a los ojos de los compradores. Este producto es un "caballo de batalla" simple, pero, al mismo tiempo, bastante potente y conveniente, que tiene un temperamento completamente predecible y un comportamiento comprensible en las realidades comerciales cotidianas, lo que permite al operador asumir riesgos de forma consciente e informada, al tiempo que tiene un plan claro y bien fundamentado para tomar decisiones comerciales en caso de diferentes escenarios de desarrollo del mercado.

El producto está diseñado para dos categorías principales de usuarios, proporcionando la plena realización de sus necesidades a través de dos casos de uso básicos.
  • Para operadores principiantes con una experiencia mínima que utilizan el escenario "descargar, instalar y olvidar". Cuando se utiliza este escenario, no hay que olvidar que la responsabilidad de la toma de decisiones comerciales y la adecuación de la utilización de esta configuración en las condiciones dadas en cualquier caso sigue siendo sólo con el comerciante, por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que antes de lanzar el robot en el comercio, que realice sus propias pruebas históricas a fondo, asegúrese de que tiene fondos suficientes en su cuenta para comenzar a operar y leer cuidadosamente las descripciones de la estrategia y los riesgos asociados a ella.
  • Para los operadores experimentados y los que quieran llegar a serlo, ofrecemos una guía detallada para desarrollar sus propias opciones de personalización en profundidad para cualquier mercado, apetito de riesgo, profundidad del historial de pruebas y periodo de los gráficos. Aunque las propias estrategias, que constituyen la base de la negociación, siguen siendo una "caja negra", ya que son el "saber hacer" de los desarrolladores, se trata principalmente de los detalles de la aplicación de los algoritmos. Los algoritmos en sí son intuitivamente comprensibles para un trader con una mínima experiencia en trading, basándose en su comprobación visual. Hemos creado un sistema tan especial de pruebas, en el que la "cerrazón" de los principales parámetros del algoritmo no es un obstáculo para su ajuste exhaustivo, para toda la gama de parámetros significativos, cuyo rango de dispersión predeterminamos de antemano y está integrado en un sistema extremadamente cómodo y comprensible de optimización en 2 etapas, incluyendo el ajuste general y el ajuste fino, que se llevan a cabo en un modo acelerado, lo que permite en un tiempo relativamente corto obtener resultados representativos para toda la amplia gama de variantes de parámetros, y durante un período de tiempo relativamente corto.
No dude en escribir en "privado" a los autores del asesor sobre cualquier cuestión relacionada con este producto, su configuración y uso.

Con respeto y buena suerte en el trading ,
Equipo de desarrollo deXaurus Pro100.

Sección 2: Descripción de las estrategias

En el momento de publicar el robot, hay 1 sistema en su composición, su número es 1. En consecuencia, especificar cualquier otro número en el parámetro "Nº de Sistema" dará lugar a un error de inicio del Asesor Experto.

Sistema 1(S1) es un sistema de comercio de reversión de tendencia a medio plazo con un nivel variable de riesgo por transacción, cuyo principio principal de comercio es que el comerciante no puede preocuparse por la dirección actual y futura del mercado, siempre y cuando esté seguro y el mercado corresponda al concepto de tendencia - la ausencia de corredores prolongados en los que hay una simple fluctuación de precios sin aumento o disminución significativa dentro de los límites de los niveles de precios locales.

Esta estrategia evita que el operador se preocupe por la dirección de la operación elegida aquí y ahora, en este momento concreto, hasta que se alcance y supere el límite de fuerza de esta configuración concreta, que depende de los ajustes específicos, y está relacionado con el nivel de rentabilidad esperado, que el operador considera óptimo para sí mismo, comprendiendo y aceptando el nivel asociado de fuerza potencial y durabilidad esperada de esta configuración en el modo de negociación en tiempo real. Las configuraciones más agresivas y rentables son más arriesgadas, ya que permiten menos libertad para que el precio actual deambule en un corredor de precios, a la espera de que comience/cambie/continúe una tendencia importante, a costa de mayores beneficios en un resultado favorable, especialmente dado el efecto de la reinversión, que en todos los casos opera automáticamente en el EA, junto con un nivel de riesgo calibrado. Al reinvertir, el beneficio final de una serie de resultados de trading (periodos de información) crece exponencialmente, mientras que los riesgos actuales (el drawdown máximo alcanzado durante el mismo periodo) crecen aritméticamente (pero no pueden, por razones obvias y evidentes, superar el 100% del depósito inicial, mientras que no existen restricciones de principio al crecimiento del depósito, lo que puede verse claramente en los ejemplos de prueba de conjuntos de la sección correspondiente de este manual).

