Kann keine Demos laden

Hallo Leute


Ich wollte mir eine EA Demo installieren, doch jedes mal wenn ich auf Demo klicke, öffnet sich erst ein Fenster welches mich fragt, ob ich schon den MT4 hätte, und bei der Bestätigung werde ich auf eine Fehlerseite weitergeleitet.

Wie kann ich denn die Demos installieren?


Hier die genauen Schritte die ich gemacht habe:


Im MT4 auf z.B. EA SkyNet klicken (Produkt auf Webseite anzeigen),

es öffnet sich der Browser,

ich melde mich an,

klicke auf Free Demo,

bestätige das ich den MT4 habe,

ich werde weitergeleitet zu einer Fehlerseite: Adresse nicht bekannt.


Das Problem habe ich IMMER wenn ich Demos direkt hier herunterladen möchte, Demos die bei MT4 direkt runterladbar sind kann ich ohne Probleme installieren.


Gruß

Euromichel

 
Welche Adresse ist nicht bekannt?

Hast Du einen Link zu SkyNet?

 
Carl Schreiber:

Welche Adresse ist nicht bekannt?

Hast Du einen Link zu SkyNet?

Hier der Link:

https://www.mql5.com/en/market/product/14682


und der anschließende Fehlerseitenlink:

mql4buy://14682.EA%20Skynet/demo


Aber das ist nicht nur bei SkyNet so

Tschuldigung "nicht ERKANNT" und nicht "nicht BEKANNT"
 
euromichel:
Tschuldigung "nicht ERKANNT" und nicht "nicht BEKANNT"

a) Und was ist, wenn Du versuchst SkyNet über das Terminal zu installieren? Im Terminal Tab-> Markt -> Suche(oben rechts): Skynet.

b) Ich würde an den Autor schreiben, dass der Link seiner Demo-Version nicht funktioniert oder das in den Kommentaren schreiben - geht Englisch?

 
Carl Schreiber:

a) Und was ist, wenn Du versuchst SkyNet über das Terminal zu installieren? Im Terminal Tab-> Markt -> Suche(oben rechts): Skynet.

b) Ich würde an den Autor schreiben, dass der Link seiner Demo-Version nicht funktioniert oder das in den Kommentaren schreiben - geht Englisch?


zu a) Über das Terminal gibt es kein "Demo" Button (eventuell ist das auch das Problem, wurde eventuell gelöscht und somit auch auf der Seite nicht mehr verfügbar...?)


zu b) das kann ich mal versuchen, da das Problem aber immer auftritt wenn ich über "mql5.com" Demos runterladen will, denke ich mal ist das was anderes, klappt es denn bei dir? auch bei anderen und nicht nur bei SkyNet? Hättest du eventuell ein EA Beispiel wo es ebenfalls kein "Demo" Button im Terminal gibt, aber dennoch auf "mql5.com" runterladbar ist?


im übrigen, vielen Dank für deine Bemühungen!


Gruß

Euromichel

 
euromichel:


zu a) Über das Terminal gibt es kein "Demo" Button (eventuell ist das auch das Problem, wurde eventuell gelöscht und somit auch auf der Seite nicht mehr verfügbar...?)


zu b) das kann ich mal versuchen, da das Problem aber immer auftritt wenn ich über "mql5.com" Demos runterladen will, denke ich mal ist das was anderes, klappt es denn bei dir? auch bei anderen und nicht nur bei SkyNet? Hättest du eventuell ein EA Beispiel wo es ebenfalls kein "Demo" Button im Terminal gibt, aber dennoch auf "mql5.com" runterladbar ist?


im übrigen, vielen Dank für deine Bemühungen!


Gruß

Euromichel

Ich habe meine eigene Ordner-Struktur (/portable-Mode) und wenn ich mir vom Market etwas laden würde, würde alles was ich habe in ein neues MT4-Ordner kopiert, viele MB...  :(

Aber folge einmal dem Autor, der bietet extra Skynet-Demos an..

 
Carl Schreiber:

Ich habe meine eigene Ordner-Struktur (/portable-Mode) und wenn ich mir vom Market etwas laden würde, würde alles was ich habe in ein neues MT4-Ordner kopiert, viele MB...  :(

Aber folge einmal dem Autor, der bietet extra Skynet-Demos an..

Ok mach ich


Vielen Dank


Gruß

Euromichel

 

Kurzer Hinweis:

 

bei mir funktioniert der Link "Demo"

 

Danach ist der EA bei mir verfügbar

 

Meistens liegt es daran das man verschieden Instanzen von MT installiert hat. Da kommt Windows manchmal durcheinander.

Oder die  APP Zuordung ist defekt. Installiere mal den MT4 neu

 

Gruß

 

 

 

Hallo Leute,

moin, auf dieser Seite bin ich neu hier, muss gestehen habe nicht gewusst, dass ich hier einiges loswerden kann, was einem bedrückt.

Ich habe zum Beispiel folgendes Problem; ich habe bei Bruce`s einen Indikator für 1 Jahr / 100 USD gemietet und bekomme die Ware nicht.

Kleine Vorgeschichte; ich habe zurzeit wieder einen MT4, seit ca. 8 Tagen, vorher den MT5. Nun kommt es; die 100,00 USD lagen auf meinem Konto zum Einziehen, ich wollte den Indikator bei Bruce`s herunterladen, es funktionierte nicht, warum nicht?  MQL5 hatte Meinen MT4 wegen zu geringer Aktivität deaktiviert, ganz im Gegenteil, ich bin Rentner und bin den ganzen Tag an dem Rechner .

Ich wollte die Geschichte hier mal loswerden, natürlich habe ich denen mehrmals geschrieben, hat nichts gebracht. Bin ziemlich ratlos, und frag mich wie ich an den Indikator kommen soll. Das dumme ist noch, man kann mit denen nicht mit einem normalen Telefonanschluss telefonieren.

Natürlich habe ich denen mehrmals ein paar Zeilen geschrieben es passiert nichts.

Kawenter

 

 
  1. Das ist ein 3 Jahre alter thread.
  2. Bei MQ gibt es keine Demo-Konten mehr für MT4 - die (inkl. dem Terminal) gibt's nur bei einem Broker.
  3. Wie lautet das Installationsverzeichnis?
  4. Wo hast Du den Indikator gesucht (und nicht gefunden)?
