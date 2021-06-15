1200 Abonnenten!!! - Seite 163
Die Araber haben also alle Cents. Der Server fxopen.real2 ist ein Cent-Betriebssystem
Ich habe vor kurzem einen solchen gefunden und an die Website geschrieben.
Ich habe das Thema verloren, ich hätte es mir aufschreiben sollen.
Die Hälfte von ihnen ist in der Rangliste zu finden )))
Ich denke also, was bringt es, sich hier zu empören, es ans Licht zu bringen? Alle sind damit zufrieden, die Menschen sind erwachsen und entscheiden selbst, was sie zahlen und an wen. Ich persönlich habe dabei nichts zu verlieren.
Stellen Sie sich vor, dass Sie selbst in einem Jahr ein Signal mit einer echten Geschichte, mit geringen Risiken und konstanten Gewinnen aufgebaut haben. Aber weil die "Bashkulianer", "Araber" und "Inder" ihre gefälschten Signale verkaufen werden, wird die Glaubwürdigkeit des Signaldienstes weiter unterminiert, und niemand wird Ihr wirklich hochwertiges Signal abonnieren, weil sie von Ihnen die gleichen Verluste erwarten wie von ihnen... Verlieren Sie oder nicht?
Sehen Sie, was ich gefunden habe 280,80 278,33 277,69 288,69 21049% 10 August, bereits 43 Abonnenten!
Wie war das? Das ist nicht möglich!
Die Kerle investieren in die Förderung des Signals...
Das wollte ich nur sagen!
Verärgerte Nutzer schlagen dann auf den Rest der ehrlichen Verkäufer von Signalen und Produkten ein.
Und sie stürzen sich immer noch auf Tester / gefälschte Signale...
Oh-oh. Sie haben Maßnahmen ergriffen. Das ist eine Erleichterung.