Sección 3: Configuración de parámetros

Esta sección está destinada a los usuarios principiantes del terminal MT5 .

La configuración de los parámetros de negociación consta de 2 partes:

  1. Selección de un corredor, tipo de cuenta, instrumento (símbolo de negociación), marco temporal y depósito mínimo.
  2. Configuración de los parámetros del algoritmo de negociación deXaurus Pro100.
En este manual, en general, y en esta sección en particular, describimos una situación específica de aplicación de la variante de "configuración" ya disponible para el operador (usuario), que consiste en condiciones fijas interrelacionadas (que no cambian en el marco de la elección):

La elección del broker y del tipo de cuenta - es una elección básica, basada en la disponibilidad de negociación en el instrumento requerido, así como en las condiciones de negociación asociadas a esta configuración, y con el nivel previsto disponible de fondos iniciales en la cuenta, así como los requisitos mínimos asociados a la configuración (basados en las condiciones de su localización a través de pruebas en el historial pasado de cotizaciones) al margen de apoyo de las operaciones y al nivel de stopout (cierre forzoso de las posiciones de negociación cuando se alcanza un determinado drawdown).

Un operador debe tener en cuenta que cada tipo específico de cuenta en cada corredor tiene estas dos características, que deben tenerse en cuenta para no encontrarse en una situación de riesgo de negociación irrazonable, no relacionada con los riesgos del sistema, es decir, con la probabilidad de ocurrencia de tal mercado en el futuro, en el que esta configuración no funcionará. Por lo tanto, es necesario averiguar de antemano exactamente estos dos parámetros: el nivel de Magrin Call y el nivel de Stopout, así como el apalancamiento proporcionado por el broker, y comprobar de antemano su correspondencia (para que fueran mejores o iguales) a tales parámetros correlacionados con el montaje elegido. Además, es necesario comprobar la suficiencia de los fondos mínimos en la cuenta para esta configuración en el momento del inicio de la negociación.

Además, es necesario comprobar la correspondencia de la zona horaria de las cotizaciones de este corredor y las cotizaciones, en las que las pruebas de esta configuración se hicieron en el proceso de su preparación por el desarrollador. En caso de que estas comprobaciones y parámetros no sean del todo claros y triviales para usted, los autores del Asesor Experto estarán encantados de ayudarle a decidir. Los parámetros específicos para cada ejemplo de configuración que publicamos en este manual se proporcionan en la siguiente sección de este manual, sus gráficos de prueba se colocan en la sección Capturas de pantalla.

Recomendamos para el comercio con el broker RoboForex Pro, cuentas reales de comercio, donde los requisitos de depósito mínimo se reducen en 100 veces, porque la cantidad depositada en dólares se multiplica automáticamente por 100 (USC). Es decir, la cantidad inicial recomendada de 10000 dólares en estas cuentas se convierte en 100 dólares necesarios para empezar a operar (100 USD = 10000 USC). En el momento de escribir esta guía, todos los ejemplos de sets para el sistema S1 publicados por nosotros han sido desarrollados y se recomiendan para operar en cuentas RoboForex Pro. Además, al desarrollar estos sets, nos orientamos exactamente en el detallado y profundo historial de cotizaciones, disponible en este broker en los servidores Pro.

