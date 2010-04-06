Firma Gold

Hola,



Firma es uno de un tipo XAUUSD sistema de comercio que he construido a lo largo de los años.

Por favor, siéntase libre de utilizar una demo y ver cómo funciona!



No se recomienda para el comercio de bajo saldo en pero posible con la configuración correcta.



Configuración Recomendaciones:



Max compra lotes : Debe ser el doble de la cantidad de ventas si la tendencia a largo plazo es alcista.

Max lotes de venta : Debe ser el doble de la cantidad de compras si la tendencia a largo plazo es a la baja.



Tener Max lotes iguales para compra y venta por ejemplo 0.5 lotes para compras y 0.5 para ventas no funcionara solo si el mercado esta de lado la mayor parte del tiempo.



Take Profit Debe ser no muy alto dependiendo del tamaño del lote recomendado 0.01 lote por $5 asi que 0.05 deberia ser $50



Saludos cordiales,

Creador.