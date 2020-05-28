Hallo, Ja ich war schon mal hier mit dem gleichen Thema.
Was Du gekauft hast sollte im <Terminal-Verzeichnis>\MQL4\Indicators als .ex4-Datei mit dem Namen des Indikators liegen. Das Terminal-Verzeichnis (Ctrl-Shift-D) ist das mit der langen Zeichenwurst, zB:
C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BCDEABB7FE91819D147F14B92E0D9730\MQL4\Indicators.
Dann sollte das auch im Navigator des Terminals zu sehen sein, eventuell Indicators auswählen und über das Kontextmenü (rechter Mausklick) auf Aktualisieren klicken.
Von da den Indikator auf das Chart ziehen.
Was Du gekauft hast sollte im <Terminal-Verzeichnis>\MQL4\Indicators als .ex4-Datei mit dem Namen des Indikators liegen. Das Terminal-Verzeichnis (Ctrl-Shift-D) ist das mit der langen Zeichenwurst, zB:
C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BCDEABB7FE91819D147F14B92E0D9730\MQL4\Indicators.
Dann sollte das auch im Navigator des Terminals zu sehen sein, eventuell Indicators auswählen und über das Kontextmenü (rechter Mausklick) auf Aktualisieren klicken.
Von da den Indikator auf das Chart ziehen.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ich muss erstmal (noch Mal) erklären worum es geht. Ich habe mir eine Software für ein Jahr gemietet. Bisher hatte ich vergeblich versucht den Indikator auf meinen MT4 zu bekommen. Nun habe ich schon mal einen Hinweis bekommen.
Ich soll eine App zum Ausführen zuordnen. Kann mir Einer von Euch, den Weg aufzeigen wie ich zu solch einer App komme! Und dann die App zuordne?