Después de seleccionar y configurar las condiciones básicas de negociación descritas anteriormente, laconfiguración del algoritmo de negociación en sí es lo más simple posible. Al principio, el usuario abre el gráfico del instrumento de negociación coincidente con la configuración seleccionada en su período de tiempo del gráfico, que corresponde al menor de los tres períodos de tiempo utilizados en la configuración del robot. Por ejemplo, para los ejemplos básicos de la configuración deXaurus Pro100 S1 , el instrumento es el oro al contado (XAUUSD), los marcos temporales utilizados corresponden a los marcos temporales diario (D1) y horario (H1), es decir, es necesario (preferiblemente, aunque no es crucial) abrir el gráfico del menor de los dos marcos temporales (H1) y configurar el trabajo en él. Para configurar los parámetros de una determinada variante seleccionada de un setup, además del número del sistema, es necesario especificar 3 números - el número del setup (Setup No.), el número de Fine tune y el depósito mínimo (Min. depo parameter - money management). Para una descripción detallada de los ajustes, consulte la sección correspondiente de este manual, así como la sección Capturas de pantalla.


Sección 4: Ejemplos de Configuración (Sistema #1)

Todos estos ejemplos fueron desarrollados y probados en los servidores de RoboForex Pro (modo de modelado Cada tick basado en ticks reales, periodo 2018.01 - 2025.12), apalancamiento 1:2000, margin call = 100%, stopout = 40%, zona horaria de cotización GMT+3. Tenga en cuenta que las diferencias en las cotizaciones y en las condiciones de negociación de los distintos tipos de cuenta y de los distintos brokers son significativas, por lo que para adaptar con éxito el robot a otros servidores y brokers, puede ser necesario volver a optimizarlo (consulte la sección correspondiente de la Guía a continuación). Instrumento de prueba: XAUUSD, timeframes H1 / D1 / H1, System No. 1 .

  1. Setup No. 135360, Fine tune 1109, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD)
  2. Setup # 132288, Fine tune 1912, Min. depo 70 USD = 7000 USC (o 7000 USD)
  3. Configuración # 4325, Ajuste fino 1841, Depo mín. 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD)
  4. Setup # 17508, Fine tune 540, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD)
  5. Configuración # 1252, Ajuste fino 1909, Depo min. depo 30 USD = 3000 USC (o 3000 USD)
  6. Configuración # 288161, Ajuste fino 1908, Depo mín. 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD)
  7. Configuración #276313, Ajuste fino 1345, depósito mín. 10 USD = 1000 USC (o 1000 USD)
  8. Setup #26069, Fine tune 0, Min. depo 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD)
  9. Configuración #148544, Ajuste fino 1809, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD)
  10. Setup # 356769, Fine tune 0, Min. depo 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD)

Los informes de prueba de los resultados históricos de estas configuraciones se pueden encontrar en la sección Capturas de pantalla de esta guía. Los archivos.inide configuración del probadorpara su carga automática en el probador de estrategias de la terminal MT5 se pueden descargar en la entrada del blog en el enlace.


Sección 5: Pruebas en el historial

Recomendamos servidores de tipoRoboForex-Pro para llevar a cabo (repetir) los conjuntos de pruebas de los ejemplos anteriores, debido a la disponibilidad de la historia verificada y profunda necesaria de cotizaciones de oro (XAUUSD) en ellos, que es insuficiente y / o de mala calidad en la mayoría de los otros corredores probados por nosotros (incluyendo el tipo de servidores ECN del mismo corredor RoboForex). Si es necesario ajustar el robot para otros tipos de fuentes de cotización, puede ser necesario volver a optimizarlo (ver la siguiente sección), además, es necesario comprobar a fondo dichas fuentes para los requisitos de calidad y la integridad del historial de cotizaciones, lo que requiere ciertos conocimientos y habilidades.

Si no tiene una cuenta con RoboForex, puede utilizar para las pruebas cualquier terminal MT5 de cualquier broker (por ejemplo, el terminal descargable en este sitio), habiéndose conectado a su cuenta demo utilizando su contraseña Invest, siguiendoestas instrucciones.


