1200 Abonnenten!!! - Seite 123
Sie wollen... Ich meine, du willst...
Auf keinen Fall - ich will gar nichts - ich bringe nur meine Argumente vor, und wenn sie jemandem nicht gefallen oder er sie für absurd hält, kann er sie ganz ignorieren.
"Wollen" und "vorschlagen" - es gibt einen Unterschied zwischen diesen Begriffen.
Es liegt nicht in der Verantwortung des Signalanbieters, zukünftige Abonnements zu erhalten.
Das ist keine Verantwortung - sondern Verantwortungslosigkeit, um Geld zu verdienen. Und es gibt mehrere Beispiele für diese Art des Verdienstes - Gontschars Signal, dieses Signal - sie alle sind Signale für einen einzigen Zustrom von Abonnenten - und es gibt keinen Zweck in diesen Signalen zu "leben" für Monate.
Steigen Sie "überhaupt" mit einem Stop-Loss ein, der einem Stop-Out von 60 Punkten entspricht - solche Strategien "leben" nur durch Zufall. Die Analyse solcher Signale ist nichts anderes als eine Studie über den "systematischen Fehler der Überlebenden".
Und Ihnen zu sagen, wie es der Anbieter tut - dass Sie mit solchen Risiken jahrelang leben und Hunderte von Prozent pro Jahr verdienen können, solange Sie seinem einzigartigen "Geldmanagementsystem" folgen - ist bei jedem legitimen Stopp-Out, der natürlich durch einen plötzlich veränderten Markt verursacht wird, "komisch" anzusehen.
Die Verantwortung des Signalanbieters besteht darin, dass er kein weiteres Abonnement erhält.
Der Signalanbieter ist in seiner Beschreibung des Signals irreführend. Er handelt zum Beispiel sechs Monate lang mit einem konstanten Lot und einem konstanten Stoploss. Aber in der Beschreibung schreibt er "nur mit konstanten Losen und nicht mehr". Dann kommt es zu einer Reihe von Stop-Losses, und er geht eine Position mit einem gleichen Lot ein und verwendet ein Martingal, hat keinen Erfolg und verliert ein weiteres Mal.
Die Abonnenten vertrauten ihm, aber er hat sie betrogen. Glauben Sie, dass dies normal ist?
Ein Abonnent hat viel Geld verloren und ist in Schwierigkeiten geraten, ist das normal?
Der Grund dafür ist, dass die Registerkarte "Beschreibung" vom MQL5-Dienst implementiert wurde und folglich für etwas bestimmt ist. Wofür? Für Spam? Bei Überschwemmungen? Wegen Betrugs? Für den Hype?
MQL5 ist also für die Bereitstellung einer "Plattform für Täuschungen" verantwortlich.
Ich habe es bereits mehr als einmal gesagt und sogar einen Thread darüber erstellt. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
Ich wiederhole: Um die Frage nach dem Zuständigkeitsbereich ein für alle Mal zu klären, ist eines von zwei Dingen erforderlich:
1. Die Registerkarte "Beschreibung" regeln
oder
2. Entfernen Sie diese Registerkarte.
Regulieren bedeutet, ein Angebot zu machen, an das sich der Signalgeber halten muss, und es in der Tabelle zu spezifizieren:
a) Positionsvolumen, wie hoch wird das maximale Risiko pro Handel sein: feste Zahl, nicht feste Zahl. Wenn letzteres der Fall ist, wie hoch ist dann das Risiko, das im Verhältnis zu Ihrer Einlage akzeptiert wird?
b) Verbot der Einzahlung während des offenen Handels.
c) Anzahl der gleichzeitig geöffneten Geschäfte, maximaler aggregierter Stop-Loss.
d) Hebelwirkung.
OTHER - öffnen Sie ein neues Signal! Diese kann nicht geändert werden. Der Signalgeber wird es sich zweimal überlegen und gut vorbereiten, bevor er es öffnet.
Wenn Sie die Registerkarte entfernen, bleibt die Verantwortung bei den Abonnenten. Dies ist der einfachste Weg und wird auch von der trägen Unternehmenspolitik befolgt. Die Entwicklung des Dienstes unter dem Gesichtspunkt des Teilnehmerschutzes und der Sicherheitspolitik ist hingegen die Aufgabe der Registerkarte "Beschreibung".
Dies wird das Vertrauen der Abonnenten in den Dienst stärken und seine Attraktivität erhöhen.
Da technisch, wie ich es verstehe, der Handel nicht eingeschränkt werden kann, weil der Dienst keine Vereinbarungen mit Brokern in dieser Hinsicht hat, wird die Nichteinhaltung dessen, was der Signalgeber in der Registerkarte "Beschreibung" geschrieben und versprochen hat, nämlich ein striktes Geldmanagement, Sanktionen nach sich ziehen, die sich negativ auf die Interessen des Signalgebers auswirken dürften, hier bereits bei der Wahl des Dienstes (erfordert eine Analyse):
1. Verbot des Verkaufs des Signals.
2. Vorübergehendes Verbot, das Signal zu verkaufen.
3. die Verweigerung der Rechte des Verkäufers.
4. Vorübergehende Entziehung der Rechte des Verkäufers.
Der Signalgeber wird es sich zweimal überlegen, bevor er das Signal öffnet.
Und das alles nur, weil die Registerkarte "Beschreibung" durch den MQL5-Dienst eingeführt wurde und daher für etwas gut ist. Wofür? Für Spam? Bei Überschwemmungen? Wegen Betrugs? Wird es für einen Hype verwendet?
Abgesehen von der Registerkarte "Beschreibung" - es gibt auch die Registerkarte "Nachrichten" - können Sie einem Internetdienstanbieter nicht verbieten, offiziell unter Signal zu sprechen.
Was man machen kann, ist, dem Anbieter zu verbieten, Gewinne in irgendeiner Weise zu garantieren - ein solches Verbot gibt es auf dem Markt:
IV.3 Verbotenes im Produkt:
Die Zahl der Abonnenten wirkt auf viele wie ein Magnet.
Ich hatte auch einen Thread zu diesem Thema, wie in diesem hier - es gab auch konkrete Vorschläge.
Ich möchte Sie dazu zitieren (beachten Sie die Bilder, insbesondere die Abonnentenspalte)
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
Es ist ganz einfach. Es gibt kanonische Handelsregeln, die von erfahrenen und erfolgreichen Händlern vor langer Zeit geschrieben wurden, und heute nur faul von modernen und erfolgreichen wird nicht über sie in einem Buch oder Blog zu schreiben. Anhand dieser Kriterien können wir in der Formel die Kriterien gewichten, die das Signal an die Spitze bringen werden. Nämlich:
1. Je höher der Gewinnfaktor, desto mehr Punkte erhält dieses Signal im Vergleich zu den anderen.
2. Je höher der Prozentsatz an gewinnbringenden Geschäften, desto mehr Punkte erhält dieses Signal im Vergleich zu anderen.
(3) Je geringer der Aktien-Drawdown, desto mehr Punkte erhält dieses Signal im Vergleich zu den anderen.
4. Je geringer der Aktien-Drawdown, desto mehr Punkte erhält dieses Signal im Vergleich zu den anderen.
5. Je höher der prozentuale Gewinn, desto mehr Punkte erhält dieses Signal im Vergleich zu den anderen.
6. Je länger der Handel, desto mehr Punkte erhält dieses Signal im Verhältnis zu den anderen.
7. Je höher die durchschnittliche Größe von TP im Verhältnis zu SL (Verhältnis zugunsten von TP), desto mehr Punkte erhält dieses Signal im Verhältnis zu den anderen.
8. Entfernen oder ändern Sie die Informationen über die Anzahl der Abonnenten.
Wie soll man zählen?
