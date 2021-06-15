1200 Abonnenten!!! - Seite 220

Neuer Kommentar
 

Dollar-Gegenbewegung
Die Hoffnung stirbt zuletzt D))


 
Ivan Butko:

Dollar-Gegenbewegung
Die Hoffnung stirbt zuletzt D)))


Berichtigung)))

 
Desapp Pr:

Berichtigung))

1,2,3. Dies ist bereits eine stabile Wohnung).

[Gelöscht]  
Uladzimir Izerski:

1,2,3. Dies ist bereits eine stabile Wohnung).

Wowa, hör auf zu modellieren;) du hast mit dem Markt so viel zu tun wie ich mit dem Ballett. Trink blau, es gehört dir.
 
Vladimir Baskakov:
Wowa, hör auf zu modellieren;) du hast mit dem Markt so viel zu tun wie ich mit dem Ballett. Trinken Sie etwas Blau, es gehört Ihnen.
Nicht schlecht -2.080,05 ).
 

Bulmish hat den Staffelstab an die neue Spitze weitergegeben. Es läuft unrealistisch reibungslos.




 

Potenzial :)


 
Ivan Butko:

Bulmish hat den Staffelstab an die neue Spitze weitergegeben. Es läuft unrealistisch reibungslos.




Wahrscheinlich gibt es in dem EA Tage, an denen der Stoploss passiert ist. Und der Expert Advisor darf an diesen Tagen nicht handeln. Deshalb ist sie in der Geschichte so gut erprobt.
Und die Tatsache, dass es in den letzten 1,5 Monaten online gut gehandelt wurde, ist nur ein Zufall.

 
Ivan Butko:

Bulmish hat den Staffelstab an die neue Spitze weitergegeben. Es läuft unrealistisch glatt.

Glücklicher Überwinder

 
danminin:

Wahrscheinlich gibt es im EA Tage, an denen der Stoploss aufgetreten ist. Und der EA darf an diesen Tagen nicht handeln. Deshalb ist sie in der Geschichte so gut erprobt.
Und die Tatsache, dass es in den letzten 1,5 Monaten online gut gehandelt wurde, ist nur ein Zufall.

Selbst wenn sich der Kurs in die falsche Richtung bewegt, hat er im Grunde genommen einen Stopp. Sobald er eine erreicht, wird er wieder zunehmen.

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


Eröffnungskurs, Stop, Take.

Moose: 1.18250-1.20250= -0.02 oder 200.0 Pips

Take: 1.18250-1.18044= 0.002 oder 20.0 Pips.

Verhältnis TP:SL = 1:10. Bei durchschnittlich 10 Geschäften pro Monat wird es einen Monat dauern, bis er sich erholt hat. Der Autor selbst warnt davor, dass ein 100%iger Sieg nicht unbesiegbar sein wird.

Kann jemand ausrechnen, wie viel ein Elch von einer Kaution abzieht? Es fällt mir schwer, seine Risiken zu ertragen.

1...213214215216217218219220221222223224225226227...230
Neuer Kommentar