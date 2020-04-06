GoldForexTrading

🔥 GOLD (XAUUSD) SMART EA - H4 SMA STRATEGY 🔥

Handeln Sie Gold mit Disziplin, Geduld und Logik 🤖✨

Unser Gold EA wurde unter Verwendung einer Simple Moving Average (SMA) Strategie auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen entwickelt und konzentriert sich auf eine hochwahrscheinliche Marktstruktur anstelle von riskantem Scalping.

💡 Hauptmerkmale:

✅ Optimiert für XAUUSD (Gold)
✅ Arbeitet auf dem H4-Zeitrahmen für stabile & saubere Einstiege
✅ SMA-basierte Trendbestätigung
✅ Intelligente Einstiegs- & Ausstiegslogik
✅ Eingebautes Risiko- & Geldmanagement
✅ Vermeidet Over-Trading
✅ Geeignet für manuell-freundliches & stressarmes Trading

📊 Handelsstil:

Dies ist KEIN hochriskanter Scalping EA.
Er zielt auf qualitativ hochwertige Trades ab, die es dem Trend ermöglichen, sich zu entwickeln und bedeutende Goldbewegungen im Laufe der Zeit zu erfassen.

⚙️ Am besten geeignet für:

✔️ Trader, die langfristige Beständigkeit bevorzugen
✔️ Diejenigen, die weniger Zeit am Bildschirm verbringen möchten
✔️ Konten, die auf kontrolliertes Risiko ausgerichtet sind

⚠️ Wichtiger Hinweis:

Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser EA folgt einem regelbasierten System, aber die Gewinne sind marktabhängig, und die Ergebnisse können je nach Brokerbedingungen und Kontoeinstellungen variieren.

💬 Handeln Sie klug. Lassen Sie das System die Arbeit machen.