Sección 6: Optimización Pro100

Esta sección está destinada a "usuarios avanzados" del terminal MT5. Para optimizar la estrategia, es necesario utilizar el modo "Open Price Only" del TF más bajo utilizado (H1 por defecto). En los parámetros es necesario especificar -1 en el campo "Setup No.", y luego hacer clic en "Start" optimización en el probador. Recomendamos encarecidamente utilizar un criterio de optimización personalizado. Después de la optimización general, recomendamos comprobar de 100 a 1000 (más de 1000 no funcionará), las mejores variantes encontradas durante la última optimización general (por Tick TF precios de apertura), en el modo "Cada tick basado en ticks reales" (por supuesto, es necesario asegurarse primero de que estos ticks muy reales están disponibles para el período seleccionado de la historia de este instrumento con este broker y tipo de cuenta). Para ello, inmediatamente después de completar la optimización general, vuelva a "parámetros por defecto" en la pestaña Parámetros del Probador (botón derecho del ratón en cualquier lugar de la pestaña), a continuación, el parámetro "Forward" del Asesor Experto (no confundir con el ajuste general Forward en la pestaña Configuración, que siempre está desactivado en este escenario, es decir, no se utiliza), especifique, con un signo inverso (-), el número de variantes para la comprobación posterior (por ejemplo, "-100" para comprobar los 100 mejores resultados de la última optimización). Y (seleccionando "Cada tick..." en lugar de "Sólo precios abiertos" en la pestaña Configuración del comprobador) después de eso, vuelva a hacer clic en "Iniciar". Tenga en cuenta que en el modo de optimización "Cada tick..." el probador carga todo el historial de ticks en memoria para cada agente de pruebas, lo que provoca el error de optimización "no hay memoria para generar ticks", cuando se produce este error, es necesario iniciar de nuevo toda la prueba, porque los resultados no son representativos, al haber desactivado varios agentes en la pestaña "Agentes" del probador. Si no entiendes algo, ponte en contacto con nosotros en un mensaje privado, te lo explicaremos todo y te lo mostraremos "con los dedos".


Sección 7. Parámetros de entrada

Vea una captura de pantalla de los parámetros de entrada en la sección Capturas de pantalla. Descripción:

Opciones generales

  • Signal TF - El período del gráfico de la lógica de negociación principal del Asesor Experto. Por defecto se establece en D1.
  • Support TF - Plazo auxiliar de los algoritmos del EA, este es el plazo, en la apertura de las velas de las cuales los algoritmos del EA se activan una vez por período. Este comportamiento y limitación permite la optimización eficiente y rápida de 2 etapas del algoritmo de negociación en la historia pasada (véase la sección Optimización de este manual), que es la base de la metodología de desarrollo original que subyace a la singularidad y la eficiencia del enfoque comercial propuesto en su conjunto. Este período debe ser inferior o igual al parámetro Candles TF. Recomendamos pares como D1 / H1, H4 / M15, H1 / M5, M30 / M1. H1 se establece por defecto.
  • Magic ID - "número mágico" de las órdenes del Asesor Experto. Influye en la correcta detección de órdenes y posiciones "propias" por parte del Asesor Experto en la cuenta de trading.

Configuración del sistema Pro100 (Setting Pro100)

  • System No. - Número del sistema de trading. Por el momento sólo está implementado 1 sistema (nombre en clave S1). Corresponde al número 1 en este parámetro, que no debe ser cambiado, de lo contrario el Asesor Experto no se iniciará.
  • Número de configuración - Número de configuración, que debe tomarse de los campos de información correspondientes de las capturas de pantalla de prueba con ejemplos de configuración distribuidos (véase la sección Capturas de pantalla y ejemplos de configuración). En caso de optimización general, el valor "-1" debe establecerse aquí antes de pulsar el botón "Iniciar" en el probador. En este caso, las configuraciones a seleccionar serán calculadas automáticamente por el algoritmo, sin que el usuario tenga que intervenir en este cálculo antes de iniciar la optimización. En el caso de una prueba y/o operación regular, se debe introducir en este campo el número del conjunto principal de ajustes (número positivo).
  • Ajustefino - Número delajuste fino de la configuración. Debe utilizarse cuando se establece un número de ajuste no negativo para especificar su número de ajuste fino. Puede ser positivo, por defecto es 0 (lo que significa que no hay sintonización fina y también es aceptable). Para optimizar el ajuste fino, debe ajustarse aquí el valor "-1" después de especificar un valor no negativo en el parámetro Setup No. También es posible configurar una optimización general (nº de ajuste) y una optimización de ajuste fino al mismo tiempo. En breve se elaborará y publicará una Guía del usuario de optimización de Pro100 completamente detallada. Hasta que esto ocurra, los autores del Asesor Experto estarán encantados de compartir todos los secretos con usted personalmente en caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del mecanismo PM.
  • Forward - Se especifica cuando se realiza una prueba forward (en el sentido de comprobar en la historia profunda de ticks Reales, no en el sentido de comprobar en el periodo fuera de muestra). Es una parte importante de la metodología de desarrollo y prueba dePro100. En el caso de una ejecución de prueba única ordinaria, así como en casos de negociación normal, este parámetro no se utiliza. Véase también la sección Optimización de este manual.

