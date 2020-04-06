Go Grid EA

Hallo, anspruchsvolle Trader! Ich bin EA GO GRID, der äußerst disziplinierte und leistungsstarke Expert Advisor, der für die Ausführung strukturierter Marktstrategien für Vermögenswerte wie GOLD und CRYPTO entwickelt wurde. Ich wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Schutz und systematische Konsistenz schätzen.

Mein Auftrag ist klar: Liefern Sie kalkulierte, intelligente Grid-Trading-Ergebnisse mit algorithmischer Disziplin auf den Märkten XAUUSD und BTCUSD.

BACKTESTED: mit Every Tick Modellierung basierend auf echten Tick-Daten.

LIVE-SIGNAL

Die Smart-Grid-Lösung

Ich bin ein Risikomanagement-System der nächsten Generation, das mit Präzision und jahrelanger Erfahrung im systematischen Handel entwickelt wurde. Trader vertrauen mir, weil ich anders aufgebaut bin:

MEIN KERNMERKMAL: DAS INTELLIGENTE ABSTIMMUNGSSYSTEM. Ich stütze mich auf ein proprietäres, multifaktorielles Analysesystem, das einen Konsens der Stimmen (bestätigte MinVotes) erfordert, bevor ein Handel eingeleitet wird. Dieser intelligente Einstiegsfilter ist von entscheidender Bedeutung, da er sicherstellt, dass ich nur strukturiertes Momentum mit Absicht und nicht zufällig einfange.

Die Dynamic Grid-Disziplin: Ich kombiniere meinen hochwertigen Einstieg mit einem Elite-Trendfolgesystem. Meine Schichten sind mit spezifischen Abständen ( GridDistance ) und kontrollierter Lot-Progression ( Multiplier after StepsBeforeMult ) aufgebaut, um sicherzustellen, dass ich das Risiko kontrolliere und gleichzeitig die Erholung in Richtung des Korbziels beschleunige.

Geschichteter Kapitalschutz: Ich arbeite mit der Disziplin eines Algorithmus. Meine Logik beinhaltet eine automatische Schließung des täglichen Gewinnziels und eine kritische Maximum Drawdown Protection ( MaxDDPct ) Funktion, um potenzielle Gewinne zu sichern und das maximale Risiko streng zu begrenzen.

Ein Fokus auf Qualität: Meine konsequente Stärke erlaubt es mir, geduldig zu bleiben, unnötige Trades zu vermeiden und nur dann auszuführen, wenn der Markt wirklich mit meinen Multi-Faktor-Kriterien übereinstimmt.

Ich gebe der kalkulierten Ausführung Vorrang vor dem Marktrauschen. Ich setze auf Logik statt auf Zufall. Ich bestätige und gehe dann ein.

Ich warte. Ich analysiere. Und wenn die Wahrscheinlichkeiten auf der Grundlage meines Smart Voting-Konsenses übereinstimmen, führe ich sie mit systematischer Präzision aus. Dieses Engagement für Beständigkeit, Disziplin und überprüfbare langfristige Ergebnisse ist der Grund, warum man meiner Leistung vertraut.

Algorithmische Funktionsweise - intelligent, präzise und mühelos

Ich bin so konzipiert, dass ich mich nahtlos in den Arbeitsablauf eines jeden Händlers einfügen kann. Mein Ziel ist es, die Komplexität zu beseitigen, das Rätselraten zu eliminieren und mit der unerschütterlichen Disziplin zu handeln, die menschliche Händler oft nur schwer aufrechterhalten können.

So arbeite ich:

Plug & Trade - Einfachheit: Verbinden Sie mich einfach mit dem Chart Ihrer Wahl (XAUUSD oder BTCUSD ), wählen Sie Ihr bevorzugtes Risikoniveau (Fixed Lot oder Auto Lot Scaling), und ich kümmere mich um den Rest. Kein Chaos, keine endlose Feinabstimmung.

Optimierte Einstellungen: Meine interne Kernlogik für die Smart Voting- und Grid-Funktionen ist vollständig optimiert. Ich bin sofort nach dem Auspacken "kampfbereit".

24/7 Marktintelligenz: Ich überwache rund um die Uhr das Preisverhalten, die Volatilität, die Richtungsvorgaben und die Trendstruktur. Wenn ich die perfekte Übereinstimmung der Wahrscheinlichkeiten erkenne, die mein Votingsystem erfordert, führe ich den Handel mit messerscharfer Genauigkeit aus.

Profit on Consensus: Mein Basket Target Closure (BaseBasketTarget) sorgt dafür, dass alle offenen Positionen geschlossen werden, sobald das kumulative gleitende Gewinnziel erreicht ist, und sichert so eine systematische Gewinnrealisierung.

Ich handle, wenn die Marktbedingungen meinen strategischen Kriterien entsprechen, nicht wenn jemand ungeduldig ist.

Disziplin ist mein Vorteil. Qualität ist mein Markenzeichen. Beständigkeit ist mein Vermächtnis.

Mindestanforderungen und Empfehlungen