Aber George fand eine sehr radikale Lösung - er ließ die Haltestelle fast ganz weg und brachte die Menge auf Null.
Übrigens, ich habe diesen Punkt übersehen.
Nein, Peter.
Ich verzichte auf Haltestellen, die im Wesen des TS nicht vorgesehen sind. In Coup- und Trailing-TP-Systemen. Die Stopps sind so platziert, dass sie die Geschichte nicht beeinträchtigen. Es ist klar, dass, wenn es eine große Drawdown auf die Geschichte, und die Haltestelle wird in wer weiß wo ... Das bedeutet aber nur, dass das System nicht zum Markt passt und weder mit noch ohne Stopp verwendet werden kann.
Und in Systemen mit permanenten Stops und Trailing SL - Stops sind ein notwendiger Teil des TS, wie kann man sie also aufgeben?
Na ja... Die Ergebnisse machen mir Mut.
Trotz des allgemeinen Rückgangs und der Anzahl der TZ mit hoher Qualität, und trotz des Rückgangs der durchschnittlichen Qualitätsbewertung in den Tops, zeigen die ausgewählten Systeme, auf den Cent und auf die reale - zufriedenstellende Ergebnisse. Sie haben keine "Sterne am Himmel", sondern fangen regelmäßig Stopps ein. Das Gesamtergebnis ist jedoch immer noch ein kleiner Gewinn auf beiden Konten (unterschiedliche Systeme).
Ich schaue mir ein paar interessante Systeme an... Beide haben ein Verhältnis von 1:4 zwischen Gewinn und Verlust. Aber gleichzeitig liegt das durchschnittliche TP-SL-Verhältnis (für die Zeit, in der ich in der Liga arbeite) bei 5, und das Maximum in der Geschichte liegt bei 10...
Die jüngste Entscheidung, "zwangsweise" die SL auf die Hälfte und die Hälfte des täglichen Bereich (jetzt alle TC in der Liga haben eine kleinere SL, die maximale - 140% des täglichen Bereich), obwohl gezwungen, aber richtig.
Eine solche Entscheidung verzerrt das Bild von TCs, die einen großen Drawdown auf die Geschichte haben, wie "upticks - sixes" Ich habe immer misstrauisch. Aber jetzt sind diese TS in den Bewertungen "gesunken", und jetzt ist es viel einfacher geworden, die zu verwendenden TS auszuwählen. Es ist eine Sache, drei Dutzend TK durchzusehen, von denen zwei Dutzend eben diese "Emporkömmlinge" sind. Und es ist eine ganz andere Sache, fünf oder zehn Systeme durchzusehen, die bescheidenere, aber viel stabilere Ergebnisse zeigen. Früher waren sie einfach "verloren unter den Emporkömmlingen". Jetzt sind sie sofort sichtbar.
Und ich tendiere mehr und mehr zu Systemen mit einem hohen TP-SL-Verhältnis. Obwohl sie viel seltener profitieren als flache Systeme mit niedrigem TP-SL-Verhältnis und Scalper, deren TP-SL-Verhältnis sogar weniger als 0,1 betragen kann.
Meiner Meinung nach sind solche Systeme stabiler. Wenn ein "Rare-Breaker"-System seine Eigenschaften verringert, bleibt es ein "Rare-Breaker" und bleibt gleichzeitig profitabel. Wenn jedoch ein System der "häufigen Generation" seine Eigenschaften verliert, kann es sich leicht in ein System der "mittleren Generation" oder sogar in ein System der "seltenen Generation" verwandeln, wodurch seine Rentabilität erheblich sinkt.
Und ich spreche nicht von den Hunderten von Scalper-Trades pro Tag für den Gewinn von DC (und ich bin von Gier erstickt)...
Petya hat dir gesagt, du sollst einen vernünftigen SL und eine vernünftige Partie einsetzen, sonst ist deine Liga ein Hirngespinst...
Nö. Ich setze auf die gleiche SL wie in der Liga.
Es ist nur so, dass jetzt die "Pop-up-Systeme" aus dem Top verschwunden sind und den Vergleich nicht stören... Bei den Systemen, die eingebaut sind, ist SL mit oder ohne Einschränkung das Gleiche. Ich habe mir diese Systeme angeschaut und festgestellt, dass die "Emporkömmlinge" viel profitabler sind. Sie stehen nicht im Weg und tun nicht so, als wären sie echt.
Hier ist zum Beispiel meine Cenote:
Es ist durchaus möglich, ein Signal zu öffnen. Der Preis für ein einmonatiges Abonnement von "my way" beträgt 0,08 $.
Ja, mach's auf, gib mir was Richtiges.
Das Eigenkapital auf dem Konto beträgt 800 Cents. Das bedeutet, dass das Signal nicht mehr als 8 Cent pro Monat kostet.