Gestión del dinero

  • Depósito mínimo - Un valor positivo significa que para el número de fondos en depósito especificado en este parámetro, se abre 0,01 lote en el momento de la apertura de las órdenes básicas de cada serie de operaciones. Por ejemplo, si 1000 se especifica aquí, y 12345 fondos en la moneda de la cuenta están en el depósito en el momento de la apertura de las primeras órdenes de cada serie de operaciones, entonces se abrirán órdenes con tamaño de lote 12345 / 1000 * 0,01 * 0,01 = 0,12 (345 se redondean al valor más cercano del número de decimales, de acuerdo con la configuración del paso de lote del broker). El parámetro MM es un componente importante de cada configuración particular (Setup No. - Fine tune - Min. depo).
  • Equity no less - si es necesario controlar la reducción máxima de fondos, aquí es necesario especificar directamente el nivel mínimo de fondos en la moneda del depósito, cuando se alcanza, el comercio del Asesor Experto se detendrá forzosamente, y el Asesor Experto se descargará del gráfico después de cerrar todas las posiciones abiertas y eliminar las órdenes pendientes. Si el valor por defecto es 0, el mecanismo de control de drawdown no se activa.


Sección 8: Cambios de versión

13.10.2025 - versión6.0: primera publicación del producto, se publicó el sistema S1 y sus conjuntos 131296, 148545-5371 y 16612-8189.

14.10.2025 - versión7.0: se detectó y corrigió un error relacionado con la colocación tardía del stoploss en algunos conjuntos, en los que no se colocaba a algunas órdenes durante mucho tiempo debido a un error. El conjunto 131296 afectado por el funcionamiento incorrecto ha sido eliminado de la publicación, y en su lugar se ha añadido el conjunto 336180-4809 como conjunto por defecto en el Asesor Experto.

14.10.2025 - versión7.0: corregidos errores menores.

17.12.2025 - versión 17.0. Se ha mejorado el sistema de lógica de negociación del sistema Xaurus S1 para aumentar la fiabilidad de las configuraciones. Se han actualizado los ejemplos de conjuntos de prueba, se ha mejorado el sistema de optimización Pro100. Actualización general a gran escala del Asesor Experto


Sección 9. Otros

Sobre el tema de la martingala, ¿existe o no en este EA el uso de la martingala. Si nos acercamos desde un punto de vista formal, y tomamos como martingala cualquier aumento en el lote después de una operación perdedora, entonces martingala desde un punto de vista formal en este Asesor Experto es. Sin embargo, nosotros, es decir autores y desarrolladores del robot, tenemos una interpretación diferente de nuestro uso de este mecanismo, y lo correlacionamos con un concepto de trading similar a la estrategia de opciones "straddle", es decir, el trading de volatilidad, en el que el trader se despreocupa de la dirección de la tendencia mientras que la tendencia en sí, al final de un cierto intervalo de tiempo (en el caso de la estrategia de opciones), o por el hecho de su desarrollo durante la elección de una dirección plana (en el caso de Xaurus Pro), el precio resulta haber realizado el movimiento tendencial esperado por el trader, como resultado de lo cual éste obtiene beneficios de la previsión de la forma general de comportamiento del mercado, y no de un conjunto de episodios individuales concretos de comportamiento del precio en el mismo en situaciones concretas de transacciones y previsiones locales relacionadas con las mismas. Por lo tanto, el precio de la realización del mecanismo de "negociación de volatilidad" en los mercados al contado/CFD y activos similares negociados "en línea recta" es un nivel variable de riesgo por transacción (realizado por medio del aumento de lotes en las reversiones), y la situación en la que, junto con el crecimiento de este nivel en el proceso de acumulación de reversiones actuales de una serie de transacciones, el beneficio potencial de toda la serie crece, de tal manera que la relación total riesgo/beneficio no disminuye, o incluso crece notablemente, hasta el logro del límite de fuerza de esta configuración particular, en el proceso de acumulación de reversiones actuales de una serie de transacciones. Saque sus propias conclusiones de lo anterior, no vamos a discutir con las definiciones de nuestra estrategia de negociación como una martingala, pero nosotros mismos razonablemente no se adhieren a esta característica sistémica.


