Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 257
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Guten Tag, ist es möglich, der Liga beizutreten? Ich habe einfach keine Lust, 500 Seiten zu lesen (
Sie können.
Im angehängten Archiv - das aktuelle ausführbare Modul der League of TS für MT4 und MT5.
Außerdem - die Liste aller aktuellen TS, die in der Liga enthalten sind, mit Angabe des Assistenten und der Division (öffnet sich in Excel).
Jeden Tag werden einige TS neu optimiert, deshalb sollte das Laufzeitmodul regelmäßig aktualisiert werden.
Beim Start des ausführbaren Moduls müssen Sie den gewünschten Assistenten und den Risikoprozentsatz angeben. Sie funktioniert im Strategietester ohne jegliche Einschränkungen.
Um es auf einem Demo- oder Realkonto auszuführen, müssen Sie den Regex-Code angeben.
Jeder Redcode ist für ein paar Monate gültig und wird kostenlos für das Versprechen generiert, ein kostenloses Signal mit diesem oder mehreren Magiern zu eröffnen. Wenn ein solches Signal eröffnet wird, können Sie die Trades davon auf Real oder auf Ihr Signal oder auf PAMM kopieren - mir macht das nichts aus. Die Bedingung ist nur in der Eröffnung eines kostenlosen Signals und wenn Sie Zauberer hinzufügen oder Regexe aktualisieren wollen - alles bleibt in Kraft - es gibt ein Signal und Regexe für sie sind kostenlos und ohne Einschränkungen generiert.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Top 20 Chart für Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Die älteste TS-Karte:
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Five-Chart für Handelsqualität:
15 älteste TS mit mindestens 50 Trades (aufgrund der jüngsten Ereignisse haben nur 15 TS eine Historie von 50 oder mehr Trades und haben noch kein inakzeptables Verhalten gezeigt):
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 15 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 15 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:
Die ältesten 13 TCs mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Aktuelle Situation (alle TCs laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für die Handelsqualität:
Die ältesten 13 TCs mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Aktuelles ausführbares TC League Modul (zwei Versionen - für MT4 und MT5).
Ebenfalls beigefügt ist eine Liste aller TCs mit Baudatum, TC-Typ und Abteilung (öffnet sich in Excel).
Erinnern Sie daran, dass im Testgerät jedes System ohne Einschränkungen funktioniert. Um es auf Demo oder Real laufen zu lassen, brauchen Sie regcod. Regcodes sind kostenlos für das Versprechen einer offenen Überwachung.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Übersicht über die fünf besten Gleichgewichte:
Die Top 20 TS nach Handelsqualität:
Die fünf besten TS-Charts für Handelsqualität:
Die 13 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades: