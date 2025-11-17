Triple Candle Trend

Erschließen Sie sich intelligenteres Trading mit Triple Candle Trend!

Hören Sie auf, Signalen hinterherzujagen, und beginnen Sie, mit Zuversicht und Gelassenheit zu handeln. Der Triple Candle Trend-Indikator ist Ihr All-in-One-System, das das Marktrauschen durchbricht und Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Wir verlassen uns nicht auf einen einzigen Faktor, sondern kombinieren die Kraft von drei Bestätigungsinstrumenten zu einem klaren Signal!

Warum Sie diesen Indikator brauchen:

  • Rauschen herausfiltern, den Trend finden: Dieses System verwendet den mächtigen EMA 200 als grundlegenden Trendfilter. Wenn Sie nach einem Kaufsignal suchen, muss der Kurs über der langfristigen Trendlinie liegen, und umgekehrt, wenn Sie verkaufen wollen. Keine Gegen-Trend-Fallen mehr!

  • Einträge mit hoher Überzeugungskraft: Es wird nach dem seltenen und zuverlässigen Muster von drei aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen gesucht. Dieses Kerzensignal zeigt an, dass sich ein unbestreitbares Momentum aufbaut und gibt Ihnen einen bestätigten Marktimpuls.

  • Die Macht des Zusammenflusses: Das Signal wird nur ausgelöst, wenn das 3-Kerzen-Muster von mindestens einem der beiden leistungsstarken Oszillatoren (MACD oder Stochastic) bestätigt wird. Diese Multi-Faktor-Verifizierung erhöht die Qualität und Genauigkeit jedes Handelsalarms erheblich.

  • Verpassen Sie nie ein Setup: Mit unserem umfassenden Alarmsystem erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen per Pop-up-Alarm, Mobile App-Benachrichtigung oder E-Mail. Außerdem bietet Ihnen das Informations-Dashboard auf dem Chart einen sofortigen, minimalistischen Überblick über den aktuellen Trendstatus und die Indikatorwerte.

  • Klare visuelle Signale: Vergessen Sie Unordnung! Einfache, klare Kauf- und Verkaufspfeile werden direkt auf Ihrem Chart eingezeichnet und zeigen Ihnen genau, wo das bestätigte Signal aufgetreten ist.

  • Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.:

    - Fibonacci Auto-Trend-Erkennung Hier herunterladen

    - Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen

    - Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen

    - Scalp Master Pro Hier herunterladen

    Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Dies ist nicht nur ein Indikator, sondern ein disziplinierter Handelsplan, der in Ihr Diagramm integriert ist, um sicherzustellen, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn der Trend, das Momentum und die Preisaktion aufeinander abgestimmt sind.

Ihr leistungsfähiges Kontrollpanel: Parameter des Indikators

Jeder Aspekt des Indikators lässt sich an Ihren Handelsstil und Markt anpassen:

  • FastEMA, SlowEMA, SignalPeriod: Passen Sie die Einstellungen für den integrierten MACD-Indikator an, um eine Feinabstimmung Ihrer Momentum-Bestätigung vorzunehmen.

  • KPeriod, DPeriod, Verlangsamung: Passen Sie die Parameter für den integrierten stochastischen Oszillator an, um eine engere oder lockerere Einstiegsbestätigung zu erhalten.

  • UseEMAFilter (Boolescher Wert): Schaltet den Master-Trendfilter EIN oder AUS.

  • EMAPeriod (Standardwert 200): Ändern Sie auf einfache Weise die Periode des Exponential Moving Average, der für die langfristige Trendrichtung verwendet wird.

  • AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren aller Alarmfunktionen.

  • SendAlert, SendApp, SendEmail: Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Signale erhalten möchten: Popup-Alarm, Push-Benachrichtigung über eine mobile App oder E-Mail-Benachrichtigung.

  • AlertDelaySeconds (Standardwert 60): Legen Sie eine Abkühlungszeit zwischen den Alarmen fest, um zu vermeiden, dass Sie bei sich schnell bewegenden Balken überflutet werden.

  • PfeilAbstand: Passen Sie den vertikalen Abstand der Kauf- und Verkaufspfeile vom Hoch/Tief der Kerze an, um eine bessere Sichtbarkeit im Chart zu gewährleisten.

Die Einladung

Hören Sie auf, mit Vermutungen zu handeln. Fangen Sie an, mit Confluence zu handeln.

Laden Sie den Triple Candle Trend noch heute herunter und verändern Sie Ihren Handel, indem Sie jeden Einstieg zu einer wahrscheinlichen Gelegenheit machen! Verschaffen Sie sich den disziplinierten Vorsprung, den Sie brauchen, um die stärksten Umkehrungen und Trendfortsetzungen zu erkennen, die der Markt zu bieten hat.


