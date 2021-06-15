1200 Abonnenten!!! - Seite 221

Der Handel ist abhängig von den Fackeln auf dem Leuchtkörper, wichtig ist, dass der Leuchtkörper nicht in unserem Sonnensystem ist.
 
Grozir:
Der Handel geht nach Fackeln auf dem Leuchtkörper, wichtig ist, dass sich der Leuchtkörper nicht in unserem Sonnensystem befindet.

Klingt wie ein Sonnenstich, setz dich hin)))

 
Ivan Butko:

Klingt wie ein Sonnenstich, setz dich hin)))

Bleib in der Hocke, das ist ein guter "KU" :-)
 
Wenn die Spitze den Preis auf 30 Dollar gesenkt hätte, wären mehr Abonnenten gekommen. Aber offenbar nicht interessiert
 
Ein recht großzügiger Anbieter. Für eine Transaktion erstattet er den Abonnementpreis, und die Transaktionen pro Monat liegen unter einem Dutzend.
 

Seine Abschlüsse orientierten sich stark an den M30-Eröffnungskursen der beiden Vortage. Der gestrige Handel entsprach zwar nicht der Richtung. Aber es war positiv, und das gilt auch für die andere Richtung. Und heute hat er einen Einstieg verpasst, obwohl sich die Kurse in einem Kaufcluster befanden.


Vladimir Tkach:

Seine Abschlüsse orientieren sich gut an den M30-Eröffnungskursen der beiden Vortage.


Gibt es in diesen Diagrammen eine Break-even-Formel?)))

 
Ivan Butko:

Gibt es in diesen Diagrammen eine Break-even-Formel?))

Dies sind Cluster.

Und seine Rentabilitätsformel lautet 200/2000.

 
Vladimir Tkach:

Dies sind Cluster.

Und seine Rentabilitätsformel lautet 200/2000.

Ich habe noch nie einen MM von 20/200 getroffen, der genau ein paar Jahre hält. Und sein Backtest und sein Forward sind identisch. Für die Abonnenten ist das natürlich toll, aber ich bin neugierig. Außerdem stellt der Autor selbst oft fest, dass es sich um einen Gewinn handelt, der nicht ewig anhält.

 
Ivan Butko:

Ich habe nur noch keinen MM 20/200 getroffen, der schon seit ein paar Jahren genau das tut. Und sein Backtest und sein Forward sind identisch. Für die Abonnenten ist das natürlich toll, aber ich bin neugierig.

Es ist wie ein neuronales Netz, das auf eine neue Geschichte umtrainiert werden muss. Auch das Clustering muss neu trainiert werden.