Sobre el tema de las pruebas a plazo. Nosotros no utilizamos el mecanismo "clásico" de pruebas a plazo (incorporado en el probador de estrategias MT5 en la pestaña Configuración), y llamamos "a plazo" a un mecanismo completamente diferente dentro de la metodología Pro100. La razón por la que no utilizamos (véanse también las secciones Parámetros de entrada, Criterios de usuario y Optimización de Pro100 de este manual) el forward "clásico" es la siguiente. Consideramos que este mecanismo es un fenómeno en gran medida inútil, cuyo valor está sobrevalorado y es aceptado por la mayoría de la comunidad sin un pensamiento crítico. Después de todo, efectivamente, si tomamos el periodo de prueba completo (0), y lo dividimos en "muestra" (1) y "post-muestra" (2). Y si optimizamos todo el periodo a la vez (0), obtendremos sólo las variantes que superaron las pruebas en los periodos (1) y (2) juntos, mostrando beneficios en ambos subperiodos. Si optimizamos primero el periodo (1), luego tomamos los mejores resultados X de los mejores resultados, y optimizamos el periodo (2) en función de ellos, al final obtendremos los de los mejores resultados (1), que también son líderes en el periodo (2) de ellos, descartando todos los demás, obteniendo así al final la misma muestra, que tendríamos al optimizar inicialmente toda la muestra (0) de una vez, sólo que dando un rodeo al dividirla en periodos (1) y (2) con su optimización sucesiva, lo que da una ventaja imaginaria en forma de idea errónea de fiabilidad superior de los mismos resultados exactos obtenidos de tal rodeo.


