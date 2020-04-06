Si usted ya tiene al menos un par de EAs de primera en su cartera de inversiones, la mejor adición para ellos será AI Engine Crypto MT4 - un EA eficaz con parámetros abiertos para la optimización, diseñado para el comercio de criptomoneda en la plataforma Meta Trader 4.

Utilizando redes neuronales y niveles de trading, este EA está diseñado para scalping en exchanges - Tickmill, IC Markets (BTCUSD, ETHUSD, etc.).

La estrategia se centra en pequeñas fluctuaciones de precios analizando las condiciones del mercado en tiempo real automáticamente realiza operaciones con niveles fijos de stop loss y take profit con soporte de trailing stop.

El EA utiliza un filtro de spread para establecer con precisión las órdenes pendientes, para evitar operar en condiciones desfavorables, el EA también tiene un filtro diario incorporado, filtro de volatilidad y protección antideslizamiento.

Versión MT5.

¡¡¡Importante!!!

¡¡¡¡¡Los ajustes por defecto no son adecuados para pruebas y trading real!!!!! Ajustes en la discusión para el par: ETHUSD y BTCUSD.