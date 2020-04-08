Signals and Session Bias Pro

Handelssignale & Session Bias in einem Tool.

Erkennt Trends in Asien, London und New York, zeigt die Stärke des Bias, warnt vor Bias-Flips und stellt Einstiegs-/SL/TP-Levels mit R:R dar. Einfaches Dashboard für schnelle Entscheidungen.

Einfacher, aber leistungsstarker Handelsassistent.

Dieser Indikator erkennt automatisch die Markttendenz während derAsien-, London- und New York-Sitzungen.

Er hilft Händlern, auf der richtigen Seite des Trends zu bleiben, neutrale Zonen zu vermeiden und Bias-Flips mit Warnungen zu erkennen.

✅ Bias-Erkennung - Zeigt die Tendenz der Sitzung als "Bullish", "Bearish" oder "Neutral" an.

✅ Bias-Stärke-Messer - Maß für die Trendzuversicht (0-100%).

✅ Bias-Flip-Warnungen - Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sich die Tendenz des Marktes ändert.

Visuelle Handelssignale - Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden auf dem Chart angezeigt.

✅ Risk-to-Reward-Anzeige - Jede Handelsidee zeigt das R:R-Verhältnis an.

✅ Session Dashboard - Übersichtliches, einfaches Panel mit allen wichtigen Informationen an einem Ort.

Gut für Anfänger und erfahrene Trader.

Anfänger können das übersichtliche Dashboard verfolgen, während erfahrene Trader es nutzen können, um Eingaben zu bestätigen.

📌 Verwendung

Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart und Zeitrahmen. Das Dashboard wird angezeigt: Aktueller aktiver Handelstag (Asien, London oder New York)

Markttendenz (Bullisch/Bärisch/Neutral)

Stärke des Bias in %

Bias-Flip-Warnungen

Handelssignale mit Entry, SL & TP Levels Warten Sie auf eineklare Tendenz und ein starkes Signal, bevor Sie handeln. Verwenden Sie dievisuellen Niveaus ( Entry, SL, TP), um Ihre Trades zu verwalten.

📌 Eingabeparameter (Haupteinstellungen)

Alarmeinstellungen - Aktivieren/deaktivieren Sie Bias-Flip- und Handelssignal-Alarme.

Dashboard-Einstellungen - Wählen Sie Ecke, Größe und Position des Dashboards.

Einstellungen für Handelssignale - R:R-Verhältnis, Signalstärkefilter, Farben.

Visuelle Signale - Ein- und Ausblenden von Einstiegs-, SL- und TP-Levels und Beschriftungen.

Sitzungseinstellungen - Sitzungszeiten für Asien, London und New York.

Farben - Wählen Sie Bias-, Signal- und Dashboard-Farben.

📌 Wichtige Hinweise

⚠️ Dieser Indikatoreröffnet nicht automatisch Trades.

Er ist eineEntscheidungshilfe für den manuellen oder EA-gestützten Handel.

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

📥 Installation und Verwendung

Installation

Laden Sie den Indikator aus dem MQL5 Market herunter. Öffnen Sie MetaTrader 5. Gehen Sie zuDatei → Datenordner öffnen. Navigieren Sie im geöffneten Fenster zu:

MQL5 → Indikatoren Kopieren Sie die Indikator-Datei in diesen Indikatoren-Ordner . Starten Sie MetaTrader 5 neu (oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel). Der Indikator wird unterNavigator → Indikatoren → Markt angezeigt.

Verwendung

Öffnen Sie einen Chart mit dem von Ihnen bevorzugten Symbol (z.B. EURUSD, XAUUSD). Fügen Sie den Indikator über das Navigator-Panel hinzu. DasDashboard wird auf dem Chart angezeigt: Aktive Handelssitzung (Asien / London / New York)

Aktuelle Tendenz (Bullish / Bearish / Neutral)

Stärke des Bias in %

Warnungen, wenn die Tendenz umschlägt

Handelssignale mit Einstiegs-, SL- und TP-Niveaus Warten Sie auf eineklare Tendenz und ein starkes Signal, bevor Sie einen Handel eingehen. Verwenden Sie dievisuellen Linien ( Entry, SL, TP) für die Handelsausführung und das Management. Passen Sie die Eingabeparameter (Alarme, Sitzungen, Farben, Größe des Dashboards, R:R-Verhältnis) in den Indikatoreinstellungen an.

Tipps

Am besten geeignet für die Sitzungen in London und New York , wo die Marktvolatilität höher ist.

Kombinieren Sie den Indikator mit Ihrer eigenen Analyse zur Bestätigung.

Wenden Sie stets ein angemessenesRisikomanagement an.

⚠️ Haftungsausschluss:

Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe.

Ereröffnet keine Geschäfte automatisch.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Performance.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Funktioniert der Indikator bei allen Paaren?

👉 Ja. Er funktioniert bei allen Devisenpaaren, Indizes, Metallen (wie Gold/XAUUSD) und Kryptowährungen.

2. Welche Zeitrahmen sind am besten?

👉 Funktioniert auf allen Zeitrahmen. Die besten Ergebnisse werden in der Regel aufM15, H1 und H4 während aktiver Sitzungen (London und New York) erzielt.

3. Wird der Indikator neu gezeichnet?

👉 Nein. Alle Signale und Bias Flips basieren auf geschlossenen Kerzen, sie werden also nicht neu gezeichnet.

4. Kann ich ihn mit meiner eigenen Strategie verwenden?

👉 Ja. Viele Händler verwenden den Session Bias als Bestätigung für ihre eigenen Strategien.

5. Eröffnet oder schließt er automatisch Trades?

👉 Nein. Es handelt sichnicht umeinen Expert Advisor (EA). Es gibtSignale, Warnungen und visuelle Levels. Sie verwalten die Trades manuell.

6. Kann ich ihn auf mehreren Charts gleichzeitig verwenden?

👉 Ja. Sie können den Indikator an mehrere Charts gleichzeitig anhängen.

7. Bekomme ich Benachrichtigungen auf meinem Handy?

👉 Ja. Wenn Sie MetaTrader-Push-Benachrichtigungen oder E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, können Sie Bias-Flip- und Handelssignal-Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon empfangen.

8. Was bedeutet die Bias-Stärke in %?

👉 Sie zeigt an, wie stark der Bias ist.

Unter 30% = Schwach/Neutral

30-60% = Mäßig

60%+ = Starke Verzerrung

9. Kann ich ihn für Scalping oder langfristigen Handel verwenden?

👉 Beides. Scalper können niedrigere Zeitrahmen verwenden (M5-M15), während Swing-Trader höhere Zeitrahmen verwenden können (H1-H4, Daily).