Martingaleurs?
Nicht sehr ähnlich - sie öffnen sofort, mit ein paar oder drei Aufträgen; ohne Bezug auf Drawdowns oder Misses
Ich verstehe den Sinn dieser Aktion nicht. Ist dies eine Schlupfkontrolle? Oder wird das Diagramm eher "glatt"?
PS/ aber die Martingelisten beherrschen den Handel in Dreiecken und das Volumen wird manchmal durch benachbarte Paare in die Höhe getrieben.
Die Signale werden hier unter dem Mikroskop betrachtet, daher die Frage hier:
Warum teilen die "Signalleute" die Geschäfte auf?
Das heißt, anstatt bei 0,02 Lots einzusteigen, eröffnen sie zwei bei 0,01... und schließen sie gleichzeitig. Dies ist ein weit verbreitetes Phänomen, und viele Menschen tun dies auch.
Hat das einen Sinn, abgesehen davon, dass es die Zahl der Geschäfte erhöht?
Das ist ein bekanntes Problem.
Die Anzahl der in der Statistik erworbenen Punkte steigt arithmetisch an. Die Unerfahrenen werden es zu schätzen wissen, und die Einschaltquoten werden steigen.
In einer Serie von Geschäften machte ich 12 000,0 Pips pro Tag, nachdem ich 1 Lot in 100 offene Aufträge zu 0,01 aufgeteilt hatte.
Das System zur Auswertung des Signaldienstes sollte mindestens 30 Trades aufweisen, andernfalls wird eine Warnung über die geringe Anzahl von Aufträgen ausgegeben. Hinzu kommt die Analyse, dass der Hauptgewinn beispielsweise für drei Monate in zwei oder drei Tagen erzielt wird. Häufig basieren solche Systeme auf einem "Wicked Scheme", bei dem ein- oder zweimal im Monat gegenläufige Positionen auf mehreren Cent-Konten platziert werden und die überlebenden Konten dann mit der Überwachung verbunden werden.
Ich habe einigen auf dieser Seite Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt gibt es vom gleichen DC ein neues Signal von einem dieser "Trader", auf Platz 4 in Bezug auf das Wachstum. Im letzten halben Jahr hat er bereits mehrere Konten verloren, aber davor hat er es geschafft, an seinen Abonnenten zu verdienen.
Und diese Aufteilungen ermöglichen es ihm, das Bewertungssystem zu "überlisten", um einige Standardwarnungen zu vermeiden und seinen Abonnenten zu verstehen zu geben, dass er mehrere Seiten mit der Handelsgeschichte hat. Obwohl es 5-6 geteilte Positionen geben kann, wurden solche Positionen in letzter Zeit durch zufällige Geschäfte mit kleinen Übernahmen verwässert - irgendwo gewinnbringend, irgendwo nachteilig, um sie weniger offensichtlich zu machen. Und die Leute versuchen, 200-300% pro Monat zu bekommen, wie warme Semmeln.
Niemand eilt irgendwohin, es gibt nur wenige Abonnenten im Vergleich zu den Händlern. MQ scheint nach der Hamstergeschichte an Glaubwürdigkeit zu verlieren
Hier sind die Signale des Autors, die er Anfang Dezember durchsickern ließ. Die Zahl der Abonnenten lag bei über 400. Auf der durchgesickerten 118 ist das schon etwas verstreut.
Mit ihrem neuen Signal liegt sie jetzt auf Platz 4 beim Wachstum. Auf zwei ihrer Konten sind über 60 Personen angemeldet. Kleiner, natürlich. Offenbar erinnern sich noch viele Leute an sie aus dem Dezember, aber auch nicht schlecht.
Und warum werden die Metaquotes in den Monaten vor der Überwachung nicht ausgegraut?
hat man diese Praxis aufgegeben?
Niemand hat es eilig, denn die Zahl der Abonnenten ist im Vergleich zu den Händlern gering. MQ scheint nach der Hamstergeschichte an Glaubwürdigkeit zu verlieren
jeder ist undicht, so dass sie das Vertrauen in den Dienst verloren.
Anbieter "vorbereiten" Signale für ein paar Monate, dann fügen Sie sie mit fertigen Ergebnisse bei 100% jeden Monat, Hamster stürzen und sind schnell durchgesickert.
sind dann in den Dienst enttäuscht.
verwendet, um 3000 Abonnenten für die Top-Signal haben,
jetzt ~300.
Ich habe das Gleiche gesagt, nur kürzer
nur, ohne die Einzelheiten zu verraten.