Top ging weder gestern noch heute ein Risiko ein und bezog sich dabei auf den Brexit und etwas über 150p. Allerdings hätte ich auch beim Pfund Gewinne mitnehmen können.
Sie haben das Richtige getan. Diese "Art von Brexit" hat in den letzten zwei Jahren bereits einen Scalper verloren.
Ich habe gestern vor der Abstimmung mehr als 7 % Gewinn gemacht, näher dran, und danach habe ich alle meine Gewinne verloren. Also null, den Orgasmus nicht mitgerechnet, den ich bekommen habe ))
Nein, das Produkt ist nur zur Show, es gibt viele solcher kostenlosen, und sie sind nutzlos) niemand wird einen echten Pflüger verkaufen).
Sie können es vermieten. Verdientes Geld für die Kaution und der Mietvertrag ist abgeschlossen. Im Allgemeinen gibt es viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, diese Website ist nicht das Ziel.
Es ist eine Schande. Aber ich habe nichts verloren! )
Ich habe das Pfund nach Bekanntwerden der Nachricht gekauft. Nahm 1%. Nicht viel. Und mit meinen Händen. Ich habe vorsichtshalber alle Bots über Nacht abgeschaltet.
Alexey Volchanskiy:
...null, den Orgasmus nicht mitgerechnet, den ich bekommen habe))
Es hat sich also doch gelohnt, zu tauschen.
Ich sitze heute hier und denke über solche Produkte nach:
Ich verbringe so viel Zeit mit Support, Schönheit und Code-Optimierung(der Algorhythmus ändert sich nicht),
Und hier gibt es jeden Tag 10 neue Experten, die sagen: "Hier hast du +100600 Millionen für Test-Checkpoints, nimm es für 200-10000 Pfund.Moral: Während Sie über Ihr Gewissen nachdenken, sind andere po....
Das Gewissen ist also entweder da oder nicht - es ist eine inhärente Tatsache, es gibt keine Ermahnungen zur Hilfe.
Das Gewissen ist also entweder da oder nicht - es ist eine Selbstverständlichkeit, und Ermahnungen werden nicht helfen.
Und die dritte Möglichkeit ist, dass man ein Gewissen hat, aber seit der Kindheit nicht gelernt hat, es zu benutzen.
Das Gewissen ist also entweder da oder nicht - es ist eine Selbstverständlichkeit, und Ermahnungen werden nicht helfen.