XaurusPro100

Xaurus Pro100 (S1) - переворотная пробойная техническая автоматизированная торговая система для торговли волатильностью, с переменным риском на сделку, позволяющая гибкую, автоматическую, точную и удобную настройку и оптимизацию под любые рынки.
- Общая информация
- Описание стратегий
- Подготовка к торговле
- Примеры сетапов
- Тестирование на истории
- Оптимизация Pro100
- Входные параметры
- Изменения версий
- Прочее
Раздел 1. Общая информация
- Для начинающих трейдеров с минимальным опытом, использующих сценарий "скачал, поставил и забыл". При использовании этого сценария нельзя забывать о том, что ответственность за принятие торговых решений и адекватность применения данного сетапа в данных условиях в любом случае остается за торгующим трейдером единолично, поэтому, мы настоятельно рекомендуем перед запуском робота в торговлю произвести собственные тщательные исторические тесты, убедиться в достаточности средств на счете для начала торговли и внимательно прочитать описания стратегии и связанных с ней рисков.
- Для опытных трейдеров и тех, кто хочет таковыми стать, предлагается подробное руководство для разработки собственных вариантов глубокой настройки под любые рынки, склонность к риску, глубину тестовой истории, рабочий период графика. При том, что сами стратегии, заложенные в основу торговли, остаются "черным ящиком", поскольку являются "ноу-хау" разработчиков, главным образом, это касается деталей реализации алгоритма. Сами же алгоритмы имеющему минимальный торговый опыт трейдеру интуитивно понятны исходя из их визуального тестирования. Мы создали такую особую систему тестирования, при которой "закрытость" основных параметров алгоритма не является препятствием для его всесторонней настройки, по всему спектру значимых параметров, спектр разброса которых нами заранее предопределен и заложен в предельно удобную и понятную систему 2-ступенчатой оптимизации, включающей в себя общую настройку, и тонкую настройку, которые производятся в ускоренном режиме, позволяющем за относительно короткое время получать представительные результаты по всему широкому спектру вариантов параметров, а после этого, опять же, автоматически, взять самые лучшие из этих "грубых" отобранных вариантов и среди них произвести точнейшую проверку в режиме "Реальных тиков", в результате чего, нажатием всего лишь на несколько кнопок, трейдер оказывается способен получить готовый список потенциально "рабочих" настроек, полностью проверенных на точной истории, и готовых к дальнейшему опробованию в торговле режима реального времени.
Раздел 2. Описание стратегий
Раздел 3. Настройка параметров
Настройка параметров торговли состоит из 2 частей:
- Выбор брокера, типа счета, инструмента (торгового символа), таймфрейма и минимального депозита.
- Задание параметров торгового алгоритма Xaurus Pro100.
После выбора и настройки вышеописанных базовых условий торговли, настройка самого торгового алгоритма является максимально простой. В начале пользователь открывает график торгового инструмента, сопоставленного с выбранным сетапом, на том его временном периоде графика, который соответствует меньшему из трех используемых в настройке робота временных периодов. Например, для базовых примеров сетапов Xaurus Pro100 S1, этот инструмент является золотом спот (XAUUSD), используемые таймфреймы соответствуют дневному (D1) и часовому (H1), то есть необходимо (желательно, хотя это не имеет принципиального значения) открыть график младшего из двух таймфреймов (H1) и установить работ на него. Для настройки параметров конкретного выбранного варианта сетапа, кроме номера системы, нужно указать 3 числа - номер сетапа (Setup №), номер тонкой настройки (Fine tune) и минимальный депозит (параметр Min. depo - управление капиталом). Подробное описание настроек см. в соответствующем разделе данного руководства, а также в разделе Скриншотов.
Раздел 4. Примеры сетапов (System № 1)
- Setup № 135360, Fine tune 1109, Min. depo 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
- Setup № 132288, Fine tune 1912, Min. depo 70 USD = 7000 USC (либо 7000 USD)
- Setup № 4325, Fine tune 1841, мин депо 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
- Setup № 17508, Fine tune 540, Min. depo 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
- Setup № 1252, Fine tune 1909, Min. depo 30 USD = 3000 USC (либо 3000 USD)
- Setup № 288161, Fine tune 1908, мин депо 100 USD = 10000 USC (либо 10000 USD)
- Setup № 276313, Fine tune 1345, мин депо 10 USD = 1000 USC (либо 1000 USD)
- Setup № 26069, Fine tune 0, Min. depo 100 USD = 10000 USC (либо 10000 USD)
- Setup № 148544, Fine tune 1809, Min. depo 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
- Setup № 356769, Fine tune 0, мин депо 100 USD = 10000 USC (либо 10000 USD)
Тестовые отчеты исторических результатов данных сетапов можно найти в разделе Скриншоты этого руководства. Файлы настроек тестера .ini для их автоматической загрузке в тестере стратегий терминала МТ5 можно скачать в посте блога по ссылке.
