Если в вашем инвестиционном портфеле уже есть хотя бы пара топовых советников, то лучшим дополнением для них станет AI Engine Crypto MT4 — эффективный с открытыми параметрами для оптимизации советник (EA) предназначенный для торговли криптовалютой на платформе Meta Trader 4.

С применением нейронных сетей и торговых уровней, этот советник предназначен для скальпинга на биржах - Tickmill, IC Markets (BTCUSD, ETHUSD и др).

Стратегия сосредоточена на небольших колебаниях цен анализируя рыночные условия в режиме реального времени автоматически совершает сделки с фиксированными уровнями стоп-лосса и тейк-профита с поддержкой трейлинг-стопа.

Советник (EA) для точности установки отложенных ордеров использует фильтр спреда, во избежании торговли в неблагоприятных условиях, в советник также встроен дневной фильтр, фильтр волатильности и защиту от проскальзывания.

MT5 - версия.

Важно!!!

Настройки по умолчанию не подходят для тестирования и реальной торговли.!!! Настройки в обсуждении для пары: ETHUSD и BTCUSD.