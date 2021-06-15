1200 Abonnenten!!! - Seite 105

5drakon:

Sie putzen natürlich, aber im Gegenteil, sie putzen sich selbst ))))

Wo ist die Logik, + Tausende von Prozent für ein paar Monate und sie sitzen in der Spitze
 
Vladimir Baskakov:
Wo ist die Logik, + Tausende von Prozent in ein paar Monaten und sie sitzen ruhig an der Spitze?

Oben sehen Sie mehr als das.

Die Leute heben Geld per Lastwagen ab).

m015

Uladzimir Izerski:

Ja, darum kann man sie nur beneiden.
 
Vladimir Baskakov:
Ja, ich bin neidisch.


Was? Dass er eine Summe eingezahlt und dann abgehoben hat?

Vladislav Andruschenko:


Was? Dass er einen Betrag eingezahlt und dann abgehoben hat?

Ja, ich glaube, so bekommen sie das Interesse.
 
Uladzimir Izerski:

Ein ZIL hält vor der Bank, schmutzig wie es ist, die Tür wird laut zugeschlagen, und ein Handwerker springt hinten heraus, mit einer Schaufel, und der Schaber selbst ist ein bisschen rostig. Im Allgemeinen stellte ich einige Leute ein, die mir helfen sollten, und einigte mich auf 800 Rubel + eine Flasche für jeden. Zu Hause habe ich einige Kartoffelsäcke mitgenommen, damit ich kein Geld für neue ausgeben muss. Die Jungs gehen in die Bank, einer hält einen Sack in der Hand und der andere schaufelt ihn hinein. "Gray, es gibt noch mehr Taschen in der Kabine, diese reichen nicht aus, bring sie her, los!".


 
Vladimir Baskakov:
Es könnte sich um ein PAMM handeln, und die Einzahlungen/Abhebungen hängen nicht vom Manager ab.

Vladimir Gribachev:

Das denkt also der Zinseszins. Es war klar, dass es ausverkauft sein würde, es ist seltsam, wohin die Leute schauen
 
Uladzimir Izerski:

es ist ein PAMM
 
multiplicator:
Es handelt sich um ein Cent-Konto, das zu Beginn als reguläres Sachkonto definiert wurde.