Wir nehmen also ALLE Signalverkäufer und zählen jedes Kriterium. Wichtig ist, dass jedes aufeinanderfolgende Kriterium ein Signal von geringerer Qualität auf die hinteren Plätze der Qualitätstabelle verdrängt. Fasst man alle Kriterien zusammen, so werden wir die sichersten und stabilsten Signale auf den ersten Plätzen haben. Wenn der Abonnent keine Stabilität wünscht, sondern z. B. wilde Prozentsätze benötigt, gibt es einen Filter, mit dem Sie nach Prozenten sortieren können.
Wir sortieren die Verkäufer nach allen Indikatoren und vergleichen sie miteinander:
An erster Stelle stünde der Verkäufer, der alle Schlüsselindikatoren besser als die anderen zusammen hat. An zweiter Stelle stünde ein Verkäufer, der bei allen 6 Indikatoren besser abschneidet als die anderen, außer beim ersten. Den dritten Platz belegt ein Verkäufer, der bei allen 6 Indikatoren zusammen besser abschneidet als alle anderen außer dem ersten und dem zweiten. Und so weiter.
Erläuterung durch ein Beispiel:
Wir haben zwei Signale. Bei dem einen handelt es sich um einen einfachen Trendindikator, bei dem anderen um einen reinen Martingal (der eine Gleichgewichtslinie mit Wellen und nicht mit Tälern hat, d. h. erst werden die Plus-, dann die Minuswellen geschlossen).
1.Signal A hat einen Gewinnfaktorvon 10, Signal B hat einen Gewinnfaktor von2. Signal A steht in der Bewertungstabelle über Signal B.
2.Signal "A" hat10 % profitable Geschäfte, während Signal "B"90 % hat. Signal A ist nach diesem Indikator schlechter als Signal B, beide Signale sind gleich. Da es aber keine gleichen Signale geben kann, wird das folgende Kriterium herangezogen
3.Signal A hat einen maximalen Aktienverlust von10%, während Signal B einen maximalen Aktienverlust von90% hat. Signal A ist besser, so dass es in der Rangliste vor Signal B steht.
4.Signal A hat einen maximalen Aktienverlust von30%, während Signal B einen maximalen Aktienverlust von10% hat. Signal B ist besser, so dass die Signale nach Punkten gleich sind. Es kann nicht gleich sein, nehmen Sie den folgenden Parameter.
5.Signal "A" hat eine1000%ige Erhöhung des Gleichgewichts, Signal "B" hat100%. Signal A ist besser, so dass es in der Bewertungstabelle über Signal B steht.
6.Signal A hat100 Handelstage, während Signal B200 Tage hat. Signal B ist besser, so dass die Signale nach Punkten gleich sind. Es kann keine Gleichheit geben, wir nehmen den nächsten Parameter.
7.Signal "A" hatTP=100 SL=10 (10:1), Signal "B" hat TP=20 (oder dynamisch) undkein SL. Signal A ist besser, so dass es in der Rangliste vor Signal B steht.
Wir haben 2 Trend-Signale.
1.Signal A hat einen Gewinnfaktorvon 10, Signal B hat einen Gewinnfaktor von10. Entspricht
2.Signal "A" hat10 % gewinnbringende Abschlüsse, während Signal "B"10 % gewinnbringende Abschlüsse hat. Ist gleich.
3.Signal "A" hat einen maximalen Aktienabschlag von10 %, während Signal "B" einen maximalen Aktienabschlag von10 % hat. Ist gleich.
4.Signal "A" hat einen maximalen Aktien-Drawdown von30 % und Signal "B" hat einen maximalen Aktien-Drawdown von30 %. Entspricht
5.Signal "A" hat einenum 1000% erhöhten Saldo, während Signal "B" einenum 1000% erhöhten Saldo hat. ist gleich
6.Signal "A" hat100 Handelstage, Signal "B" hat100. gleich
7.Signal "A" hat TP=100 SL=10 (10:1), Signal "B" hat TP=100 SL=10 (10:1). gleich
8.die Erstellungszeit des Signals, zum Beispiel. Das kann nicht gleichzeitig geschehen. Entweder ist dies ein Idealfall, was nicht sein kann, oder ein Verkäufer hat zwei identische Signale erstellt. Eines der zuvor erstellten Signale. Diese ist höher.
