Gold Scalp M1
- Indikatoren
- Eralp Polat
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Hallo Freunde.
Ich bin sehr stolz darauf, Ihnen diesen neuen Indikator vorzustellen, an dem ich schon eine Weile gearbeitet habe.
Ziehen Sie den Indikator auf den xauusd-Chart im 1-Minuten-Zeitrahmen und genießen Sie ihn.
Der Indikator zeigt Ihnen an, wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal auftritt. Sie können Ihren Stop-Loss-Auftrag am Ende der Kauf- oder Verkaufspfeile platzieren.
Seien Sie bitte vorsichtig, halten Sie Ihre Kontoführung und den Transaktionsbetrag auf einem Niveau, das Sie nicht über mögliche Geldverluste traurig macht.
Guten Handel.