Yevhenii Levchenko:

Die Araber haben also alle Cents. Der Server fxopen.real2 ist ein Cent-Betriebssystem

Danke, das werde ich im Hinterkopf behalten.
 
Vladislav Andruschenko:


Ich habe vor kurzem einen solchen gefunden und an die Website geschrieben.

Ich habe das Thema verloren, ich hätte es mir aufschreiben sollen.

Die Hälfte von ihnen ist in der Rangliste zu finden )))

Ich denke also, was bringt es, sich hier zu empören, es ans Licht zu bringen? Alle sind damit zufrieden, die Menschen sind erwachsen und entscheiden selbst, was sie zahlen und an wen. Ich persönlich habe dabei nichts zu verlieren.
 
Vladimir Baskakov:
Ich denke also, was bringt es, sich hier zu empören, es ans Licht zu bringen? Alle sind damit zufrieden, die Menschen sind erwachsen und entscheiden selbst, was sie zahlen und an wen. Ich persönlich habe dabei nichts zu verlieren.

Stellen Sie sich vor, dass Sie selbst in einem Jahr ein Signal mit einer echten Geschichte, mit geringen Risiken und konstanten Gewinnen aufgebaut haben. Aber weil die "Bashkulianer", "Araber" und "Inder" ihre gefälschten Signale verkaufen werden, wird die Glaubwürdigkeit des Signaldienstes weiter unterminiert, und niemand wird Ihr wirklich hochwertiges Signal abonnieren, weil sie von Ihnen die gleichen Verluste erwarten wie von ihnen... Verlieren Sie oder nicht?

Boris Gulikov:

Neben MQ gibt es noch andere Dienste. Ich denke, es liegt an ihnen (wenn sie es brauchen), ihr Ziel zu erreichen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ein Hamster für 10 Jahre gesperrt wurde, weil er Kritik geübt hatte, obwohl es keine Beleidigungen gab, sondern nur Kritik an der Frau.
 
Yury Lemeshev:

Sehen Sie, was ich gefunden habe 280,80 278,33 277,69 288,69 21049% 10 August, bereits 43 Abonnenten!

Wie war das? Das ist nicht möglich!

bekanntes System
 
Yevhenii Levchenko:
Die Kerle investieren in die Förderung des Signals...
Nein. Die Leute stürzen sich nur auf das rasende Interesse.
 
Boris Gulikov:

Das wollte ich nur sagen!

Verärgerte Nutzer schlagen dann auf den Rest der ehrlichen Verkäufer von Signalen und Produkten ein.


Und sie stürzen sich immer noch auf Tester / gefälschte Signale...

 
Boris Gulikov:

wenn die Glaubwürdigkeit des Signaldienstes untergraben wird, werden sich auch die Methaquotes schlecht fühlen.
 

Oh-oh. Sie haben Maßnahmen ergriffen. Das ist eine Erleichterung.