Productos recomendados
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Asesores Expertos
60% de descuento Descripción general; Este EA está hecho para ser utilizado en el mercado del Oro. Está hecho para operar con Oro en mente. Este Robot de Trading está basado en más de 14 años de patrones ganadores y abrirá operaciones por minutos, 24 horas al día. Se encargará de todo, desde abrir posiciones, cerrarlas, gestionar el riesgo. Características; - Asesor Experto Timeframe-Less que trabaja por segundos y recalcula todo con cualquier situación que pueda existir. - Vigilante dinámico
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor automático para el instrumento Bitcoin . Timeframe H1. Terminal MT5 Creé este Asesor específicamente para una empresa de accesorios. Todos los esfuerzos de cinco años fueron para crear un producto seguro. El Asesor se compone de 8 pequeños Asesores y es una Cartera lista. Atención : El Asesor utiliza dos grandes estrategias de negociación (!): Trading por Tendencias; Trading por Patrones Estacionales (ciclos temporales) El Asesor NO utiliza estrategias tóxicas : Estrategia Disponibilida
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Asesores Expertos
El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Asesores Expertos
King ElChart - EA avanzado de doble sistema para MetaTrader 5 Visión general King ElChart es un Asesor Experto premium diseñado para operadores serios que exigen precisión, estabilidad y flexibilidad en todas las condiciones del mercado. Combina lógica adaptativa, protección inteligente del capital y control de operaciones multifase en un marco unificado. Principales características - Arquitectura de doble núcleo que se ajusta dinámicamente a los cambios de volatilidad - Lógica inteligente de g
Willain72ATM
He Ping Qing
Asesores Expertos
Esta estrategia es adecuada principalmente para audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) y otras divisas. Utiliza estrategias de cierre por lotes y cobertura, con una posición máxima de 9 órdenes.La pérdida flotante máxima de 10 años es de unos 1.000$, y la rentabilidad media mensual es de un 5-10%.Se recomienda operar 2-3 divisas con 3000usd. Descripción de parámetros: Clots: cantidad inicial única; NoTrade1: No trading time 1, se recomienda evitar la hora de publicación de datos por la noche. Ex
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Asesores Expertos
MT5 EA para EUR/USD (Gráfico de 1 hora) - ¡Domine los mercados con confianza! Experimente el poder del trading algorítmico con nuestro Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el par EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1 ). ¿Por qué elegir este EA? Diseño específico para la divisa - Construido exclusivamente para EUR/USD , asegurando una ejecución optimizada de la estrategia. Sensible al marco temporal - Ajustado con precisión para el gráfico de 1 hora (H1 ).
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Asesores Expertos
Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Asesores Expertos
60% Discount De los creadores del exitoso Robot Gold Super Trends AutoTrader - Llega esta oportunidad única a un precio bajo La Idea ¿Cree que los días de scalping de scrapper terminaron? Piense de nuevo. Este Asesor Experto que está hecho para el comercio de Oro está perfeccionado para raspar cada tick por segundo, timeframe independientemente. Viene junto con la gestión de cuentas y 6 ajustes de seguridad para los más satisfechos a los más codiciosos de nosotros para elegir. ¡No se basa en
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Controlled Portfolio
Arman Aizhanov
Asesores Expertos
Le presentamos una cartera de sistemas algorítmicos que es perfectamente adecuada para operar en su propia cuenta, ¡así como para operar en empresas de apuntalamiento! Esta cartera consta de 8 sistemas no correlacionados que tienen diferentes marcos temporales, diferentes activos y diferentes lógicas de sistema (seguimiento de tendencias, reversión a la media, impulso). Todos los sistemas de trading han sido probados con datos históricos durante un mínimo de 10 años, y algunos hasta 15 años. Es
EA Lemon MT5
Mikita Borys
Asesores Expertos
El Asesor Experto está diseñado para scalping nocturno    El EA se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa del indicador RSI durante la noche y abre una cuadrícula cuando la negociación está en el lado perdedor del mercado. Un activo generalmente se considera sobrecomprado cuando el RSI está por encima del 70% y sobrevendido cuando está por debajo del 30%. (Estos parámetros se ajustan según el instrumento comercial y el período de tiempo)        Utilice la configuración publicada en
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera rompiendo fractales hacia arriba o fractales hacia abajo. Se utiliza " Fractales ST Patrones Estrategia " o "4.0 Fractales Dirección ST Patrones MT5 " indicadores fractales. También el asesor experto utiliza trailing stop estándar. A continuación se describen algunas entradas. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Fractal Indicator - opción de indicador fractal utilizado ("Fractals ST Patterns" - indicador "Fractals ST P
AI Gold Master
Jian Jie
Asesores Expertos
AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Asesores Expertos
Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
BreakOutScalperEA
Ivan Kochubeev
Asesores Expertos
BreakOutScalperEA es un scalper de ruptura muy eficaz . El Asesor Experto es a largo plazo, y muestra buenos resultados durante un largo período. Los puntos de entrada se determinan basándose en el indicador ZigZag, filtrando los puntos de menor calidad. El apoyo a las operaciones lo proporciona el trailing stop, dependiendo de la situación, basado en los filtros incorporados, se puede activar inmediatamente después de entrar en la operación o esperar a obtener algún beneficio. Par recomendado:
