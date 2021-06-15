1200 Abonnenten!!! - Seite 228
Wenn der Gewerbetreibende ein Idiot ist, was hat dann die Dienstleistung damit zu tun?
Das ist natürlich nicht auszuschließen, denn der Dienst bietet Statistiken und Analysemöglichkeiten, die mehr als ausreichend sind.
Was jedoch fehlt, ist ein solches Instrument wie ein Verlustbegrenzer.
Sie sehen ein Signal mit einem Jahr Historie, der Drawdown lag bei maximal 20%, Sie haben sich angemeldet und in einem Monat hatte er 90% Drawdown, und Sie haben einige %. Um solche Situationen zu vermeiden, ist eine Einschränkung in der Phase der Anmeldung erforderlich.
Sie und ich verstehen, dass der Dienst nichts damit zu tun hat, aber versuchen Sie einmal, es einer Person zu erklären, die erst kürzlich hierher gekommen ist.
Lesen Sie die Referenz, damit Sie genauer werden können.
Lesen Sie das Merkblatt, damit Sie sich sachlich äußern können.
Warum nicht eine Rangliste der erfolgreichen Abonnenten hinzufügen?
Erfolgreiche Abonnenten gehen nahtlos in die Kategorie der Treuhandkunden über.
Für diese Person ist alles schon 100.500 Mal in den Regeln und im Forum geschrieben worden. Er wählt den Händler und das Signal aus, und das gesamte Risiko liegt bei ihm. Was hindert ihn daran, die Pfandbelastung auf 20-40 % festzusetzen?
Der Dienst sieht bereits den Ausschluss des Signals aus dem Schaukasten und die Schließung des Abonnements vor, wenn der Drawdown 30 % überschreitet.
Ich habe nicht über das Ausblenden des Signals aus der Vitrine bei Drawdown gesprochen, es macht keinen Sinn für diejenigen, die bereits abonniert haben.
Was jedoch fehlt, ist ein Instrument wie der Verlustbegrenzer.
Hier ist ein Auszug aus den Regeln:
P.S. - nicht so dumme Abonnenten. Es sind noch 2,4 Millionen Gelder in den Händen der Abonnenten...
Allerdings glaubte, dass Gewinne von mehr als 200% pro Monat real und zuverlässig waren ).
Ich habe es nicht bemerkt. Ich habe diese Registerkarte schon lange nicht mehr überprüft. Das ist eine gute Nachricht.