awsomdino:

Was für ein Ärger, wie bei McDonald's werden die Kunden nicht kontrolliert, ich kenne jemanden, der sogar gekocht hat.

Aber es ist eine einmalige Sache. Man bekommt Abonnenten, man leert ihre Konten... und das war's, niemand sonst wird sich anmelden.

 
Weiß jemand, was der Kunde von mir will?
Ich werde versuchen, 2marrow Wenn jedes Problem, das sie ich Sie kontaktieren, aber haben Sie sehen, dieses Signal Name ist meta trader4 plz versuchen, haben Sie den Namen dort sehen
19:03
Ich kann nicht da sehe ich nur mql5 Website nicht in meta4 Händler Sie versuchen und sagen Sie mir auch
19:05
Ich kann Ihren Namen nicht finden ist meta trader4 Plattform stoploss take profit
19:09
 
Yaroslav Gnidets:
Er kann Ihr Signal in Metatrader nicht finden.

Bieten Sie ihm daher ein Abonnement auf der Signalseite an.

 
Tut mir leid, aber wie soll ich das machen? Er hat meine Seite.
 
Yaroslav Gnidets:
Tut mir leid, aber wie soll ich das machen? Er hat meine Seite.

Wie macht man...

Schreiben Sie, dass Sie nicht in Metatrader sind, weil das Signal Bewertung in den Dienst noch nicht stark genug ist. Und deshalb gibt es sie im Moment nur auf der MC-Website.

Er möchte Sie gezielt auf der Plattform finden. Ich weiß nicht, warum. Und alles, was er Ihnen geschrieben hat, bezieht sich auf die Tatsache, dass er Sie dort nicht findet.

 
OK. Danke.
 
Yaroslav Gnidets:
Okay, danke.

Auf der Seite befindet sich eine Schaltfläche für die Anmeldung. Wenn er darauf klickt, wird Ihr Signal in seinem Metatrader geöffnet. Das können Sie ihm auch erklären.

 
Yaroslav Gnidets:
Tut mir leid, aber wie machen Sie das? Er hat meine Seite.

In der oberen rechten Ecke von Metatrader befindet sich eine Suchfunktion.
Dort kann er den Namen des Signals eingeben und auf "Suchen" klicken.

Ich habe Ihr Signal in Metatrader 4 gefunden -


Wenn der SIGNAL Fragen zum Signaldienst hat, stellen Sie diese in denFAQ zum Signaldienst.
Vladimir Karputov:
Wenn der SIGNAL Fragen zum Signaldienst hat, stellen Sie diese in denFAQ zum Signaldienst.

Gibt es eine ähnliche englischsprachige Niederlassung?

