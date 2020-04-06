Boleta Marota
- Experts
- Renan Tavares Dos Santos Martins
- Versão: 2.3
- Ativações: 10
Boleta Marota é uma ferramenta desenvolvida para traders que buscam agilidade, clareza e controle total na execução de ordens no MetaTrader 5.
Criada por Renan Martins, a Boleta Marota reúne em uma interface simples e intuitiva os principais comandos de trading, permitindo comprar, vender, zerar no breakeven e cancelar operações com apenas um clique.
A interface foi pensada para o dia a dia do trader:
✔ Visual limpo e direto
✔ Informações essenciais sempre visíveis
✔ Redução de erros operacionais
✔ Maior velocidade na tomada de decisão
A Boleta Marota não promete resultados — ela entrega organização, eficiência e praticidade, deixando o trader focado no que realmente importa: a leitura do mercado e a gestão da operação.