XaurusPro100

Xaurus Pro100(S1) es un sistema de negociación técnica automatizada de ruptura de rollover para operaciones de volatilidad, con riesgo variable por operación, que permite una configuración y optimización flexibles, automáticas, precisas y convenientes para cualquier mercado.
Sección 1: Información general
- Para operadores principiantes con una experiencia mínima que utilizan el escenario "descargar, instalar y olvidar". Cuando se utiliza este escenario, no hay que olvidar que la responsabilidad de la toma de decisiones comerciales y la adecuación de la utilización de esta configuración en las condiciones dadas en cualquier caso sigue siendo sólo con el comerciante, por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que antes de lanzar el robot en el comercio, que realice sus propias pruebas históricas a fondo, asegúrese de que tiene fondos suficientes en su cuenta para comenzar a operar y leer cuidadosamente las descripciones de la estrategia y los riesgos asociados a ella.
- Para los operadores experimentados y los que quieran llegar a serlo, ofrecemos una guía detallada para desarrollar sus propias opciones de personalización en profundidad para cualquier mercado, apetito de riesgo, profundidad del historial de pruebas y periodo de los gráficos. Aunque las propias estrategias, que constituyen la base de la negociación, siguen siendo una "caja negra", ya que son el "saber hacer" de los desarrolladores, se trata principalmente de los detalles de la aplicación de los algoritmos. Los algoritmos en sí son intuitivamente comprensibles para un trader con una mínima experiencia en trading, basándose en su comprobación visual. Hemos creado un sistema tan especial de pruebas, en el que la "cerrazón" de los principales parámetros del algoritmo no es un obstáculo para su ajuste exhaustivo, para toda la gama de parámetros significativos, cuyo rango de dispersión predeterminamos de antemano y está integrado en un sistema extremadamente cómodo y comprensible de optimización en 2 etapas, incluyendo el ajuste general y el ajuste fino, que se llevan a cabo en un modo acelerado, lo que permite en un tiempo relativamente corto obtener resultados representativos para toda la amplia gama de variantes de parámetros, y durante un período de tiempo relativamente corto.
La configuración de los parámetros de negociación consta de 2 partes:
- Selección de un corredor, tipo de cuenta, instrumento (símbolo de negociación), marco temporal y depósito mínimo.
- Configuración de los parámetros del algoritmo de negociación deXaurus Pro100.
Después de seleccionar y configurar las condiciones básicas de negociación descritas anteriormente, laconfiguración del algoritmo de negociación en sí es lo más simple posible. Al principio, el usuario abre el gráfico del instrumento de negociación coincidente con la configuración seleccionada en su período de tiempo del gráfico, que corresponde al menor de los tres períodos de tiempo utilizados en la configuración del robot. Por ejemplo, para los ejemplos básicos de la configuración deXaurus Pro100 S1 , el instrumento es el oro al contado (XAUUSD), los marcos temporales utilizados corresponden a los marcos temporales diario (D1) y horario (H1), es decir, es necesario (preferiblemente, aunque no es crucial) abrir el gráfico del menor de los dos marcos temporales (H1) y configurar el trabajo en él. Para configurar los parámetros de una determinada variante seleccionada de un setup, además del número del sistema, es necesario especificar 3 números - el número del setup (Setup No.), el número de Fine tune y el depósito mínimo (Min. depo parameter - money management). Para una descripción detallada de los ajustes, consulte la sección correspondiente de este manual, así como la sección Capturas de pantalla.
Sección 4: Ejemplos de Configuración (Sistema #1)
- Setup No. 135360, Fine tune 1109, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD)
- Setup # 132288, Fine tune 1912, Min. depo 70 USD = 7000 USC (o 7000 USD)
- Configuración # 4325, Ajuste fino 1841, Depo mín. 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD)
- Setup # 17508, Fine tune 540, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD)
- Configuración # 1252, Ajuste fino 1909, Depo min. depo 30 USD = 3000 USC (o 3000 USD)
- Configuración # 288161, Ajuste fino 1908, Depo mín. 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD)
- Configuración #276313, Ajuste fino 1345, depósito mín. 10 USD = 1000 USC (o 1000 USD)
- Setup #26069, Fine tune 0, Min. depo 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD)
- Configuración #148544, Ajuste fino 1809, Min. depo 50 USD = 5000 USC (o 5000 USD)
- Setup # 356769, Fine tune 0, Min. depo 100 USD = 10000 USC (o 10000 USD)
Los informes de prueba de los resultados históricos de estas configuraciones se pueden encontrar en la sección Capturas de pantalla de esta guía. Los archivos.inide configuración del probadorpara su carga automática en el probador de estrategias de la terminal MT5 se pueden descargar en la entrada del blog en el enlace.