In der Praxis ist es viel komplizierter, denn der Verkäufer kann seine Taktik während der Handelssitzung ändern, ein halbes Jahr lang nach der Martin-Strategie handeln, ein halbes Jahr lang nach der Trendstrategie handeln und ein weiteres halbes Jahr lang nach der konservativen mittelfristigen Strategie handeln.
Oder er hat zum Beispiel am ersten Tag die Hälfte der Einlage riskiert und sich mit einer 50%igen Drawdown-Rate gebrandmarkt, und im nächsten Jahr hat der Drawdown nicht einmal 10% erreicht.
Und in diesem Fall kann eine Lösung gefunden werden:
1) Warnen Sie den Verkäufer (informativer Aspekt: ein Angebot oder nur ein Hinweis), dass er, wenn er seinen Handelsstil ändert und sich um die Bewertung kümmert, ein neues Signal erstellen und bereits nach den neuen (seinen) Regeln handeln muss.
Begründung: Es besteht die Möglichkeit, den Abonnenten in die Irre zu führen, indem über einen langen Zeitraum mit geringen Verlusten gehandelt wird und dann ohne Vorwarnung große Lots eröffnet oder einfach die Handelsregeln geändert werden: Erhöhung des SL und so weiter. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Verkäufer davor gewarnt hat oder das Feld "Nachrichten" leer gelassen hat. Es gibt eine Geschichte, die für den Verkäufer von Vorteil ist, aber auch für den Abonnenten von Nachteil sein kann. Wenn der Verkäufer also "Mist gebaut" hat, indem er ein paar gefährliche und riskante Risiken eingegangen ist, sollten Sie das Signal besser wiederherstellen und bis zum Ende auf Nummer sicher gehen, falls Ihnen die Bewertung wichtig ist.
2) Fügen Sie weitere Durchschnittswerte in die Berechnung ein. Mittelwert. D.h. welche Zahlen häufiger vorkommen: Wenn es also einmal im Jahr einen 50-prozentigen Drawdown gab und den Rest der Zeit einen 10-prozentigen Drawdown, dann wird 50 einfach weggeworfen, und der Median wird zu 10. Dann haben wir noch eine weitere Zahl in der Berechnung.
D.h. es gibt einen maximalen Drawdown und einen medianen Drawdown, für die Bewertungspunkte vergeben werden.
Was die Abonnenten betrifft, so können wir an einem anschaulichen Beispiel sehen, wie der Crowd-Effekt funktioniert. Wenn eine Zahl mit jedem neuen Abonnenten mehr und mehr auf einen einwirkt und die Akquisition neuer Abonnenten beschleunigt, in dem Irrglauben, dass die Abonnenten alle Ergebnisse durchgesehen und verglichen haben. auf ihr inneres, unabhängiges Ich gehört und entschieden haben, was ihnen wichtig ist: Konservatismus, Mäßigung oder Aggressivität.
Daher schlage ich vor, die folgenden Optionen in Betracht zu ziehen, die wiederum mehr oder weniger gleiche Ausgangsbedingungen für potenzielle Verkäufer schaffen. Wir sitzen hier nicht wegen der Statistik, sondern wegen des Geldes der Abonnenten, denn wozu sonst istdie kostenpflichtige öffentliche Überwachung mit der Möglichkeit der Vernetzung gut? Jeder Verkäufer will passives Einkommen von Verkäufern, das ist der Grund, warum sie ein Signal erstellen, sonst - "FREE" - verschenken sie kostenlos. Hier ist alles vernünftig, alles logisch.
Hier ist eine Alternative, eine ungefähre (siehe Bild // Es ist Photoshop, ich habe die Website nicht gehackt). Der erste ist Füllmaterial.
Ein Smiley - bis zu 100 Abonnenten.
