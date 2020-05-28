Hallo, Ja ich war schon mal hier mit dem gleichen Thema.

Ich muss erstmal (noch Mal) erklären worum es geht. Ich habe mir eine Software für ein Jahr gemietet. Bisher hatte ich vergeblich versucht den Indikator auf meinen MT4 zu bekommen. Nun habe ich schon mal einen Hinweis bekommen.

Ich soll eine App zum Ausführen zuordnen. Kann mir Einer von Euch, den Weg aufzeigen wie ich zu solch einer App komme! Und dann die App zuordne?

 

Was Du gekauft hast sollte im <Terminal-Verzeichnis>\MQL4\Indicators als .ex4-Datei mit dem Namen des Indikators liegen. Das Terminal-Verzeichnis (Ctrl-Shift-D) ist das mit der langen Zeichenwurst, zB:

C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BCDEABB7FE91819D147F14B92E0D9730\MQL4\Indicators.

Dann sollte das auch im Navigator des Terminals zu sehen sein, eventuell Indicators auswählen und über das Kontextmenü (rechter Mausklick) auf Aktualisieren klicken.

Von da den Indikator auf das Chart ziehen.

 
Das ist mir alles zu kompliziert, ich brauche jemanden, der mit mir das evtl. über Teamwiever hinbekommt. Übrigens ist das ein EA


 
Hast du den mt4 installiert?
 
Btw, der ea mcht on long run mächtig verluste
