1200 Abonnenten!!! - Seite 221
Der Handel geht nach Fackeln auf dem Leuchtkörper, wichtig ist, dass sich der Leuchtkörper nicht in unserem Sonnensystem befindet.
Klingt wie ein Sonnenstich, setz dich hin)))
Seine Abschlüsse orientierten sich stark an den M30-Eröffnungskursen der beiden Vortage. Der gestrige Handel entsprach zwar nicht der Richtung. Aber es war positiv, und das gilt auch für die andere Richtung. Und heute hat er einen Einstieg verpasst, obwohl sich die Kurse in einem Kaufcluster befanden.
Seine Abschlüsse orientieren sich gut an den M30-Eröffnungskursen der beiden Vortage.
Gibt es in diesen Diagrammen eine Break-even-Formel?)))
Dies sind Cluster.
Und seine Rentabilitätsformel lautet 200/2000.
Ich habe noch nie einen MM von 20/200 getroffen, der genau ein paar Jahre hält. Und sein Backtest und sein Forward sind identisch. Für die Abonnenten ist das natürlich toll, aber ich bin neugierig. Außerdem stellt der Autor selbst oft fest, dass es sich um einen Gewinn handelt, der nicht ewig anhält.
Es ist wie ein neuronales Netz, das auf eine neue Geschichte umtrainiert werden muss. Auch das Clustering muss neu trainiert werden.