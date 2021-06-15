1200 Abonnenten!!! - Seite 224
Mein Gott, können Sie sich das Geld vorstellen? Eintausendzweihundert mal dreißig ist gleich sechsunddreißigtausend Dollar! Multipliziert mit zweiundsechzig Millionen hundertundsechzigtausend Rubel! Einen Monat? Das ist das Ergebnis eines ganzen Lebens. Passives Einkommen ist top. Etwas, das man anstreben sollte. Ein Traum der letzten Instanz nach ausreichenden aktiven Einnahmen.
Eine Sache verstehe ich nicht. Warum gibt es nicht mehr Abonnenten? Denn es gibt Millionen von Händlern.
Laut nachgedacht
Was hindert Sie also daran, das Gleiche zu tun?
Ich habe eine nicht wirklich Standard-Frage, ich möchte nur zu klären, auf dem Signal-Markt, wenn Sie glauben, in der Signal-Geschichten, die dort gezeigt wird, fast alle tun ein wenig plus-minus von 2 bis 30-40% pro Monat "nicht stabil" natürlich manchmal sogar im negativen, aber das ist eine Realität des Handels, aber trotz dieser einige Anbieter haben mehr als +100 Abonnenten, so dass, wenn ich jeden Monat von 50 bis 200% pro Monat mit einem minimalen Risiko, erhalten Sie so viele Abonnenten wie die Top diejenigen oder viel mehr? Es ist nicht klar, was sie dorthin treibt, die Rentabilität pro Monat oder nur der Effekt der begeisterten Menge? Ich frage mich, was Sie darüber denken.
Zusammenarbeiten und Kopieren.
Ich habe eine nicht wirklich Standard-Frage, ich möchte nur zu klären. Laut Signal-Markt machen sie alle von 2 bis 30-40% Gewinn pro Monat "nicht stabil", natürlich manchmal sogar im Minus, aber das ist ein echter Handel Realität, trotz der Tatsache, dass einige Anbieter haben mehr als +100 Abonnenten, so dass, wenn ich 50-200% monatlich mit einem minimalen Risiko, werde ich diese Zahl der Abonnenten als Spitze oder viel mehr zu erhöhen? Es ist nicht klar, was sie dorthin treibt, die Rentabilität pro Monat oder nur der Effekt der begeisterten Menge? Ich frage mich, was Sie darüber denken.
Es gab einen Rekord von etwa 1000 Abonnenten auf dem Hamster, der einige Monate lang gehalten wurde, und eine Reihe von Pannen brach natürlich alle Rekorde. Und ich glaube nicht, dass man mehr als 50 % pro Monat machen sollte, wenn man es an die Spitze schaffen will.
Berücksichtigen Sie jedoch die Anzahl der vorhandenen Signale. Die meisten derjenigen, die Abonnenten haben, haben ihre eigenen Kanäle/Seiten entwickelt. Und wenn man sich nur auf das interne Ranking verlässt, ist es eine Lotterie.
Sie brauchen nur zu handeln, und das ist alles, jemand wird es bemerken. Manchmal ist es natürlich unklar, wie die Signale ausgewählt werden: Das Signal scheint gut zu sein, aber es gibt keine Abonnenten. Die Ausrutscher bei Mustache sind normal, aber die Leute halten sie nicht auf, sie handeln gut.Ich erinnere mich an ein Signal mit einem Preis von 100 Dollar. Es gab etwa 400 Abonnenten
Beim Hamster waren es über 3000
Etwa 1000 Abonnenten war der Rekord im Hamster...
Ja, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es einfach vergessen. Der letzte Screenshot vor den Minuspunkten wurde wie folgt aufgenommen
Nun, dann nach den Minuspunkten - der Sonnenuntergang des Signals
Der Erfolg des Signals ist die regelmäßige (schöne in Bezug auf die Überwachung Bilder) Rücknahmen. Hinzu kommt ein wenig Mundpropaganda an den Standorten.
Der Signalgeber ist ein Moderator
Ich mag diesen Punkt nicht und ich bin misstrauisch, im Allgemeinen gibt es Zweifel, dass ehrliche Atmosphäre auf der Signalverkäufer-Plattform herrscht, diejenigen, die stabil handeln und für eine lange Zeit haben sie fast keine Abonnenten, und diejenigen, die große Risiken eingehen und tun 50-100 pro Monat für ein schönes Bild Abonnenten für +1000 absteigen, so wie sie etwas durch den Verkauf von Signalen verdienen können?
Aber es gibt auch andere Dienste, wenn Sie wirklich etwas vorzuweisen haben.