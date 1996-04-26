MA Cross Histogram Oscillator (MT4)

Der MA Cross Histogram Oscillator ist ein benutzerdefinierter Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten in Form eines farbkodierten Histogramms visualisiert. Anstatt Standard-MA-Linien auf dem Chart zu zeichnen, hebt er die Stärke und Richtung des Trends hervor, indem er die Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt vergleicht.

Grüne Balken - bullisches Momentum (der schnelle MA liegt über dem langsamen MA und steigt).

Rote Balken - bärisches Momentum (der schnelle MA liegt unter dem langsamen MA und fällt).

Graue Balken - neutrale oder unentschlossene Marktbedingungen.

Der Indikator enthält auch einen optionalen Glättungsparameter, um das Marktrauschen zu reduzieren und klarere Signale zu liefern. Dies macht ihn zu einem flexiblen Instrument, das sowohl auf trendfolgende als auch auf schwankende Märkte angewendet werden kann und Händlern hilft, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte schnell zu erkennen.

Es arbeitet in einem separaten Fenster, so dass der Hauptchart übersichtlich bleibt und dennoch ein präzises visuelles Feedback liefert. Händler können ihn als eigenständigen Oszillator verwenden oder ihn mit anderen Strategien zur Bestätigung kombinieren.

Hauptmerkmale:

Klare Histogramm-Visualisierung von MA-Crossovers.

Einstellbare schnelle und langsame MA-Perioden und -Methoden.

Optionale Glättung zum Herausfiltern falscher Signale.

Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitfenstern im MT4.

Der MA Cross Histogram Oscillator hilft Händlern, Verschiebungen im Marktmomentum schnell zu erkennen, die Stärke laufender Bewegungen zu bestätigen und den Handel während unentschlossener Bedingungen zu vermeiden.