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Los compradores de este producto también adquieren
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Asesores Expertos
Un sistema scalper sólo funciona durante las horas asiáticas. Varios indicadores únicos para detectar la fluctuación de precios. Nivel de TP/SL dinámico según las condiciones del mercado. Stoploss fijo para proteger el capital, muy bajo riesgo de perder mucho dinero. No es necesario obtener archivos SET. Los parámetros son los mismos para cada par de divisas. Está optimizado para trabajar en EURAUD . Se recomienda utilizar Eagle Scalper en un gráfico M15 . Se recomienda ejecutarlo en un broker
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Asesores Expertos
Snake EURUSD Real EA es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier par, pero los resultados son mejores en EURUSD M15. El sistema se puede ejecutar con cualquier corredor que también proporciona Floating Spread. Ventajas El EA no utiliza sistemas como martingala, hedging, etc. El EA utiliza SL y Trailing Stop para obtener beneficios. Además, también puede establecer TP (EURUSD en 93 para mí). Los mejores resultados de la prueba con el 99,0% en el b
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN TS Trade es un robot desarrollado por profesionales con amplia experiencia en el mercado financiero. Se basa en algoritmos avanzados de trading. Su principal característica es la estricta gestión del riesgo. Es perfecto para aquellos que buscan una herramienta eficaz para automatizar sus operaciones. Instale el Robot y deje que haga todo el trabajo por usted. MÉTODO TS Trade utiliza un algoritmo que permite identificar una tendencia de mercado a partir del movimiento de dos medias d
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Asesores Expertos
#Multidivisas #Hedging #Martingale #28Símbolos @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP En el proceso de globalización que ha experimentado la economía mundial en las dos últimas décadas, los mercados financieros han desempeñado un papel protagonista. El fácil y rápido acceso a la información, unido a la creciente interdependencia económica entre los distintos bloques comerciales, han provocado que cada vez más agentes económicos participen en mercados financieros no nacionales. Incluso los pequ
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Asesores Expertos
On Control EA MT5 V2 Software que cambia el juego para el mercado Forex On Control EA fue creado para ayudar a traders como usted a maximizar sus ingresos. ¿Le gustaría tener acceso a un software patentado de primera clase diseñado con un único propósito, mejorar su estrategia en Forex? Seamos honestos, puede ser difícil entender qué análisis técnico y señales de trading debe seguir. Con On Control EA, ahora tiene una poderosa herramienta que mejorará su estrategia de trading en Forex y elevará
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Asesores Expertos
MoneyMaker stableATM Lite es un sistema inteligente de comercio automático de divisas. ¡La edición Lite sólo soporta MetaTrader 5! ¡El propósito de MoneyMaker stableATM Lite es estabilizar los beneficios, no para darle la capacidad de hacerse rico durante la noche! ¡MoneyMaker stableATM Lite sólo es aplicable al comercio de divisas EUR / USD, y no puede ser utilizado para el comercio de divisas de otro tipo, otro comercio de productos CFD, y el comercio de materias primas o el comercio de futur
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Asesores Expertos
CAPITARC`s RSAS Asesor Experto para MT5 RSAS MT5 -es un asesor experto profesional utilizado por nuestra empresa de inversión que se basa en la acción del precio y el indicador Relative Strength Index (RSI). Este producto es con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa que se adapta automáticamente a los mercados siempre cambiantes, mientras que el estándar MT5 RSI mantiene niveles estáticos y no cambian. Esto permite al experto adaptarse al mercado siempre cambiante sin necesidad de optimi
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El nuevo s43 Scalper for Mini-Indexes (WIN-IND) realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min, buscando pequeñas variaciones en el mercado. Nueva tecnología de trading, los resultados intradía son increíbles, compruébelo: Después de la instalación, añádalo al gráfico de win instruments para visualizar los resultados del backtest. Recomendamos el timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Asesores Expertos
Shadow Legends MT5 EA.-es un Asesor experto totalmente automatizado diseñado para operar EURUSD. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios. El Asesor experto mostró resultados estables para el EURUSD en el período 2000-2021. Sin técnicas peligrosas de gestión de dinero, sin Martingala, sin compensación, scalping o cobertura. Adecuado para cualquier condición
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Asesores Expertos
Reactor MT5 es un asesor experto totalmente automático para el comercio intradía. se basa en muchos indicadores. El asesor experto puede obtener una tasa muy alta de operaciones ganadoras. El experto fue probado en todo el período histórico disponible en pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD y USDJPY M15 con resultados excepcionales. Puede descargar la demostración y probarla usted mismo. Mis pruebas se realizaron con la fecha real del tic con una precisión del 99,90%, la extensión rea
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario