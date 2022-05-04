Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 258
Guten Tag, heute habe ich versucht, den TC-Tester gemäß den hier veröffentlichten LIGI-Daten zu betreiben. Aber aus irgendeinem Grund bekomme ich beim Starten eine Fehlermeldung. Es heißt: "Der Schritt- und Stoppwert ist falsch". Vielleicht mache ich etwas falsch.
1. Ich habe die Parameter für den Magier festgelegt.
2. Ich habe den Risikoparameter auf 1-10 gesetzt, aber mein Stopp und meine Stufe wurden immer noch nicht angezeigt.
Bitte sagen Sie mir, was ich falsch gemacht habe. Ich hätte meine Kaulquappe nicht gespeichert und ich werde keine Fehler haben.
Ich danke Ihnen im Voraus.
Sie haben es richtig verstanden.
Zuerst machen Sie eine Einzahlung von $10K und den Risikoparameter Null (das ist das konstante Mindestlos). Wird der Fehler angezeigt?
Das Risiko ist der Prozentsatz der Einlage, der bei einem Handel verloren gehen kann. Manchmal kommt es vor, dass ein Handel nach einem Gap eröffnet wird. In diesem Fall sollte nur ein Handel mit einem Fehler "daneben gehen", aber der Rest sollte normal funktionieren.
Was da nicht stimmt - das kann ich schwer beurteilen, Sie sollten sich zumindest das Protokoll ansehen.
Hier ist ein Bildschirmfoto. Anscheinend habe ich alle Daten eingegeben, aber es ist immer noch dasselbe. Entschuldigen Sie bitte im Voraus, mein Browser ist auf spanisch.
Und so steht es in den Parametern.... Die Stopp- und Schrittwerte sind nicht korrekt.
Ich kann den Bildschirm in Skype einschalten...
Äh, ..... Ich sage Ihnen, die irren sich. Lesen Sie, wie man den Strategietester benutzt!
Der einzige Parameter, den Sie optimieren können, ist der Risikoprozentsatz. Und Sie werden es nicht nur "von Null auf Null" optimieren (wie viele Durchgänge sind das?), sondern Sie werden eine Magie "von Eins auf Zehn" optimieren! Sind Sie sicher, dass Sie verstehen, was "Magie" ist? Es ist kein Parameter! Es ist die ID des von Ihnen gewählten Systems, sie kann nicht "optimiert" werden!
Lesen Sie, wie der Strategietester funktioniert, und setzen Sie nur das Risiko auf die Optimierung. Lassen Sie den Regcode auf Null, geben Sie die gewünschte Magik an.
Und - da ich vermute, dass Sie ein Netting-Konto haben - Liga TS - funktioniert nur auf MT4-konformen Hedge-Konten.
dies ist wahrscheinlich ein Fehler der Liga - Parameter, die nicht für die Optimierung bestimmt sind, sollten (im Gegensatz zu den Eingaben) sinput sein ...
Ich habe heute gelesen, wie man den Strategietester benutzt, vielleicht habe ich etwas übersehen. Aber soweit ich mich erinnere, gab es nichts über Magik.
Wenn ich MAGIC einstelle, sind die anderen Parameter standardmäßig eingestellt. Ich kann sie ändern, aber wozu?
Ich habe ein MT5-Konto. Als ich die Liga-Datei heruntergeladen habe, gab es 3 Archive. Soweit ich weiß, eine für MT5, die ich installiert habe.
dies könnte ein Fehler der "Liga" sein - Parameter, die nicht optimiert werden sollen, sollten eingegeben werden (im Gegensatz zur Eingabe) ...
Ja, ich stimme zu, denn eine "narrensichere" Lösung ist die richtige.
Akzeptiert.
Im Prinzip gehe ich gerade davon aus, dass ich nichts optimieren muss - alles ist längst optimiert, ich vergleiche nur die Systeme und wähle das richtige aus, und das Risiko - je nach zulässigem Schlupf... Aber die Menschen haben sich wirklich an die permanente Optimierung gewöhnt... Aus Trägheit versuchen sie vielleicht, alles zu optimieren.
Ich habe es nicht installiert. Mein Strategietester hat nichts mit Magie zu tun. Die Magie ist ein Bezeichner, die Nummer des TS, den Sie ausführen möchten. Es ist klar, dass durch die Änderung dieses Parameters alle anderen Parameter auf Standardwerte gesetzt werden. Die Frage ist jedoch, wie und warum Sie diese Kennung optimieren wollen.
Sie können sie nach Belieben ändern, es gibt drei davon:
MT5-Konto sollte ein Hedge-Konto sein, nur es ist kompatibel mit MT4. Grundsätzlich, wenn Sie versuchen, auf einem Netting-Konto zu laufen, sollte das ausführbare Modul der Liga beendet werden.
Es gibt drei Dateien im Archiv, eine für MT4, eine für MT5, die dritte ist eine Liste von Magiern aus der Liga.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 14 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