Раздел 5. Тестирование на истории
Если у Вас нет счета в RoboForex, Вы можете использовать для тестов любой терминал МТ5 любого брокера (например, скачиваемый на данном сайте терминал), подключившись по инвест паролю к демо счету, следуя данной инструкции.
Раздел 6. Оптимизация Pro100
Данный раздел предназначен для "продвинутых пользователей" терминала МТ5. Чтобы оптимизировать стратегию, нужно использовать режим "Только цены открытия" низшего из используемых ТФ (H1 по умолчанию). В параметрах необходимо в поле "Setup №" указать -1, и после этого нажать на "Старт" оптимизации в тестере. При этом настоятельно рекомендуем использовать пользовательский критерий оптимизации. После проведения общей оптимизации, мы рекомендуем проверять от 100 до 1000 (больше 1000 не получится), лучших найденных при последней общей (по ценам открытия Tick TF) оптимизации вариантов, в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" (разумеется необходимо в начале убедиться в наличии этих самых реальных тиков, за выбранный промежуток истории данного инструмента у данного брокера и типа счета). Для этого, сразу после завершения общей оптимизации, верните, во вкладке Параметры тестера, "параметры по умолчанию" (правая кнопка мыши в любом месте вкладки), далее параметр "Forward" советника (не путать с общей настройкой Forward на вкладке Настройки, которая при данном сценарии всегда отключена, т.е. не используется), указать, с обратным знаком (-), число вариантов для последующей проверки (например, "-100" для проверки лучших 100 результатов последней оптимизации). И (выбрав "Каждый тик..." вместо "Только цены открытия" на вкладке Настройки тестера) после этого снова нажав на "Старт". Имейте в виду, что в режиме оптимизации "Каждый тик..." тестер загружает всю потиковую историю в память для каждого агента тестирования, что приводит к ошибке оптимизации no memory for ticks generating, при возникновении которой необходимо начинать все тестирование заново, поскольку результаты оказываются не репрезентативны, отключив несколько агентов на вкладке "Агенты" тестера. Если что-то не поняли, обращайтесь в личку, мы все разъясним и покажем "на пальцах".
Раздел 7. Входные параметры
См. скриншот входных параметров в разделе Скриншоты. Описание:
Общие установки (General options)
- Signal TF - Период графика основной торговой логики советника. По умолчанию установлен D1.
- Support TF - Вспомогательный таймфрейм работы алгоритмов советника, это таймфрейм, на открытии свеч которого осуществляется 1 раз за период активизация алгоритмов советника. Такое поведение и ограничение позволяет осуществлять эффективную и быструю 2-ступенчатую оптимизацию торгового алгоритма на прошлой истории (см. раздел Оптимизация данного руководства), что и является основой оригинальной методики разработки, лежащей в основе уникальности и эффективности предлагаемого торгового подхода в целом. Данный период должен быть ниже, либо равен параметру Candles TF. Рекомендуется пары типа D1 / H1, H4 / M15, H1 / M5, M30 / M1. По умолчанию установлен H1.
- Magic ID - "магический номер" ордеров советника. Влияет на корректное обнаружение "своих" ордеров и позиций советником на торговом счете.
Установки системы Про100 (Setting Pro100)
- System № - Номер торговой системы. На данный момент реализована только 1 система (кодовое имя S1). Ей соответствует число 1 в данном параметре, которое менять не нужно, иначе советник не будет запускаться.
- Setup № - Номер сетапа, который должен быть взят из соответствующих информационных полей тестовых скриншотов с распространяемыми примерами сетапов (см. раздел Скриншоты и Примеры сетапов). В случае общей оптимизации необходимо ставить здесь значение "-1" до нажатия на кнопку "Старт" в тестере. При этом перебираемые варианты сетапов будут рассчитаны алгоритмом автоматически, без необходимости пользователю вмешиваться в этот расчет, перед началом оптимизации. В случае обычного теста и/или торговли, в данное поле нужно вносить номер основного набора настроек (положительное число).
