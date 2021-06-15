1200 Abonnenten!!! - Seite 217
Was für ein Ärger, wie bei McDonald's werden die Kunden nicht kontrolliert, ich kenne jemanden, der sogar gekocht hat.
Aber es ist eine einmalige Sache. Man bekommt Abonnenten, man leert ihre Konten... und das war's, niemand sonst wird sich anmelden.
Weiß jemand, was der Kunde von mir will?
Er kann Ihr Signal in Metatrader nicht finden.
Bieten Sie ihm daher ein Abonnement auf der Signalseite an.
Tut mir leid, aber wie soll ich das machen? Er hat meine Seite.
Wie macht man...
Schreiben Sie, dass Sie nicht in Metatrader sind, weil das Signal Bewertung in den Dienst noch nicht stark genug ist. Und deshalb gibt es sie im Moment nur auf der MC-Website.
Er möchte Sie gezielt auf der Plattform finden. Ich weiß nicht, warum. Und alles, was er Ihnen geschrieben hat, bezieht sich auf die Tatsache, dass er Sie dort nicht findet.
Okay, danke.
Auf der Seite befindet sich eine Schaltfläche für die Anmeldung. Wenn er darauf klickt, wird Ihr Signal in seinem Metatrader geöffnet. Das können Sie ihm auch erklären.
Tut mir leid, aber wie machen Sie das? Er hat meine Seite.
In der oberen rechten Ecke von Metatrader befindet sich eine Suchfunktion.
Dort kann er den Namen des Signals eingeben und auf "Suchen" klicken.
Ich habe Ihr Signal in Metatrader 4 gefunden -
Gibt es eine ähnliche englischsprachige Niederlassung?