Sección 5: Pruebas en el historial
Si no tiene una cuenta con RoboForex, puede utilizar para las pruebas cualquier terminal MT5 de cualquier broker (por ejemplo, el terminal descargable en este sitio), habiéndose conectado a su cuenta demo utilizando su contraseña Invest, siguiendoestas instrucciones.
Sección 6: Optimización Pro100
Esta sección está destinada a "usuarios avanzados" del terminal MT5. Para optimizar la estrategia, es necesario utilizar el modo "Open Price Only" del TF más bajo utilizado (H1 por defecto). En los parámetros es necesario especificar -1 en el campo "Setup No.", y luego hacer clic en "Start" optimización en el probador. Recomendamos encarecidamente utilizar un criterio de optimización personalizado. Después de la optimización general, recomendamos comprobar de 100 a 1000 (más de 1000 no funcionará), las mejores variantes encontradas durante la última optimización general (por Tick TF precios de apertura), en el modo "Cada tick basado en ticks reales" (por supuesto, es necesario asegurarse primero de que estos ticks muy reales están disponibles para el período seleccionado de la historia de este instrumento con este broker y tipo de cuenta). Para ello, inmediatamente después de completar la optimización general, vuelva a "parámetros por defecto" en la pestaña Parámetros del Probador (botón derecho del ratón en cualquier lugar de la pestaña), a continuación, el parámetro "Forward" del Asesor Experto (no confundir con el ajuste general Forward en la pestaña Configuración, que siempre está desactivado en este escenario, es decir, no se utiliza), especifique, con un signo inverso (-), el número de variantes para la comprobación posterior (por ejemplo, "-100" para comprobar los 100 mejores resultados de la última optimización). Y (seleccionando "Cada tick..." en lugar de "Sólo precios abiertos" en la pestaña Configuración del comprobador) después de eso, vuelva a hacer clic en "Iniciar". Tenga en cuenta que en el modo de optimización "Cada tick..." el probador carga todo el historial de ticks en memoria para cada agente de pruebas, lo que provoca el error de optimización "no hay memoria para generar ticks", cuando se produce este error, es necesario iniciar de nuevo toda la prueba, porque los resultados no son representativos, al haber desactivado varios agentes en la pestaña "Agentes" del probador. Si no entiendes algo, ponte en contacto con nosotros en un mensaje privado, te lo explicaremos todo y te lo mostraremos "con los dedos".
Sección 7. Parámetros de entrada
Vea una captura de pantalla de los parámetros de entrada en la sección Capturas de pantalla. Descripción:
Opciones generales
- Signal TF - El período del gráfico de la lógica de negociación principal del Asesor Experto. Por defecto se establece en D1.
- Support TF - Plazo auxiliar de los algoritmos del EA, este es el plazo, en la apertura de las velas de las cuales los algoritmos del EA se activan una vez por período. Este comportamiento y limitación permite la optimización eficiente y rápida de 2 etapas del algoritmo de negociación en la historia pasada (véase la sección Optimización de este manual), que es la base de la metodología de desarrollo original que subyace a la singularidad y la eficiencia del enfoque comercial propuesto en su conjunto. Este período debe ser inferior o igual al parámetro Candles TF. Recomendamos pares como D1 / H1, H4 / M15, H1 / M5, M30 / M1. H1 se establece por defecto.
- Magic ID - "número mágico" de las órdenes del Asesor Experto. Influye en la correcta detección de órdenes y posiciones "propias" por parte del Asesor Experto en la cuenta de trading.
Configuración del sistema Pro100 (Setting Pro100)
- System No. - Número del sistema de trading. Por el momento sólo está implementado 1 sistema (nombre en clave S1). Corresponde al número 1 en este parámetro, que no debe ser cambiado, de lo contrario el Asesor Experto no se iniciará.
- Número de configuración - Número de configuración, que debe tomarse de los campos de información correspondientes de las capturas de pantalla de prueba con ejemplos de configuración distribuidos (véase la sección Capturas de pantalla y ejemplos de configuración). En caso de optimización general, el valor "-1" debe establecerse aquí antes de pulsar el botón "Iniciar" en el probador. En este caso, las configuraciones a seleccionar serán calculadas automáticamente por el algoritmo, sin que el usuario tenga que intervenir en este cálculo antes de iniciar la optimización. En el caso de una prueba y/o operación regular, se debe introducir en este campo el número del conjunto principal de ajustes (número positivo).
