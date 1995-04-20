Gold Scalp M1

Hallo Freunde.

Ich bin sehr stolz darauf, Ihnen diesen neuen Indikator vorzustellen, an dem ich schon eine Weile gearbeitet habe.

Ziehen Sie den Indikator auf den xauusd-Chart im 1-Minuten-Zeitrahmen und genießen Sie ihn.

Der Indikator zeigt Ihnen an, wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal auftritt. Sie können Ihren Stop-Loss-Auftrag am Ende der Kauf- oder Verkaufspfeile platzieren.

Seien Sie bitte vorsichtig, halten Sie Ihre Kontoführung und den Transaktionsbetrag auf einem Niveau, das Sie nicht über mögliche Geldverluste traurig macht.

Guten Handel.