- Fine tune - Номер тонкой настройки сетапа. Должно использоваться при задании не отрицательного значения Setup № для указания номера его тонкой настройки. Может быть положительным, по умолчанию 0 (что означает отсутствие тонкой настройки и тоже является приемлемым). Для оптимизации тонкой настройки необходимо задать здесь значение "-1" после указания неотрицательного значения в параметре Setup №. Возможна также одновременная настройка общего (Setup №) и тонкого прогона оптимизации. В ближайшее время будет подготовлено и опубликовано полное подробное руководство пользователя по оптимизации Pro100. Пока этого не произошло, авторы советника с удовольствием поделятся всеми секретами с Вами лично в случае обращения через механизм ЛС.
- Forward - Указывается при произведении форвард-теста (в смысле проверки на глубокой истории Реальных тиков, а не в смысле проверки на периоде out-of-sample). Является важной частью методологии разработки и тестинга Pro100. В случае произведения обыкновенного одиночного прогона теста, равно как и в случаях обычной торговли, данный параметр не используется. См. также раздел Оптимизация данного руководства.
Управление капиталом (Money Management)
- Minimal deposit - Положительное значение означает, что на указанное в данном параметре число средств на депозите в момент открытия базовых ордеров каждой серии сделок, открывается 0.01 лот. Например, если здесь указано 1000, а на депозите, в момент открытия первых ордеров каждой серии сделок, находится 12345 средств в валюте счета, то будут открываться ордера лотностью 12345 / 1000 * 0.01 = 0.12 (345 округляются к ближайшему значению числа знаков после запятой, в соответствии с настройками шага лота брокера). Параметр ММ является важной составляющей каждого конкретного сетапа (Setup № - Fine tune - Min. depo).
- Equity no less - при необходимости контроля максимальной просадки по средствам, здесь необходимо указать напрямую минимальный уровень средств в валюте депозита, при достижении которого, торговля советником будет принудительно остановлена, а сам советник выгружен с графика аварийно после закрытия всех открытых позиций и удаления отложенных ордеров. При значении по умолчанию 0, механизм контроля просадки не задействуется.
Раздел 8. Изменения версий
13.10.2025 - версия 6.0: первая публикация продукта, опубликована система S1 и ее сеты 131296, 148545-5371 и 16612-8189.
14.10.2025 - версия 7.0: выловлен и исправлен баг, связанный с поздним выставлением стоплосса в некоторых сетах, в которых он из-за ошибки долго не выставлялся к некоторым ордерам. Затронутый некорректной работой сет 131296 снят с публикации, вместо него на замену добавлен сет 336180-4809, сделанный сетом по умолчанию в советнике.
14.10.2025 - версия 7.0: исправлены незначительные баги.
17.12.2025 - версия 17.0. Доработана и улучшена система торговой логики системы Xaurus S1, повышающая надежность сетапов. Обновлены примеры тестовых сетапов, усовершенствована система оптимизации Pro100. Общее масштабное обновление советника
Раздел 9. Прочее
На тему форвард-тестов. Мы не используем "классический" механизм форвард-тестов (встроенный в тестер стратегий МТ5 на вкладке Настройке), и называем "форвардом" совершенно другой механизм в рамках методологии Pro100. Причина не использования (см. также раздел Входные параметры, User criteria, и раздел Оптимизация Pro100 настоящего руководства) нами "классического" форварда в следующем. Мы считаем данный механизм в значительной степени бесполезным явлением, ценность которого переоценена и принимается большинством сообщества без критического осмысления. Ведь действительно, если взять полный период теста (0), и разбить его на "выборку" (1) и "пост-выборку" (2). И делать полную оптимизацию всего периода сразу (0), мы получим в результате только варианты, которые прошли тесты на периодах (1) и (2) вместе, и на том и на другом под-периоде показав прибыль. Если же мы произведем оптимизацию сначала периода (1), потом возьмем из лучших результатов Х лучших, и по ним проведем оптимизацию периода (2), то в итоге получим те из лучших результатов (1), которые также являются лидерами на периоде (2) из них, отбросив все остальные, этим получив в итоге ту же самую выборку, которая имелась бы у нас при оптимизации изначально сразу всей выборки (0), только окольным путем разделения ее на периоды (1) и (2) с их последовательной оптимизацией, дающим мнимое преимущество в виде ошибочной идеи о премиальной надежности, полученных таким окольным способом, тех же самых в точности результатов.