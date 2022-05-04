Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 267
nicht beängstigend ist, ist es albern, sie auf die Grundlage der öffentlichen Forschung zu stellen. Aber es ist eine gute Entscheidungshilfe. Und die Arbeit geht in die richtige Richtung.
Aber nein - Forschung kann auch öffentlich sein - und sie wird weder beängstigend noch dumm sein. Es gibt sie.
Nicht an der Börse. Und wo das Geld ist, ist weder etwas, noch kann es etwas geben. Es ist mehr (wenn das Geld da ist) auf der Ebene von PR, Werbung, Altruismus. Kostenlose Ausbildung nützlich zu 80 Prozent kostenlos, und für die 20 Prozent, die es nicht zeigen, bezahlt)
Normale verständliche Arbeit mit verständlichen Ergebnissen. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das tut der Nützlichkeit keinen Abbruch.
Roman Shiredchenko:
мнение сейчас выразил свое в этом посте.
Ja, Georgy - falsch ausgedrückt - nicht auf die LIGA, sondern auf die "optimalen" LIGA-Roboter - seriöses Geld zu setzen, IMHO - ängstlich...
Natürlich ist das unklug und dumm. Wir brauchen Verständnis und zusätzliche Faktoren, Signale, Ihre eigenen! Ohne dies ist das Risiko nicht sinnvoll).
Was genau verstehen Sie von der Liga?
zum einen die offensichtlichen Dinge:
1. Es gibt für jede Zeitspanne einen typischen TS, der Gewinne innerhalb des Risikos liefert.
2. (Umgekehrt)Ein Schleppnetz ist profitabler als ein Schleppnetzstopp :-)
und nicht offensichtlich:
- zu wissen, welcher TS jetzt führt, ist nützlich (wie jedes Wissen)
- Der TS hat für jedes Instrument einen eigenen Satz von Parametern, mit denen er rentabel ist. Wenn TS anfängt, "schief zu laufen", sollte es vorübergehend deaktiviert werden, anstatt hysterisch über die Optimierung zu reden.
Ganz genau.
Ich habe es schon mehr als einmal gesagt - die TC-Liga ist nur ein Indikator. Welche Systeme mit welchem Symbol funktionieren. Die Tatsache, dass ich mein Hauptkonto nicht leerlaufen lasse, zeigt bereits, dass es in der Liga einen "Spielraum" gibt.
Hier bin ich gerade dabei, die EAs für "zu weit SL" zu überarbeiten. Ich bin jetzt schon der Meinung, dass SL auf zwei Tage begrenzt werden sollte. Alle EAs, bei denen der SL höher ist, werden unter Berücksichtigung dieses Limits neu optimiert.
- Für jedes Instrument hat der TS einen eigenen Satz von Parametern, mit denen er profitabel ist. Wenn der TS anfängt zu "versagen", sollte er einfach vorübergehend abgeschaltet werden und nicht hysterisch mit Optimierungsmaßnahmen überzogen werden.
Ganz genau. Und ich schalte sie nicht aus, ich entferne sie ganz. Ich habe immer viele Systeme, die genauso gut funktionieren.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades: