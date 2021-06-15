1200 Abonnenten!!! - Seite 220
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dollar-Gegenbewegung
Die Hoffnung stirbt zuletzt D))
Dollar-Gegenbewegung
Die Hoffnung stirbt zuletzt D)))
Berichtigung)))
Berichtigung))
1,2,3. Dies ist bereits eine stabile Wohnung).
1,2,3. Dies ist bereits eine stabile Wohnung).
Wowa, hör auf zu modellieren;) du hast mit dem Markt so viel zu tun wie ich mit dem Ballett. Trinken Sie etwas Blau, es gehört Ihnen.
Bulmish hat den Staffelstab an die neue Spitze weitergegeben. Es läuft unrealistisch reibungslos.
Potenzial :)
Bulmish hat den Staffelstab an die neue Spitze weitergegeben. Es läuft unrealistisch reibungslos.
Wahrscheinlich gibt es in dem EA Tage, an denen der Stoploss passiert ist. Und der Expert Advisor darf an diesen Tagen nicht handeln. Deshalb ist sie in der Geschichte so gut erprobt.
Und die Tatsache, dass es in den letzten 1,5 Monaten online gut gehandelt wurde, ist nur ein Zufall.
Bulmish hat den Staffelstab an die neue Spitze weitergegeben. Es läuft unrealistisch glatt.
Glücklicher Überwinder
Wahrscheinlich gibt es im EA Tage, an denen der Stoploss aufgetreten ist. Und der EA darf an diesen Tagen nicht handeln. Deshalb ist sie in der Geschichte so gut erprobt.
Und die Tatsache, dass es in den letzten 1,5 Monaten online gut gehandelt wurde, ist nur ein Zufall.
Selbst wenn sich der Kurs in die falsche Richtung bewegt, hat er im Grunde genommen einen Stopp. Sobald er eine erreicht, wird er wieder zunehmen.UPD
Eröffnungskurs, Stop, Take.
Moose: 1.18250-1.20250= -0.02 oder 200.0 Pips
Take: 1.18250-1.18044= 0.002 oder 20.0 Pips.
Verhältnis TP:SL = 1:10. Bei durchschnittlich 10 Geschäften pro Monat wird es einen Monat dauern, bis er sich erholt hat. Der Autor selbst warnt davor, dass ein 100%iger Sieg nicht unbesiegbar sein wird.
Kann jemand ausrechnen, wie viel ein Elch von einer Kaution abzieht? Es fällt mir schwer, seine Risiken zu ertragen.