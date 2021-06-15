1200 Abonnenten!!! - Seite 212

Nun hat sich ein weiterer Fachmann zu Wort gemeldet. Es ist nicht das erste Jahr, in dem er am Monatsanfang mit einer coolen Geschichte aufwartet und dann wie eine Maus mit einer geraden Linie dasitzt und empörte Abonnenten sammelt: "Was ist denn da los, aye-aye-aye, wann fängt der Handel an, Abonnements sind so teuer". Dann versuchte er zu feilschen - na ja, ich will mich nicht mit den traurigen Dingen aufhalten. Noch besser: Hier sind ein paar lustige Bilder.


2018


2019


Und jetzt.


 
Wenn es eine solche Gelegenheit gibt, auf Hamstern zu hocken, wird es schnell Geschäftsleute geben, die diese Gelegenheit ergreifen werden.

 
Im Laufe der Zeit wird dies immer schwieriger, je mehr Erfahrung die Abonnenten haben. Auf dem ersten Bild (2018) waren es 172 Abonnenten in einem Monat. Jetzt sind es 26 in 10 Tagen, und das liegt wahrscheinlich daran, dass der Bushmill, Superhiretuner im März ein Minus angezeigt hat. Dennoch ist der Zustrom an gefälschten Signalen nicht mehr derselbe.
 

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests

Bibliotheken: OnTesterCustom

fxsaber, 2020.03.15 22:59

Ich habe in meinen Kontoüberwachungen das gleiche Muster von Kontoabflüssen gesehen, das sich oft wiederholt.

Es geht nicht um einen Einbruch der Indizes oder des Öls, sondern um den Währungsmarkt. Deshalb ist es auch viel interessanter.

Hier sind einige Bildschirmfotos von verschiedenen Konten. Viele gute Scalper-Roboter wurden ausgelöscht.


Schwarzer Schwan auf 10 Zahlen in 40 Minuten. Wer auch immer damit Geld verloren oder verdient hat, ist absolut nicht schuld daran. Es ist ein Unfall. Es ist einfach falsch, diejenigen zu verurteilen, die verloren haben, oder diejenigen zu loben, die von dieser Bewegung profitiert haben.
 
Der Engländer war eine undichte Stelle. Und so stürmte er zügig davon
[Gelöscht]  
Bush ist wirklich auf dem Holzweg. Wer weiß, was die ts sind?
 
Es sieht so aus, als ob das Eigenkapital ein Gitter ist.

4 % pro Monat, das ist eine Pleite?

Es sieht so aus, als sei das Signal ein Jahr lang "gekocht" worden, bevor es hinzugefügt wurde.

Mein Gewinn pro Monat betrug 40% vor dem Hinzufügen zu den Signalen, nach dem Hinzufügen 4%.

Martins sind im Durchschnitt abwerfen, wenn sie einen Gewinn von 100% zu erreichen. vielleicht 2 Jahre leben wird.

[Gelöscht]  
Der Gewinn ist insgesamt groß.
 
Registrieren Sie sich und verdienen Sie Geld))







[Gelöscht]  
Ich habe kein Abonnement und habe es auch nicht vor, ich schaue nur gelegentlich zu, wie Schafe geschoren werden, nur für mich.
