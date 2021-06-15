1200 Abonnenten!!! - Seite 219
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Gehen Sie zunächst in den Bereich "Verkäufer" des Menüs und verifizieren Sie Ihre Identität. Sobald Sie als Verkäufer verifiziert sind, stehen Ihnen die Funktionen des Signalanbieters zur Verfügung. Sie können sich auch an der Überwachung beteiligen. Dankeschön
Vielen Dank, Vitaly, ich habe meine Unterlagen zur Prüfung eingesandt und warte nun auf das Prüfverfahren.
Vielen Dank, Vitaly, ich habe meine Unterlagen zur Überprüfung eingesandt und warte nun auf den Abschluss des Überprüfungsverfahrens.
Nur der Mindestpreis beträgt 30 $, wovon 20 % als Provision einbehalten werden.
Ein weiterer Hamster erschien in Signale und Markt (oben). Pips (tp 100/ sl 1000) in Asien, Eröffnung um genau 2:00. Gelegentlich geht es vorbei.
Es gibt dieOption einer Londoner Sitzung, abertp 200/ sl 2000.
Wird sie lange halten?
Denken wir an die NoLimit-Geldbörsen.
können Sie sehen, dass das Signal "gekocht" wurde.
204 Menschen haben ihr Geld verloren. Den Methaquoten ist das egal, sie tun nichts dagegen.
können Sie sehen, dass das Signal "gekocht" wurde.
204 Menschen haben ihr Geld verloren. Den Methaquoten ist das egal, sie tun nichts dagegen.
Und ich sehe, dass er seine Gewinne von März auf Mai gekürzt hat. Aber Sie reden natürlich immer von Verschwörungen.
Ja, es heißt: "Der Handelsstil hat sich geändert".
Aber diese Information sagt den Abonnenten nichts. Sie denken, dass der Händler einfach nur seinen Handelsstil geändert hat, das ist alles.
Eine schlecht gewählte Inschrift.
Und die meisten Kunden wissen nicht, dass Signale "kochen" können.
Und ich sehe, dass er von März bis Mai vom Wachstum abgeschnitten war. Aber Sie reden natürlich immer von Verschwörungen.
Es ist nicht wirklich eine Verschwörung, es ist etwas anderes. Nun, denken Sie darüber nach.
Depo $10.
Am 17. März eröffnet er 5 Aufträge zu je 0,01 Lots. Sie setzt tp=20 Punkte und sl=100 Punkte. Es ist jedoch klar, dass der Stopp in 18-19 Punkten umgesetzt werden wird. Das ist das Risiko des ganzen Schnittes, wie man sagt, aber ich hatte Glück.
Jetzt haben wir $20 Depot und 100% Gewinn.
In wenigen Minuten 3 Aufträge zu je 0,03 Lot. Wetten tp=20 Pips und sl=100 Pips. Allerdings wird der Stop-Out bei 21-23 Punkten liegen.
Warum sind es 0,09 Lot und nicht 0,10? Denn ich weiß, dass 300 % vom System verloren gehen, so dass 280 % für diesen Monat ausreichen werden.
1. April, Eröffnung mit 0,15 kumulativem Los. Das wirkliche Risiko besteht darin, die Einlage nach 25 Punkten zu ziehen, aber ich habe 20 Punkte gewonnen und das Wachstum des Monats beträgt 80%
Am 2. April wird mit dem Gesamtlot 0,18 eröffnet. Mein eigentliches Risiko bestand darin, 37 Punkte zu verlieren, aber ich habe 30 Punkte gewonnen und einen monatlichen Gewinn von 220 % erzielt.
Außerdem habe ich kleine Trades mit kleineren Lots, um zu vermeiden, dass nur die Positionen mit dem größten Gewinn in der Historie auftauchen.
Anfang Mai und Anfang Juni dasselbe Muster, dann Überwachung.
Es gibt keine derartigen Risiken mehr "für das gesamte Kotelett", was darauf schließen lässt, dass das Signal durch Aussieben entstanden ist.
Und er hat auch regelmäßig solche Signale