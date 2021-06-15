1200 Abonnenten!!! - Seite 55
Sie wissen ja, wie die Leute sich anmelden - wenn sie es tun, machen sie es richtig und es ist eine Sackgasse.
nicht nur, dass es solche Probleme mit dem Kopieren gibt - der Abonnent weiß es vielleicht nicht -, sondern der Dienst kann nicht untätig bleiben und ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, da dies in seinen Zuständigkeitsbereich fällt.
Sehen Sie sich die Registerkarte "Schlupf" an.
und das Problem kann auf der Teilnehmerseite liegen, schlechte Verbindung, ein großer Ping zum Server, es kann eine Reihe von Problemen auf der Teilnehmerseite geben.
durchschnittlicher Gewinn 20 Pips auf 4 Mark (506 Trades), es ist nicht so stark Pips
ZS: aber die Depo-Belastung ist entmutigend )
Wenn es sich um Einzelfälle handelt, ist es eine Sache - wenn die Fälle massiv sind (wie bei diesem Signal), ist es bereits ein Serviceproblem
Mann, ich habe mir die Berufe angesehen.)
Pipser ist im Durchschnitt aus)
Hallo zusammen!
Pipsaver Durchschnitt hat über tausend Abonnenten, dort gehen Sie))
Wenn Sie können, können Sie mir sagen, wo zu graben, um Schlupf zu reduzieren, realistisch eine Menge Leute verloren Geld auf pipsqueak heute ...
Danke!
verdammt, er hat sich Angebote angeschaut)
pipser ist Mittelwertbildung)
Alternativ kann eine solche Lösung auch im Rahmen des Dienstes durchgeführt werden:
1) Trades mit einem Ergebnis von weniger als 2-3 Pips - zählen nicht in den Signalstatistiken (wie z.B. Steigerungsberechnung usw.) - Sie können in einer separaten Zeile schreiben, wie Pips gehandelt wurden, Anzahl der
Was die Rabattfunktion bei einigen Maklerunternehmen betrifft - wenn der Gewinn unter 3 Punkten liegt, wird kein Rabatt berechnet.
Auch in diesem Fall gibt es in der Statistik kein Scalping, oder nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz aller Geschäfte.
2) Wenn der Anbieter pipsing und pipsing erreicht einen bestimmten Prozentsatz für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel einen Tag - dann schreiben Sie eine Warnung in der Art der Cent-Konto, wie "Provider ist pipsing, Abonnenten Ergebnisse können unterschiedlich sein".
Top - wie viel wird in dieses Wort investiert. Nein, das ist nicht nur ein Wort. Es ist ein Status. Das ist die höchste Stufe des Rankings! Top ist, wenn du der Beste von allen bist D))))
Komm schon, die Flaute wird mit einem großen Los behoben. Er hat bereits 84 von 150 Pfund eingenommen. Der März ist bereits in den schwarzen Zahlen.
Ich war zu glücklich, der Erste zu sein, ich habe es ein wenig übertrieben und meine Hände benutzt, um am Ende des Monats zu verdienen.
Bei diesem Risiko sollte der Signalanbieter mir mindestens einen hundertprozentigen Gewinn pro Monat bieten.
In einer Bewertung heißt es: "Er kümmert sich um seine Statistiken und nicht um unsere Konten".
Die Tatsache, dass ein solches Signal im TOP "herauskam", untergräbt ein wenig die Worte/Zusicherungen der Dienststellenverwaltung, dass das Ranking eine Vielzahl von Indikatoren berücksichtigt, einschließlich "Stabilität", "Zuverlässigkeit" und andere.
Die Bewertungsformel muss ernsthaft überarbeitet werden - die Ereignisse der letzten Tage und das Verhalten der Top-Signale haben gezeigt, dass es mit der Bewertung bergab gegangen ist.