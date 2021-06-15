1200 Abonnenten!!! - Seite 227
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Auch die Jungs von Golden sind unverständlich. Aber sie werden nicht übermütig. Ein Signal ist verschwunden, ein neues erscheint. Obwohl sie sie auch kontrollieren sollen. Aber hier sind drei Signale an einem Tag, alle auf demselben Gesicht!
Nun, wie immer - es gibt einen Platz für nichts :) Es hat schon viele solcher Schubladen gegeben.
Nun, wie immer gibt es einen Platz für nichts :) Solche Schubladen gibt es hier zuhauf.
Zur Kontrolle:
Signale -> MT4 -> im Feld "Suche nach Name, Autor, Broker" geben Sie ein: "LegoM" (nicht vollständig, aber ausreichend);
11 verschiedene Benutzer registrierten 21 Signale zwischen dem zwölften und fünfzehnten Februar. Eine gute Geschichte (stimmt, bei den meisten sind es etwa fünf Monate, aber es gibt auch welche mit einer längeren Geschichte). Auf der Website Chronik (so habe ich diese Firma gefunden) gibt es übrigens Signale vom gleichen Broker, die bei der Suche nach Signalen nicht angezeigt werden (Anbieter warten darauf, als Verkäufer registriert zu werden).
der Broker ist für Signale oder so etwas konzipiert.
Auch die Jungs von Golden sind unverständlich. Aber sie werden nicht übermütig. Ein Signal ist verschwunden, ein neues erscheint. Obwohl sie sie auch kontrollieren sollen. Aber es gibt drei Signale an einem Tag, alle auf demselben Gesicht!
Ich war auf ihrer Website. Sie ist ein wenig verwinkelt und fehlerhaft.
Ich habe auf "Konto eröffnen" geklickt und eine Fehlermeldung erhalten.
Wahrscheinlich gibt es im EA Tage, an denen der Stoploss aufgetreten ist. Und der EA darf an diesen Tagen nicht handeln. Deshalb ist sie in der Geschichte so gut erprobt.
Und die Tatsache, dass es in den letzten 1,5 Monaten online gut gehandelt wurde, ist nur ein Zufall.
Ich habe Ihnen gesagt, dass es sich nur um einen Glückspilz handelt, der bisher Glück hatte und nicht in einen Stop-Loss geraten ist.
Die Reihe der Konten mit Millionen von geleerten Unterschriften ist aktualisiert worden - eine neue
die Reihe der Konten mit Millionen von geleerten Unterschriften ist neu.
Investoren, die wild schreien?
Die Reihe der Konten, bei denen Millionen von Unterschriften durchgesickert sind, wurde aktualisiert - eine neue.
Damit sinkt auch die Glaubwürdigkeit des Dienstes. Das macht Sinn.
Damit sinkt auch die Glaubwürdigkeit des Dienstes. Das macht Sinn.