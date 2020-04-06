Trinitron Adv

Trinitron Bot: Ein multifunktionaler und multiwährungsfähiger Handelsberater

Trinitron Bot ist ein hochentwickelter und vielseitiger Trading Advisor, der so konzipiert ist, dass er nahtlos über verschiedene Zeitrahmen und Marktbedingungen hinweg funktioniert.

Hauptmerkmale:
  • Mittelwertbildungssystem mit nicht-geometrischer Progression: Trinitron Bot verwendet ein fortschrittliches Mittelwertbildungssystem, das ein Handelsgitter auf der Grundlage einer nicht-geometrischen Progression konstruiert, was seine Anpassungsfähigkeit und Effizienz erhöht.
  • Eingebaute Schutzsysteme: Der Advisor enthält spezielle Filter, Spread-Kontrolle und Handelszeitbeschränkungen, die ein robustes Risikomanagement gewährleisten.
  • Strategischer Aufbau des Gitters: Das Handelsraster wurde sorgfältig entworfen, um wichtige interne Niveaus zu berücksichtigen und die Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren.
  • Einstellbare Handelsaggressivität: Die Benutzer können die Aggressivität der Handelsstrategie an ihre Risikotoleranz und Marktaussichten anpassen.
  • Bewährte Templates für mehrere Paare: Trinitron Bot wird mit validierten Vorlagen für verschiedene Währungspaare geliefert, die ein breites Spektrum von Paaren unterstützen, darunter EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY und andere.
Operative Fähigkeiten:
Trinitron Bot zeichnet sich durch mittelfristigen Trendhandel auf dem Forex-Markt aus, indem er klar definierte Trends identifiziert und bei Pullbacks Positionen eröffnet. Er operiert kontinuierlich und gleichzeitig über mehrere Währungen hinweg, ohne sich auf risikoreiche Methoden wie Martingale zu verlassen, was eine sicherere automatisierte Handelserfahrung gewährleistet.

Fortschrittlicher Algorithmus und Indikatoren:
Trinitron Bot wird von einem hochentwickelten Algorithmus angetrieben, der auf proprietären Indikatoren und vernetzten Systemen basiert. Jeder Indikator ist mit einem separaten Kontrollfaden verbunden, wodurch Fehleingaben minimiert und genauere Signale gewährleistet werden. Trades werden auf der Grundlage von Indikatorsignalen initiiert, gefolgt von einer mathematischen Mittelwertbildung. Bei der Gewinnmitnahme werden sowohl sichtbare Stop-Orders als auch versteckte virtuelle Orders verwendet, was für eine optimale Leistung eine zuverlässige Serververbindung voraussetzt.

Vorteile des Trinitron Bot:
  1. Emotionsfreie Automatisierung: Alle Trades werden auf der Grundlage mathematischer Berechnungen ausgeführt, wodurch emotionale Verzerrungen ausgeschlossen werden.
  2. 24/7 Betrieb: Trinitron Bot funktioniert kontinuierlich mit Internetzugang, was ein ständiges Engagement am Markt gewährleistet.
  3. Keine Notwendigkeit für manuelle Analysen: Der Bot wickelt alle Handelsentscheidungen selbstständig ab, so dass keine fundamentale und technische Analyse erforderlich ist.
Anpassbare Parameter:
  • SetupFilling: Konfiguration der Ausführungsart basierend auf dem verbleibenden Volumen.
  • Magische Nummer: Eindeutige Kennung für Trades.
  • Lot: Festes Handelsvolumen.
  • Risiko: Automatische Volumenbestimmung basierend auf dem Kontostand.
  • LimitGeschäfte: Maximale Anzahl von Aufträgen im Grid.
  • Raster-Schritt: Minimaler Rasterschritt.
  • RealStopLoss: Tatsächliches Stop-Loss-Niveau.
  • RealTakeProfit: Tatsächliches Take-Profit-Niveau.
  • VirtStopLoss: Ausgeblendetes Stop-Loss-Niveau.
  • VirtTakeProfit: Ausgeblendetes Take-Profit-Niveau.
  • RealTrailingStart: Aktivierungspunkt des Trailing-Stops.
  • RealTrailingStop: Trailing-Stop-Level.
  • setLength: Wellenlänge des vorlaufenden Indikators.
  • setDeviation: Abweichung für den vorlaufenden Indikator.
  • setCorrection: Wertkorrektur nach einem bestimmten Punkt.
Trinitron Bot ist standardmäßig für die Arbeit mit mehreren Währungspaaren vorkonfiguriert. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, Stop-Loss-, Take-Profit-, Trailing-Stop- und Trailing-Start-Levels nach Bedarf zu setzen.












