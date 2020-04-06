Go Grid EA

¡Hola, traders exigentes! Soy EA GO GRID, el Asesor Experto altamente disciplinado y de alto rendimiento construido para ejecutar estrategias de mercado estructuradas en activos como el ORO y el CRYPTO. Estoy diseñado para operadores que valoran la precisión, la protección y la consistencia sistemática.

Mi misión es clara: Proporcionar resultados de trading calculados e inteligentes utilizando disciplina algorítmica en los mercados XAUUSD y BTCUSD.

COMPROBADO: usando modelado Every Tick basado en datos reales de tick.

La solución de red inteligente

Soy un motor de gestión de riesgos de nueva generación, creado con precisión y años de experiencia en negociación sistemática. Los operadores confían en mí porque estoy construido de forma diferente:

  • MI CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: EL SISTEMA DE VOTACIÓN INTELIGENTE. Me baso en un sistema propio de análisis multifactorial que requiere un Consenso de Votos (MinVotes confirmados) antes de iniciar cualquier operación. Este filtro de entrada inteligente es primordial, ya que garantiza que sólo capto el impulso estructurado con intención, no al azar.

  • La disciplina de la parrilla dinámica: Combino mi entrada de alta calidad con un sistema de rejilla de seguimiento de tendencias de élite. Mis capas se construyen con una distancia específica ( GridDistance ) y una progresión de lotes controlada ( Multiplier after StepsBeforeMult ), asegurando que gestiono el riesgo mientras acelero la recuperación hacia el objetivo de la cesta.

  • Protección del capital por capas: Opero con la disciplina de un algoritmo. Mi lógica incluye el cierre automático del Objetivo de Beneficio Diario y una función crítica de Protección de Reducción Máxima ( MaxDDPct ) para bloquear las ganancias potenciales y limitar estrictamente la exposición máxima al riesgo.

  • Enfoque en la calidad: Mi fortaleza consistente me permite ser paciente, evitar operaciones innecesarias y ejecutar sólo cuando el mercado realmente se alinea con mis criterios multifactoriales.

Priorizo la ejecución calculada sobre el ruido del mercado. Utilizo la lógica en lugar de la casualidad. Confirmo y luego me comprometo.

Espero. Analizo. Y cuando las probabilidades se alinean según mi consenso de Smart Voting, ejecuto con precisión sistemática. Este compromiso con la coherencia, la disciplina y los resultados verificables a largo plazo es la razón por la que se confía en mi rendimiento.

Funcionalidad algorítmica - Inteligente, precisa y sin esfuerzo

Estoy diseñado para integrarme perfectamente en el flujo de trabajo de cualquier operador. Mi objetivo es eliminar la complejidad, eliminar las conjeturas, y el comercio con la disciplina inquebrantable que los comerciantes humanos a menudo luchan por mantener.

Así es como funciono:

  • Plug & Trade Simplicidad: Simplemente conéctame al gráfico que elijas(XAUUSD o BTCUSD), selecciona tu nivel de riesgo preferido (Lote Fijo o Escalado Automático de Lote), y yo me encargo del resto. Sin caos, sin ajustes interminables.

  • Ajustes optimizados: Mi lógica interna central para las funciones Smart Voting y Grid está totalmente optimizada. Vengo "listo para la batalla", nada más sacarlo de la caja.

  • Inteligencia de mercado 24/7: Superviso constantemente el comportamiento de los precios, la volatilidad, el sesgo direccional y la estructura de la tendencia las 24 horas del día. Cuando detecto la alineación perfecta de probabilidades requerida por mi Sistema de Votación, lo ejecuto con una precisión extrema.

  • Ganancia por Consenso: Mi Cierre de Objetivo de Cesta (BaseBasketTarget) se asegura de que todas las capas abiertas se cierren en el instante en que se alcanza el objetivo de ganancia flotante acumulativa, asegurando así la realización sistemática de ganancias.

Opero cuando las condiciones del mercado coinciden con mis criterios estratégicos, no cuando alguien se siente impaciente.

La disciplina es mi ventaja. La calidad es mi firma. La coherencia es mi legado.

Requisitos mínimos y recomendaciones

  • Broker y tipo de cuenta recomendados: Para un rendimiento óptimo, recomiendo encarecidamente utilizar una Cuenta Cent de Exness o cualquier broker que ofrezca el tipo de Cuenta Cent con el spread más bajo posible (ECN/RAW o similar). Esta configuración me permite manejar el tamaño de lote micro necesario para las operaciones de red estables.

  • Depósito Inicial Mínimo: $100 USD en una Cuenta Cent (equivalente a 10,000 Cents). Esta configuración permite que mi Auto Lot scaling opere efectivamente con un lote base de 0.01.

  • VPS Obligatorio: Utilice un Servidor Privado Virtual (VPS) para que el EA funcione 24/7 sin interrupción.