- Ajustefino - Número delajuste fino de la configuración. Debe utilizarse cuando se establece un número de ajuste no negativo para especificar su número de ajuste fino. Puede ser positivo, por defecto es 0 (lo que significa que no hay sintonización fina y también es aceptable). Para optimizar el ajuste fino, debe ajustarse aquí el valor "-1" después de especificar un valor no negativo en el parámetro Setup No. También es posible configurar una optimización general (nº de ajuste) y una optimización de ajuste fino al mismo tiempo. En breve se elaborará y publicará una Guía del usuario de optimización de Pro100 completamente detallada. Hasta que esto ocurra, los autores del Asesor Experto estarán encantados de compartir todos los secretos con usted personalmente en caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del mecanismo PM.
- Forward - Se especifica cuando se realiza una prueba forward (en el sentido de comprobar en la historia profunda de ticks Reales, no en el sentido de comprobar en el periodo fuera de muestra). Es una parte importante de la metodología de desarrollo y prueba dePro100. En el caso de una ejecución de prueba única ordinaria, así como en casos de negociación normal, este parámetro no se utiliza. Véase también la sección Optimización de este manual.
Gestión del dinero
- Depósito mínimo - Un valor positivo significa que para el número de fondos en depósito especificado en este parámetro, se abre 0,01 lote en el momento de la apertura de las órdenes básicas de cada serie de operaciones. Por ejemplo, si 1000 se especifica aquí, y 12345 fondos en la moneda de la cuenta están en el depósito en el momento de la apertura de las primeras órdenes de cada serie de operaciones, entonces se abrirán órdenes con tamaño de lote 12345 / 1000 * 0,01 * 0,01 = 0,12 (345 se redondean al valor más cercano del número de decimales, de acuerdo con la configuración del paso de lote del broker). El parámetro MM es un componente importante de cada configuración particular (Setup No. - Fine tune - Min. depo).
- Equity no less - si es necesario controlar la reducción máxima de fondos, aquí es necesario especificar directamente el nivel mínimo de fondos en la moneda del depósito, cuando se alcanza, el comercio del Asesor Experto se detendrá forzosamente, y el Asesor Experto se descargará del gráfico después de cerrar todas las posiciones abiertas y eliminar las órdenes pendientes. Si el valor por defecto es 0, el mecanismo de control de drawdown no se activa.
Sección 8: Cambios de versión
13.10.2025 - versión6.0: primera publicación del producto, se publicó el sistema S1 y sus conjuntos 131296, 148545-5371 y 16612-8189.
14.10.2025 - versión7.0: se detectó y corrigió un error relacionado con la colocación tardía del stoploss en algunos conjuntos, en los que no se colocaba a algunas órdenes durante mucho tiempo debido a un error. El conjunto 131296 afectado por el funcionamiento incorrecto ha sido eliminado de la publicación, y en su lugar se ha añadido el conjunto 336180-4809 como conjunto por defecto en el Asesor Experto.
14.10.2025 - versión7.0: corregidos errores menores.
17.12.2025 - versión 17.0. Se ha mejorado el sistema de lógica de negociación del sistema Xaurus S1 para aumentar la fiabilidad de las configuraciones. Se han actualizado los ejemplos de conjuntos de prueba, se ha mejorado el sistema de optimización Pro100. Actualización general a gran escala del Asesor Experto
Sección 9. Otros
Sobre el tema de las pruebas a plazo. Nosotros no utilizamos el mecanismo "clásico" de pruebas a plazo (incorporado en el probador de estrategias MT5 en la pestaña Configuración), y llamamos "a plazo" a un mecanismo completamente diferente dentro de la metodología Pro100. La razón por la que no utilizamos (véanse también las secciones Parámetros de entrada, Criterios de usuario y Optimización de Pro100 de este manual) el forward "clásico" es la siguiente. Consideramos que este mecanismo es un fenómeno en gran medida inútil, cuyo valor está sobrevalorado y es aceptado por la mayoría de la comunidad sin un pensamiento crítico. Después de todo, efectivamente, si tomamos el periodo de prueba completo (0), y lo dividimos en "muestra" (1) y "post-muestra" (2). Y si optimizamos todo el periodo a la vez (0), obtendremos sólo las variantes que superaron las pruebas en los periodos (1) y (2) juntos, mostrando beneficios en ambos subperiodos. Si optimizamos primero el periodo (1), luego tomamos los mejores resultados X de los mejores resultados, y optimizamos el periodo (2) en función de ellos, al final obtendremos los de los mejores resultados (1), que también son líderes en el periodo (2) de ellos, descartando todos los demás, obteniendo así al final la misma muestra, que tendríamos al optimizar inicialmente toda la muestra (0) de una vez, sólo que dando un rodeo al dividirla en periodos (1) y (2) con su optimización sucesiva, lo que da una ventaja imaginaria en forma de idea errónea de fiabilidad superior de los mismos resultados exactos obtenidos de tal rodeo.