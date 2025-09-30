Signals and Session Bias Pro

Señales comerciales y sesgo de sesión en una sola herramienta.

Detecta las tendencias de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York, muestra la fuerza del sesgo, alerta de los cambios de sesgo y traza los niveles de entrada/SL/TP con R:R. Panel de control sencillo para tomar decisiones rápidas.

Asistente de trading sencillo pero potente.

Este indicador detecta automáticamente el sesgo del mercado durante las sesiones deAsia, Londres y Nueva York.

Ayuda a los operadores a mantenerse en el lado correcto de la tendencia, evitar las zonas neutrales y detectar los cambios de sesgo con alertas.

✅ Detección de Sesgo - Muestra el sesgo de la sesión como Alcista, Bajista o Neutral.

✅ Medidor de Fuerza del Sesgo - Mide la confianza en la tendencia (0-100%).

✅ Alertas de Cambio de Sesgo - Recibe notificaciones cuando cambia el sesgo del mercado.

✅ S eñales visuales de operación - Niveles de entrada, Stop Loss y Take Profit trazados en el gráfico.

✅ Visualización de riesgo a recompensa - Cada idea de operación muestra la relación R:R.

✅ Panel de sesión - Panel limpio y sencillo con toda la información importante en un solo lugar.

Bueno tanto para principiantes como para traders experimentados.

Los principiantes pueden seguir el claro panel de control, mientras que los traders experimentados pueden usarlo para confirmar las entradas.

Cómo utilizarlo

Adjunte el indicador a cualquier gráfico y marco de tiempo. El tablero de instrumentos mostrará: Sesión activa actual (Asia, Londres o Nueva York).

Sesgo del mercado (Alcista / Bajista / Neutral)

Fuerza del sesgo en %.

Alertas de cambio de tendencia

Señales de operación con niveles de entrada, SL y TP Espere a tenerun sesgo claro + una señal fuerte antes de operar. Utilice losniveles visuales ( Entry, SL, TP) para gestionar las operaciones.

Parámetros de entrada (Ajustes principales)

Configuración de Alertas - Activar/desactivar alertas de cambio de sesgo y señal de operación.

Dashboard Settings - Elija la esquina, el tamaño y la posición del tablero.

Ajustes de Señales Comerciales - Ratio R:R, filtro de intensidad de señal, colores.

Señales visuales - Mostrar/ocultar niveles y etiquetas de entrada, SL, TP.

Ajustes de sesión - Horario de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York.

Colores - Elija los colores de sesgo, señal y tablero.

📌 Notas Importantes

⚠️ Este indicadorno abre operaciones automáticamente.

Es unaherramienta de apoyo a la toma de decisiones para el trading manual o asistido por EA.

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.

📥 Cómo Instalar y Usar

Instalación

Descargue el indicador desde el MQL5 Market. Abra MetaTrader 5. Vaya aArchivo → Abrir carpeta de datos. En la ventana abierta, navegue hasta:

MQL5 → Indicadores. Copie el archivo del indicador en esta carpeta Indicadores. Reinicie MetaTrader 5 (o actualice el panel Navegador). El indicador aparecerá enNavegador → Indicadores → Mercado.

Cómo utilizarlo

Abra un gráfico de su símbolo preferido (por ejemplo, EURUSD, XAUUSD). Adjunte el indicador desde el panel Navegador. Elindicador aparecerá en el gráfico: Sesión de negociación activa (Asia / Londres / Nueva York)

Sesgo actual (Alcista / Bajista / Neutral)

Fuerza del sesgo en %.

Alertas si cambia la tendencia

Señales de operación con niveles de entrada, SL y TP Espere a tenerun sesgo claro + una señal fuerte antes de entrar en una operación. Utilice laslíneas visuales ( Entry, SL, TP) para la ejecución y gestión de operaciones. Personalice los parámetros de entrada (alertas, sesiones, colores, tamaño del tablero, relación R:R) en la configuración del indicador.

Consejos

Se utiliza mejor en las sesiones de Londres y Nueva York , donde la volatilidad del mercado es mayor.

Combínelo con su propio análisis para confirmarlo.

Aplique siempre unagestión adecuadadel riesgo.

⚠️ Descargo de responsabilidad:

Este indicador es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones.

No abre operaciones automáticamente.

Operar implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. ¿El indicador funciona en todos los pares?

👉 Sí. Funciona en todos los pares de Forex, índices, metales (como el Oro/XAUUSD), y cripto.

2. ¿Qué plazos son los mejores?

👉 Funciona en todos los plazos. Los mejores resultados suelen ser enM15, H1 y H4 durante las sesiones activas (Londres y Nueva York).

3.

Todas las señales y cambios de sesgo se basan en velas cerradas, por lo que no serepintan.

4. ¿Puedo usarlo con mi propia estrategia?

👉 Sí. Muchos traders utilizan el sesgo de sesión como confirmación para sus propias estrategias.

5. ¿Abre o cierra operaciones automáticamente?

👉 No. Estono esun Asesor Experto (EA). Daseñales, alertas y niveles visuales. Usted gestiona las operaciones manualmente.

6. ¿Puedo usarlo en varios gráficos a la vez?

👉 Sí. Puedes adjuntar el indicador a varios gráficos al mismo tiempo.

7. ¿Recibiré alertas en mi teléfono?

👉 Sí. Si activa las notificaciones push de MetaTrader o las alertas por correo electrónico, puede recibir alertas de cambio de sesgo y señales comerciales en su teléfono.

8. ¿Qué significa el Bias Strength %?

👉 Muestra lo fuerte que es el sesgo.

Por debajo del 30% = Débil / Neutral

30-60% = Moderado

60%+ = Sesgo fuerte

9. ¿Puedo utilizarlo para scalping o para trading a largo plazo?

👉 Ambos. Los scalpers pueden usar timeframes más bajos (M5-M15), mientras que los swing traders pueden usar timeframes más altos (H1-H4, Diario).