Zwei Lächeln - von 100 bis 1000.
Drei Lächeln - mehr als 1000.
Die zweite ist numerisch.
Wenn ein Abonnent also zwei Signale mit zwei Smilies oder 100+ sieht, weiß er/sie nicht, wer mehr hat, und schaut nur auf die Zahlen, die ihn/sie interessieren. D.h. wie die Praxis zeigt, von zwei Signalen, eines mit 101 Abonnenten und das andere mit 999, wird der Abonnent 999 wählen. Daher wird die Website den Handel auf höchstem Niveau fördern und befürworten. D.h., in den Tops in erster Linie Stabilität, Sicherheit, Rentabilität, Effizienz zu setzen. Und alle diese Indikatoren sollten zu einem gleichen Verhältnis tendieren, ohne dass es zu einer Abschwächung des Handels, einer Stagnation oder einem starken Auf und Ab kommt. Kein Foulspiel.
Und der Abonnent wird selbst entscheiden, was er braucht: eine "redaktionelle Meinung" (Bewertung) oder persönliche Vorlieben. Ohne die Rechte in Bezug auf fehlende Abonnenten anderer vielversprechender Signale zu verletzen.
Es ist also alles möglich, wenn man es will. Nehmen Sie zum Beispiel die Wettbewerber - sie haben diese Spalte dort ganz entfernt.
Es ist nur... Daran muss man arbeiten, und das bereitet Kopfschmerzen.
Ich hatte dazu auch einen Thread, ebenso wie zu diesem Thema - es gab auch konkrete Vorschläge.
Ich zitiere dazu (achten Sie auf die Bilder, insbesondere auf die Spalte der Abonnenten)
Auch hier kann man es "wie auf dem Markt" nehmen - auf dem Markt sieht man die Zahl der Verkäufe nicht.
Wenn Sie die Marktanalogie verwenden, können Sie den Indikator "Anzahl der Abonnenten" aus den Signalen entfernen.
Es ist offensichtlich, dass die "Wahl der Abonnenten" alle Signale mit der geringsten Zuverlässigkeit und nicht die beste Bewertung sind - es ist klar, dass solche Signale nicht aufgrund ihrer Leistung gewählt werden, sondern weil andere dieses Signal gewählt haben.
In diesem Fall wird die "Anzahl der Abonnenten" zu dem Indikator, der am einfachsten und schnellsten zu manipulieren ist - er ist sogar leichter zu manipulieren als der Gewinn.
Mir ist aufgefallen, dass mit dem Aufkommen der "Wahl der Abonnenten"-Einstufung sogar aufgehört wurde, im Forum über "Inkrement" zu diskutieren.
Ich habe den Urvater aller Nagetiere gefragt, was zu tun ist, wenn ein Margin Call ausgelöst wird. Er sagte ehrlich, er solle seine + 3 Monate melden, um die Kaution zurückzuzahlen. Aber in der Beschreibung steht kein Wort darüber.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde der Markt 2012 angekündigt.
In 7 Jahren -- Mechanic hat sozusagen ein Dutzend seiner populärsten Produkte veröffentlicht -- demonstriert er regelmäßig in seinen Signalen, wie seine Berater "leben" -- in 7 Jahren sehr aktiven Handels und Handelserfahrung -- hat nicht eines seiner Produkte, nicht einer seiner Produktkunden -- gezeigt, dass seine Produkte in der Lage sind, profitabel zu handeln.
Fragen Sie ihn also nicht, "was zu tun ist" - er weiß es nicht und hat nie eine Antwort.
Seine Produkte sind eine Herausforderung.
Der qualitative Schritt bestand darin, ein "Geldverwaltungssystem" in dem zur Diskussion stehenden Signal zu schaffen - was sich jedoch als "Wunschdenken" herausstellte.
Sie schrieb den Abonnenten sofort, dass sie in einem Kasino spielt und die Pflaume früher oder später kommen wird. Aber die Abonnenten glaubten ihr nicht, sie glaubten an das goldene Eldorado.